День колдунов: как 28 января по старому методу защищались от порчи

Сергей Зеленский
Сергей Зеленский Сергей Зеленский Журналист

На Руси этот день считался днем колдунов, поэтому люди старались не выходить из дома, опасаясь порчи и сглаза.

День колдунов: как 28 января по старому методу защищались от порчи

Фото: www.globallookpress.com / Marina Shimanskaya

Православные христиане 28 января вспоминают преподобного Павла Фивейского и Иоанна Кущника.

Павел Фивейский или Египетский

Павел Фивейский почитается как первый христианский монах и отшельник. Согласно преданию он прожил 113 лет, а 91 год был отшельником.
Сведений о его жизни почти не осталось. Предполагается, что он был родом из города Фивы (Египет) и жил в IV веке. Судя по всему, он происходил из богатой семьи, так как, когда остался сиротой, претерпел много горестей из-за некоего корыстолюбивого родственника, который покушался на его наследство.

Когда тот попытался выдать Павла, когда начались гонения на Христиан. Узнав об этом, святой покинул город и ушел в пустыню, где поселился в пещере. Никто о нем не знал и не искал его. В уединении Павел и провел 91 год в посте и непрестанной молитве. Согласно преданию, пищу — хлеб и финики — ему приносил ворон.

Незадолго до смерти его посетил святой Антоний — раннехристианский подвижник, основатель отшельнического монашества. Ему было божественное видение. Антоний оставался в пещере до смерти Павла и похоронил его. Умер святой во время молитвы. Согласно преданию, могилу Павлу вырыли два льва.

Жизнь Павла считается образцом для отшельнических монашеских обителей, и хотя ни одного монастыря он не основал, но почитается как первый христианский монах-отшельник в истории. В V веке на месте пещеры святого Павла основали монастырь, он существует и сегодня. А мощи святого находятся в Венеции и в Риме.

Иоанн Кущник

Святой жил в V веке и был родом из Константинополя, из знатной и богатой семьи. Родители его были христианами, он получил хорошее образование и воспитание и рано выказал страсть к духовной жизни. Однажды он тайно от родителей ушел в Вифинию (римская провинция на северо-западе Анатолии, Малая Азия) и принял там монашеский постриг.

Иоанн провел в обители шесть лет, но его не покидали мысли о родителях, и он вернулся к Константинополь и поселился рядом с родительским домом в куще. Так называли шалаш, отсюда и произошло прозвание святого. Он жил как нищий на подаяние от собственных отца и матери и так не был ими узнан. Чувствуя, что подходит его смертный час, он открылся родителям — они узнали сына по Евангелию, которое подарили ему незадолго до того, как он покинул дом.

Иоанн умер молодым. Его похоронили на месте его шалаша. Родители возвели над могилой сына храм и странноприимный дом (больница-приют для неимущих). Мощи святого во время крестовых походов были вывезены — часть во Францию, в Безансон, часть в Рим.

Павлов день или день колдунов

На Руси 28 января называли Павловым и считали его днем колдунов — якобы именно сегодня колдуны могли передать свои способности ученикам. Верили, что после передачи знаний колдуны пробуют их на людях и могут навести порчу, наслать разные беды.

Чтобы защититься от нечистой силы, женщины в этот день пекли круглый пирог, шли с ним церковь на службу, а потом дома делили его на всех домочадцев.
Верили, что если на Павла кто-то пришел в дом, а на этого человека домашний код шипит и близко к нему не подходит, значит, вместе с пришельцем в дом пробралась нечистая сила.

Беременным женщинам в этот день запрещалось выходить из дома и принимать что-либо от чужих людей, иначе нечисть могла навредить будущему ребенку. Да и вообще сегодня было принято сидеть дома. День считался неудачным для каких-либо дел и для поездок. А если надо было куда-то идти, то перед выходом обязательно трижды стучали по дереву и плевали через левое плечо. То же самое делали, возвращаясь домой.

По погоде сегодня предсказывали, каким будет лето: если сегодня ясно, то сухое и жаркое, если ветрено, то холодное, если осадки, то дождливое. А еще верили, что если на Павла ветер, то весь год будет сырой.

Что нельзя делать 28 января

Все, что в Колдунов день будет потеряно — уже никогда не будет обретено вновь, нужно быть очень внимательным. Сегодня нельзя принимать какие-то вещи из рук незнакомых людей, а также подбирать предметы на улице. Ни в коем случае никому не грубите — можно нажить себе несчастье или проблемы со здоровьем.

Наши предки 28 января воздерживались от походов в лес. Считается, что там в День колдуна можно встретить нечисть, которая будет особенно негативно к вам настроена.

В Павлов день нельзя ходить неопрятным, неумытым и носить грязную одежду. Подобного рода вещи притягивают внимание злых сил, которые изо всех сил попытаются каким-то способом нанести человеку вред и совершить его руками злой поступок.

Что можно делать в этот день

Можно верить или не верить в нечистую силу, но в церковь сходить желательно. Также не помешает носить с собой личный оберег — крестик, семейную реликвию или другую важную для вас вещь.

Кроме того, на протяжении дня лучше всего проявлять свои естественные чувства во всем: хочется плакать — нужно дать волю слезам, если весело — надо смеяться. Сегодня можно не бояться быть открытым и искренним — эти чувства будут поняты окружающими.

Влюбленным парам 28 января идеально подходит для того, чтобы сочетаться браком. Считается, что если расписаться или обвенчаться в Павлов день, вся семейная жизнь пройдет очень счастливо.

Приметы

  • Блестящие звезды предвещают мороз, а тусклые — тепло;

  • Тучи виднеются с северной стороны — потепления ждать не стоит;

  • Ветреная погода обещает дождливый и холодный год, а ясная — жаркое и сухое лето.
-2° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
68.96
0.21 74.96
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на 26 января для всех знаков зодиака

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