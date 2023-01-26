День колдунов: как 28 января по старому методу защищались от порчи

Православные христиане 28 января вспоминают преподобного Павла Фивейского и Иоанна Кущника.

Павел Фивейский или Египетский

Павел Фивейский почитается как первый христианский монах и отшельник. Согласно преданию он прожил 113 лет, а 91 год был отшельником.

Сведений о его жизни почти не осталось. Предполагается, что он был родом из города Фивы (Египет) и жил в IV веке. Судя по всему, он происходил из богатой семьи, так как, когда остался сиротой, претерпел много горестей из-за некоего корыстолюбивого родственника, который покушался на его наследство.

Когда тот попытался выдать Павла, когда начались гонения на Христиан. Узнав об этом, святой покинул город и ушел в пустыню, где поселился в пещере. Никто о нем не знал и не искал его. В уединении Павел и провел 91 год в посте и непрестанной молитве. Согласно преданию, пищу — хлеб и финики — ему приносил ворон.

Незадолго до смерти его посетил святой Антоний — раннехристианский подвижник, основатель отшельнического монашества. Ему было божественное видение. Антоний оставался в пещере до смерти Павла и похоронил его. Умер святой во время молитвы. Согласно преданию, могилу Павлу вырыли два льва.

Жизнь Павла считается образцом для отшельнических монашеских обителей, и хотя ни одного монастыря он не основал, но почитается как первый христианский монах-отшельник в истории. В V веке на месте пещеры святого Павла основали монастырь, он существует и сегодня. А мощи святого находятся в Венеции и в Риме.

Иоанн Кущник

Святой жил в V веке и был родом из Константинополя, из знатной и богатой семьи. Родители его были христианами, он получил хорошее образование и воспитание и рано выказал страсть к духовной жизни. Однажды он тайно от родителей ушел в Вифинию (римская провинция на северо-западе Анатолии, Малая Азия) и принял там монашеский постриг.

Иоанн провел в обители шесть лет, но его не покидали мысли о родителях, и он вернулся к Константинополь и поселился рядом с родительским домом в куще. Так называли шалаш, отсюда и произошло прозвание святого. Он жил как нищий на подаяние от собственных отца и матери и так не был ими узнан. Чувствуя, что подходит его смертный час, он открылся родителям — они узнали сына по Евангелию, которое подарили ему незадолго до того, как он покинул дом.

Иоанн умер молодым. Его похоронили на месте его шалаша. Родители возвели над могилой сына храм и странноприимный дом (больница-приют для неимущих). Мощи святого во время крестовых походов были вывезены — часть во Францию, в Безансон, часть в Рим.

Павлов день или день колдунов

На Руси 28 января называли Павловым и считали его днем колдунов — якобы именно сегодня колдуны могли передать свои способности ученикам. Верили, что после передачи знаний колдуны пробуют их на людях и могут навести порчу, наслать разные беды.

Чтобы защититься от нечистой силы, женщины в этот день пекли круглый пирог, шли с ним церковь на службу, а потом дома делили его на всех домочадцев.

Верили, что если на Павла кто-то пришел в дом, а на этого человека домашний код шипит и близко к нему не подходит, значит, вместе с пришельцем в дом пробралась нечистая сила.

Беременным женщинам в этот день запрещалось выходить из дома и принимать что-либо от чужих людей, иначе нечисть могла навредить будущему ребенку. Да и вообще сегодня было принято сидеть дома. День считался неудачным для каких-либо дел и для поездок. А если надо было куда-то идти, то перед выходом обязательно трижды стучали по дереву и плевали через левое плечо. То же самое делали, возвращаясь домой.

По погоде сегодня предсказывали, каким будет лето: если сегодня ясно, то сухое и жаркое, если ветрено, то холодное, если осадки, то дождливое. А еще верили, что если на Павла ветер, то весь год будет сырой.

Что нельзя делать 28 января

Все, что в Колдунов день будет потеряно — уже никогда не будет обретено вновь, нужно быть очень внимательным. Сегодня нельзя принимать какие-то вещи из рук незнакомых людей, а также подбирать предметы на улице. Ни в коем случае никому не грубите — можно нажить себе несчастье или проблемы со здоровьем.

Наши предки 28 января воздерживались от походов в лес. Считается, что там в День колдуна можно встретить нечисть, которая будет особенно негативно к вам настроена.

В Павлов день нельзя ходить неопрятным, неумытым и носить грязную одежду. Подобного рода вещи притягивают внимание злых сил, которые изо всех сил попытаются каким-то способом нанести человеку вред и совершить его руками злой поступок.

Что можно делать в этот день

Можно верить или не верить в нечистую силу, но в церковь сходить желательно. Также не помешает носить с собой личный оберег — крестик, семейную реликвию или другую важную для вас вещь.

Кроме того, на протяжении дня лучше всего проявлять свои естественные чувства во всем: хочется плакать — нужно дать волю слезам, если весело — надо смеяться. Сегодня можно не бояться быть открытым и искренним — эти чувства будут поняты окружающими.

Влюбленным парам 28 января идеально подходит для того, чтобы сочетаться браком. Считается, что если расписаться или обвенчаться в Павлов день, вся семейная жизнь пройдет очень счастливо.

Приметы