Это очень серьезный шаг: Азиза решила обвенчаться с молодым мужем

Программа Пятого канала «Светская хроника» узнала, как 58-летняя певица решилась на венчание.

Певица Азиза решила обвенчаться со своим молодым мужем! Когда состоится таинство? Какую пластическую операцию она намерена сделать ради церемонии? Как влюбленным удается поддерживать отношения, живя в разных странах? Правда ли, супруги хотят усыновить ребенка? И почему многие уверены, что мужчина преследует корыстные цели? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мы подготовимся по всем канонам. Главное, выбрать именно тот день, который мы хотели. Оказывается, у православных есть такие дни, когда не венчают и не крестят», — поделилась певица.

58-летняя Азиза начала подготовку к главному событию в своей жизни. Артистка собирается обвенчаться с ресторатором из Италии Александро Лортэ. Церемония, по ее словам, состоится весной. Сейчас звезда продумывает дизайн платья.

«Я думаю, что это платье будет воздушным, таким мерцающим и перламутровым с подсветкой огоньками всех цветов», — рассказала Азиза.

Чтобы выглядеть на все 100%, певица готова лечь под нож пластического хирурга.

«Я хочу сделать блефаропластику на глазки. Я думаю, на мне быстро заживет», — обсудила звезда процедуру с Филиппом Киркоровым.

Азиза хочет оставаться привлекательной для любимого. Ведь он на 16 лет моложе ее. С Александро Лортэ артистка расписалась всего полтора года назад. Сразу после свадьбы грянул скандал. Журналисты выяснили, что молодой муж на самом деле никакой не итальянец! Он уроженец Липецка и зовут его Александр Соколов. Но Азиза никак не отреагировала на разоблачение. Лишь заявила, что очень счастлива.

«До этого у меня были браки гражданские в основном. Когда я поняла, что хочу выйти замуж в ЗАГСе, прям официально расписаться, я должна была прощупать это всеми фибрами своего тела. А сейчас, конечно, венчание. Это шаг очень серьезный. К нему я пришла только недавно», — объяснила певица.

Многих немало удивило решение Азизы обвенчаться с мужем. Ведь еще несколько месяцев назад она говорила, что успела разочароваться в этом браке. И когда ресторатор в очередной раз уехал по делам в Италию, звезда попросила его не возвращаться.

«Разница в возрасте, не забывайте. Я думаю, что лет через десять у Александра, наверное, изменится судьба», — считает артистка.

Азиза призналась: они с мужем не смогли договориться о совместных детях. Звезда всегда мечтала о большой семье. В молодости она четыре раза была беременной, но теряла ребенка. Выйдя замуж, артистка решила опять испытать судьбу. Сделала ЭКО, однако процедура не увенчалась успехом. Тогда она обратилась к услугам суррогатной матери, но плод не прижился.

«Я считала, что семья — это мужчина, женщина, мама, папа и ребенок», — уточнила Азиза.

Но Лортэ смог убедить певицу не рушить их брак. Сейчас артистка говорит, что у них все хорошо. Мужчина хоть и вернулся в Италию, но всегда на связи. По словам Азизы, супруг сам предложил ей венчаться. И заявил, что, если ей так хочется ребенка, они его усыновят.

«Я сказала: „Для начала определись. Если ты все-таки приедешь и будешь жить в России, тогда да. Потому что я не собираюсь уезжать и в Италии создавать семью“. Там сложно с усыновлением, намного сложнее, чем здесь», — поделилась певица.

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Однако многие до сих пор не верят в искренность чувств молодого супруга. Считают, от певицы ему нужны только деньги. К тому же Азиза не скрывала, что отдала ему в распоряжение все свои финансы.

«Я называю его „мой ходячий банк“. Теперь все деньги хранятся у него», — поведала артистка.

«Когда стало понятно, что он не итальянец, а обычный русский парень, то вопросы о том, что он альфонс, стали закрадываться все чаще», — рассказала светский журналист Александра Кошкина.

Артистка не верит в корыстные мотивы супруга. А после их недавней встречи Азиза поняла, как сильно его любит, и больше не желает отношений на расстоянии.

«Меня не могут греть слова, сказанные даже онлайн очень далеко. Если бы он приехал завтра и говорил бы мне о любви, то это да. Но он приедет через три месяца. Я начинаю злиться», — высказалась Азиза.

Но Александро пока не торопится со сменой места жительства. В Италии у мужчины налаженный бизнес, там живут его родители. Звезда надеется: венчание подтолкнет его к этому шагу.