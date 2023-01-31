Звездные неплательщики: как богатые родители экономят на своих детях

Программа Пятого канала «Светская хроника» узнала новые подробности борьбы Даны Борисовой и Аланы Мамаевой за справедливость по отношению к своим детям.

Павел Мамаев отсудил у экс-супруги три миллиона рублей! Удалось ли модели отстоять квартиру, люксовый автомобиль и парковочное место? Кто еще из знаменитостей воюет с бывшими за алименты и совместно нажитое в браке? И за что Дана Борисова собирается отправить отца своей дочери за решетку? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я его набрала по телефону, в ответ мне мгновенно пришла смс: „Пошла *****, тварь. Хватит мне звонить“. Из чего я сделала вывод, что папаша очень расстроен этим судебным решением», — поделилась Дана Борисова.

Еще недавно телеведущая ликовала. Она выиграла суд по взысканию алиментов у бывшего мужа. Бизнесмена Максима Аксенова обязали увеличить выплаты на дочь Полину с десяти до 60-ти тысяч рублей ежемесячно. Однако вместо указанной суммы мужчина перечислил всего 15 тысяч рублей.

«Мы, конечно, мечтали, что получим наконец-то 60 тысяч рублей алиментов, положенных по закону. Но в это не верили. Так оно и произошло. В том, что он так легко не сдастся, я была уверена, потому что это патологически жадный человек», — рассказала Борисова.

Более того, Максим Аксенов оборвал с ребенком все контакты и даже не поздравил Полину с новогодними праздниками.

«Разблокировал в восемь вечера, кинул 15 тысяч рублей по старой и любимой схеме и мгновенно заблокировал. Не поздравил с Новым годом ни меня, ни дочку и был таков», — уточнила телеведущая.

Дана Борисова в шоке. Она не понимает, как родной отец может быть настолько безразличен к дочери. Телеведущая снова отправилась в суд.

«Это человек с воспаленным больным мозгом. Именно в нем он видит, что эти 60 тысяч должен платить мне. Он не может понять тот факт, что эта сумма — на дочку!» — возмутилась Борисова.

Телеведущая настроена решительно. Она хочет привлечь бывшего мужа к уголовной ответственности.

«У него сейчас задолженность в 410 тысяч рублей. Неплательщики алиментов легко могут оказаться за решеткой. Раз ты такой принципиальный, платить не хочешь, иди сиди свой срок, пусть тебе родственники носят передачки», — сказала Дана Борисова.

Почти каждый развод в шоу-бизнесе сопровождается громким скандалом. Бывшие возлюбленные на всю страну делят детей, финансы и имущество. Уже больше года так судятся экс-супруги футболист Павел Мамаев и модель Алана.

Они прожили в браке восемь лет, стали родителями дочери Алисы. Женщина говорит: после развода спортсмен перестал интересоваться наследницей и некоторое время уклонялся от выплаты алиментов.

«Папа в нашей истории не принимает вообще никакого участия, а его 11 095 (рублей. — Прим. ред.) — насмешка. Пусть он сам на эти деньги поживет», — заявила экс-супруга футболиста Алана Мамаева.

К тому же выяснилось, что все годы брака спортсмен скрывал от жены наличие недвижимости на сумму около полумиллиарда рублей. Модель потребовала половину нажитого. Но оказалось, что большинство квартир были оформлены на родителей футболиста и не подлежат разделу.

«Все, что было нажито в браке, что он очень хорошо прятал. Я вообще об этом не знала. Все делалось за моей спиной», — выяснила Алана.

Оскорбленный Павел Мамаев подал встречный иск к Алане и попросил вернуть ему 33 миллиона рублей, которые он переводил ей на хозяйственные нужды. А также однокомнатную квартиру, в которой сейчас проживает модель с дочерью, машиноместо и подаренный автомобиль.

«Отжать последнее у ребенка? Это у него неплохо получается», — уточнила экс-супруга Мамаева.

«Массу, массу мировых соглашений мы предлагали. Когда от таких отказываются, то, наверное, о чем тут говорить?» — сказала адвокат Павла Мамаева Лилия Петрик.

Положение Аланы усложнялось тем, что она, будучи на восьмом месяце беременности, заключила с Павлом брачный договор. В нем было указано: заработок футболиста является его единоличной собственностью, и якобы жена ни на что не претендует.

«Брак развалился, потому что человек неоднократно изменял, и в какой-то момент я поняла, что доверять ему нельзя», — назвала причину развода Алана.

На днях служители Фемиды поставили точку в имущественном споре экс-супругов. Алане удалось отстоять квартиру, автомобиль и машиноместо. Однако она должна выплатить бывшему мужу компенсацию в три миллиона рублей.

«Я была рада, что нас вообще послушали в суде, приняли наши доводы», — рассказала Мамаева.

Но Алана говорит, что не будет останавливаться на достигнутом. Модель уже подала новый иск к футболисту. Она намерена оспорить брачный договор и предъявить права на остальную часть имущества.

«Мы должны вначале оспорить брачный договор, и только тогда мы получим право претендовать на долю в имуществе, которая была оформлена на родителей», — уточнила адвокат Аланы Ирина Серегина.

Ради благополучия дочери Мамаева готова идти до конца, чего бы ей это не стоило.