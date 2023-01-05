«Всего 15 тысяч рублей»: Дана Борисова недовольна суммой алиментов бывшего мужа

Знаменитость хочет, чтобы ее дочь жила хорошо и смогла позволить себе поездку в Корею.

Телеведущая Дана Борисова пожаловалась на своего бывшего мужа Максима Аксенова в социальных сетях. Она утверждает, что получила от него в качестве алиментов всего 15 тысяч рублей вместо 60 тысяч.

Более того, артистка пригрозила, что снова пойдет в суд, ведь ее дочь должна жить лучшей жизнью. Например, она планирует изучать корейский язык и поехать учиться в Корею, а это стоит приличных денег.

Дана Борисова одна воспитывает 15-летнюю дочь Полину. С бывшим мужем она судилась четыре года. Тогда он утверждал, что его доход составляет 20 тысяч рублей, хотя суд все же установил сумму алиментов в 60 тысяч рублей.

Затем началась новая эпопея: муж вообще пропал и не выходил на связь. Знаменитость жаловалась, что ее экс-супруг после заседания якобы исчез. После просьбы перезвонить Аксенов обматерил бывшую благоверную.