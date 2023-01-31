Гавайское блюдо стройности: шеф Емельяненко раскрыл рецепт поке с хурмой

Диетическое и постное меню многим кажется однообразным и не таким вкусным, но шеф-повар Василий Емельяненко с этим не согласен. Он просто советует обратить внимание на блюда других стран.

Одним из ярких кушаний гавайской кухни является поке. Это довольно низкокалорийная закуска. Согласно классическому рецепту, в него добавляют рыбу, но многие кулинары экспериментируют с ним и готовят диетические и постные закуски на его основе. Шеф-повар поделился собственным рецептом поке.

Ингредиенты для овощного поке

рис для суши;

хурма;

грейпфрут;

огурец;

мандарин;

авокадо;

морковка по-корейски;

перец пири-пири;

зеленый лук;

водоросли нори;

лимон.

Для соуса понадобятся:

вегетарианский майонез;

соевый соус;

соус терияки;

соус шрирача;

кунжутное масло.

Шеф-повар говорит, что каждый повар может внести в это постное и диетическое блюдо собственную изюминку и добавить в рецепт свои любимые продукты. Так, в него любители рыбы, курицы, угря и морских продуктов могут не стесняться экспериментировать с милыми желудку ингредиентами и также добавлять их в поке.

Пошаговый рецепт постного поке

Особых усилий для приготовления постного и диетического блюда, согласно рецепту, не потребуется.

Сварить рис и приправить его по вкусу. Выложить подушку из риса в глубокую тарелку. Порция рассчитывается каждым поваром индивидуально. Важно, чтобы поке можно было съесть за один раз. Приготовить диетическую и постную заправку. Для этого смешать несколько столовых ложек вегетарианского майонеза, немного соевого соуса, терияки, шрирачи. В полученную смесь, согласно рецепту, требуется добавить несколько капель кунжутного масла и сбрызнуть все это соком мандарина. Заправку необходимо перемешать до получения однородный массы. Часть заправки по рецепту шеф-повара надо добавить в тарелку и закрыть ею слой риса. Почистить мандарин, нарезать цедру и выложить на рис. Помыть салат, обсушить и положить рядом с кусочками мандарина. Очистить огурец, нарезать крупными кубиками и выложить на рис. Далее процедуру, согласно рецепту, следует повторить с хурмой, грейпфрутом и авокадо. Все это необходимо положить рядом с остальными ингредиентами в тарелке. Добавить в поке морковку по-корейски. Украсить полученное поке перцем пири-пири, кусочками зеленого лука, водорослями нори. Полить блюдо соусом и сбрызнуть лимоном.

Диетическое и постное поке по рецепту шеф-повара готово! Поке получилось насыщенным витаминами и довольно сытным.