Гавайское блюдо стройности: шеф Емельяненко раскрыл рецепт поке с хурмой
Какое необычное овощное блюдо гавайской кухни можно есть при любой диете, рассказал шеф-повар Василий Емельяненко.
Фото, видео: YouTube / Шеф-повар Василий Емельяненко
Диетическое и постное меню многим кажется однообразным и не таким вкусным, но шеф-повар Василий Емельяненко с этим не согласен. Он просто советует обратить внимание на блюда других стран.
Одним из ярких кушаний гавайской кухни является поке. Это довольно низкокалорийная закуска. Согласно классическому рецепту, в него добавляют рыбу, но многие кулинары экспериментируют с ним и готовят диетические и постные закуски на его основе. Шеф-повар поделился собственным рецептом поке.
Ингредиенты для овощного поке
- рис для суши;
- хурма;
- грейпфрут;
- огурец;
- мандарин;
- авокадо;
- морковка по-корейски;
- перец пири-пири;
- зеленый лук;
- водоросли нори;
- лимон.
Для соуса понадобятся:
- вегетарианский майонез;
- соевый соус;
- соус терияки;
- соус шрирача;
- кунжутное масло.
Шеф-повар говорит, что каждый повар может внести в это постное и диетическое блюдо собственную изюминку и добавить в рецепт свои любимые продукты. Так, в него любители рыбы, курицы, угря и морских продуктов могут не стесняться экспериментировать с милыми желудку ингредиентами и также добавлять их в поке.
Пошаговый рецепт постного поке
Особых усилий для приготовления постного и диетического блюда, согласно рецепту, не потребуется.
- Сварить рис и приправить его по вкусу.
- Выложить подушку из риса в глубокую тарелку. Порция рассчитывается каждым поваром индивидуально. Важно, чтобы поке можно было съесть за один раз.
- Приготовить диетическую и постную заправку. Для этого смешать несколько столовых ложек вегетарианского майонеза, немного соевого соуса, терияки, шрирачи. В полученную смесь, согласно рецепту, требуется добавить несколько капель кунжутного масла и сбрызнуть все это соком мандарина. Заправку необходимо перемешать до получения однородный массы.
- Часть заправки по рецепту шеф-повара надо добавить в тарелку и закрыть ею слой риса.
- Почистить мандарин, нарезать цедру и выложить на рис.
- Помыть салат, обсушить и положить рядом с кусочками мандарина.
- Очистить огурец, нарезать крупными кубиками и выложить на рис.
- Далее процедуру, согласно рецепту, следует повторить с хурмой, грейпфрутом и авокадо. Все это необходимо положить рядом с остальными ингредиентами в тарелке.
- Добавить в поке морковку по-корейски. Украсить полученное поке перцем пири-пири, кусочками зеленого лука, водорослями нори.
- Полить блюдо соусом и сбрызнуть лимоном.
Диетическое и постное поке по рецепту шеф-повара готово! Поке получилось насыщенным витаминами и довольно сытным.
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