Как мотивировать ребенка учиться и самостоятельно делать домашнее задание

Несколько простых правил помогут родителям вдохновить ребенка на самообучение и выполнение домашних заданий.

Домашние задания — настоящий кошмар каждого родителя. Ведь приучить ребенка к самодисциплине довольно сложно. Процесс обучения не кажется детям таким важным и интересным, а потому взрослые нередко прибегают к разным хитростям, которые не всегда бывают удачны. И порой вместо рвения к учебе результат бывает прямо противоположным.

Какие ошибки чаще всего допускают родители? С чем в принципе связано нежелание учить уроки и как его побороть? Какова роль школьных учителей и родителей в обучении ребенка? Как мотивировать ребенка самому выполнять домашние задания?

На эти вопросы Пятому каналу эксклюзивно ответил специалист по развитию мозга и навыков обучения Николай Ягодкин.

Почему ребенок никак не хочет делать уроки

Школа — важный этап в жизни ребенка. В стенах учебного заведения он получает не только необходимые знания и опыт социализации, но и готовится к взрослой жизни. Но пока ребенок находится на попечении взрослых, он мало осознает ценность информации. В свою очередь, не все родители наделены даром убеждения, поэтому в своем рвении могут перегнуть палку.

«Как мотивировать ребенка учиться? Нужно понять, что он никому ничего не должен. И если вы будете его ругать и наказывать, то у него сформируется негативная мотивация, которая работает только в коротком промежутке времени. У таких детей одна цель — никогда больше не учиться», — предупредил Ягодкин.

С одной стороны, ребенок не должен быть предоставлен самому себе, а с другой — он не должен ощущать давление со стороны взрослых за свои успехи в учебе. Мотивация к обучению не развивается за один день, должна сформироваться привычка.

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«Во-первых, заставлять ребенка учиться нельзя, потому что так вы выращиваете из него труса. Впоследствии он будет реагировать и действовать исходя из страха. Во-вторых, он навсегда возненавидит учебу и перестанет стремиться к саморазвитию», — аргументировал мнемонист.

Попреки и угрозы не только невротизируют ребенка и снижают его самооценку, но и подсознательно программируют на неуспех. Вместо этого лучше сконцентрироваться на выгоде и удовольствиях, которую принесут знания. Желательно рассказать, что игрушки, вкусная еда и другие блага были добыты именно с помощью знаний. Тогда школьник станет прилежнее выполнять домашнее задание.

Что нельзя делать при обучении:

Занижать самооценку;

Шантажировать, обманывать и запугивать;

Чрезмерно нагружать кружками и секциями.

Если же у ребенка что-то не получается по урокам, то не нужно ругать его и ни в коем случае сравнивать с кем-то из ровесников. Лучше приводить примеры известных, богатых, красивых и успешных личностей, которые сталкивались на пути с трудностями, но потом успешно их преодолевали. Это научит школьника упорству в достижении целей.

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«Ребенку должно нравиться то, что он делает. Для этого у него должно получаться, то есть не должно быть пробелов в знаниях. Важно, чтобы у школьника были тренированы такие психические процессы, как память и внимание. Кроме того, он должен понимать, что делать. Нельзя просто оставить его с домашкой, нужно объяснить алгоритм. Когда эти моменты решены, самостоятельность возрастет», — подчеркнул эксперт.

Чтобы мотивировать ребенка учиться и делать уроки, нужно самому служить ему примером: читать вместе книги и обсуждать поступки героев, приучать считать деньги в магазине, просить перевести вывески на иностранном языке, поощрять высказывать собственное мнение, вызывать на спор. Например, соревновательный дух можно развить во время занятий спортом: игры в бадминтон или шахматы.

Как повысить мотивацию при выполнении домашнего задания:

Поддерживать увлечения ребенка и не скупиться на похвалу;

Обучать в игровой форме (рассказывать историю родного города во время прогулки);

Делать небольшие поощрения (подарки, сладости, поход в гости к друзьям, просмотр мультика);

Стимулировать интерес к знаниям, а не оценкам;

Устранять отвлекающие и стрессовые источники (обустроить чистое, тихое и удобное рабочее место).

«В идеале учеба должна приносить удовольствие. Для этого он должен что-то получать, поэтому нужно договариваться о преференциях. Тогда учеба будет рассматриваться как инструмент достижения целей. При этом процесс получения знаний важно сделать легким и интересным», — посоветовал специалист.

Прежде всего, важно устранить негативные факторы, мешающие обучению, и разобраться, что именно не нравится ребенку.

Что влияет на нежелание учить уроки:

Ранний возраст;

Конфликты с одноклассниками;

Физические дефекты и задержка развития в психике;

Семейные конфликты и некомфортная обстановка;

Давление со стороны родителей.

Не помешает создать ощущение предвкушения от занятий в школе. Можно ходить вместе за учебниками и канцелярскими принадлежностями, стирать и гладить форму, собирать ланчбоксы с едой.

Какая роль родителя и школы в обучении ребенка

Некоторые родители уверены, что образованием их детей должна заниматься школа. Но это утверждение справедливо лишь отчасти. Государственное учреждение дает программу и оценивает степень усвоения пройденного материала, но не заставляет детей учиться. Зачастую именно вовлеченность взрослых в процесс обучения является залогом успеха.

«По статистике Высшей школы экономики, среди стран Европы в России включенность взрослых в образование детей превышает только показатели в Румынии», — привел пример Ягодкин.

Большую роль играет личность педагога. Чем он харизматичнее, тем легче усваивается рассказанная им информация, поскольку у ребенка появляется эмоциональное подкрепление. Однако не все учителя так одарены и могут разглядеть талант своих подопечных, поэтому на помощь приходят одноклассники, родители или репетиторы.

«Основной минус школьной мотивации в том, что не образуется связи между тем, что ребенок что-то сделал, и это изменило его жизнь. Отличная отметка на его жизнь никак не повлияет, а наоборот, по логике ребенка, с него будут больше спрашивать», — пояснил мнемонист.

Нередко ученики старших классов не могут определиться с профессией, поскольку полученные знания не дают представления о том, как их применить в реальности.

«Парадоксально, но до сих пор большинство родителей твердят о важности высшего образования. На деле же получается так, что их ребенок устраивается на низкооплачиваемую работу, на которую хватит знаний начальной или средней школы. Сейчас много людей заканчивает вузы, но почти две трети из них не работают по специальности. Диплом — еще не свидетельство профессионализма. Иногда выпускник СПО (среднего профессионального образования) получает намного больше на заводе, чем человек с высшим образованием. Дело в знаниях, а не бумажке», — уверен эксперт.

Даже дисциплинированный и мотивированный ученик теряет интерес к предмету, если сам учитель не особенно увлечен. Задача родителя — вовремя восполнить этот пробел. Особенное внимание нужно уделить на ранних этапах, когда ребенок еще учится в начальной школе.

«Большинство взрослых людей понимают, зачем действительно нужно учиться. Они знают, сколько зарабатывают программисты, что можно бесплатно получить профессию на рынке труда, собственно, в центре занятости, но они не идут туда, потому что их никто не заставляет. У них полностью отбили желание учиться. Самый частый вопрос моих клиентов — как заставить себя учиться, даже не ребенка, понимаете?» — пояснил специалист по нейрофитнесу.

Для того чтобы подпитывать в ребенке жажду к знаниям, сам родитель должен чувствовать себя самодостаточным и состоявшимся в профессии. Ведь дети подражают поведению взрослых еще с младенчества.