Возмутители спокойствия: 10 лучших хитов Linkin Park
Linkin Park выпустят неизданный трек к 20-летию альбома Meteora
Фото: www.globallookpress.com / Christopher Victorio
Легендарная рок-группа Linkin Park объявила о выходе неизданного трека из архивов альбома Meteora.
Американская рок-группа Linkin Park объявила о выходе ранее неизданной песни Lost. Релиз состоится 10 февраля — к 20-летию альбома Meteora.
Участники коллектива поделились с поклонниками фрагментом песни в соцсетях. С первых секунд можно различить голос покойного фронтмена группы Честера Беннингтона. Смерть вокалиста, покончившего с собой в 2017 году, стала настоящей трагедией для миллионов преданных слушателей.
«Потому что, когда я один, я теряюсь в воспоминаниях, живу в иллюзии», — поет он.
По старой традиции музыканты Linkin Park на официальном сайте предложили фанатам разгадать головоломку, чтобы узнать дополнительную информацию о переиздании альбома Meteora.
Ранее Linkin Park уже переиздавали пластинки. В 2020-м рокеры заново выпустили дебютный альбом Hybrid Theory (2000) с неопубликованными прежде песнями. В 2022-м свет увидела делюкс-версия третьего студийного альбома Minutes to Midnight (2007).
Пятый канал вспоминает самые главные хиты в творчестве калифорнийской группы.
Papercut, 2001
Linkin Park начали свое существование еще в далеком 1996-м (тогда еще под названием SuperXero, а затем Xero), однако настоящий успех к ним пришел с выходом дебютного альбома Hybrid Theory. Причем четыре песни были выпущены отдельными синглами, среди которых и Papercut.
По сюжету клипа участники группы исполняют музыку на квартирнике. Они поют о таинственном голосе, или «втором я», который наблюдает за ними и знает все тайные мысли. Тем временем, по соседству находится пыльное и темное помещение, стены которого исписаны текстами. Там живет некое страшное существо, из которого впоследствии вырываются стрекозы. Papercut — была одной из любимых песен Майка Шиноды и Честера Беннингтона, поскольку ее было легко исполнять.
In The End, 2001
Песня In The End из дебютного альбома Hybrid Theory была с восторгом принята критиками и слушателями, попав на верхние строчки хит-парадов и став визитной карточкой калифорнийских альтернативщиков.
Композиция запомнилась сюрреалистическим клипом, в котором участники группы блуждают по пустыне около странной башни. Над ними в небе проплывает кит. В песне лирический герой страдает о неудавшихся отношениях. Затем тьма сгущается, женские фигуры на башне оживают и начинается ливень. Видео заканчивается позеленевшей пустыней.
Numb, 2003
Сингл Numb из второго студийного альбома Meteora сегодня прочно ассоциируется с образом покойного вокалиста Честера Беннингтона. Композиция лидировала в чарте Billboard Alternative Songs, став единственной в истории песней, продержавшейся в топе рейтинга в течение двух лет. Ее неоднократно перепевали известные артисты, в том числе Jay-Z. Кроме того, видеоряд к песне остается самым просматриваемым из всех клипов группы (1,9 миллиарда просмотров).
Сюжет клипа рассказывает о студентке-изгое, которую воплотила актриса Брайана Эвиган. Ее героиня сталкивается с пренебрежением и насмешками сверстников, а дома терпит попреки матери. В одиночестве она рисует картины с натуры, чтобы заглушить внутреннюю боль. Ее руки испещрены порезами, на которых написано NUMB (Онемевший). Параллельно идут кадры, на которых состав группы выступает в церкви. В конце студентка в гневе выплескивает краску на холст и врывается в храм, однако там уже никого нет.
Faint, 2003
Еще одна популярная песня Faint из альбома Meteora получила широкое признание у слушателей. В США трек 15 недель удерживал 48 строчку чарта Billboard Hot 100.
Визуально клип стилизован под концерт. В песне лирический герой не может убедить возлюбленную в своих чувствах. Он пытается подстроиться под ее ожидания, пытаясь скрыть душевные раны.
Somewhere I Belong, 2003
Сингл Somewhere I Belong из альбома Meteora повествует о чувстве одиночества и утраты цели.
Красочный клип начинается с медленного падения на кровать Честера, пролетавшего над картиной, и моделями роботов из аниме Gundam. Затем он проваливается в пустоту. В его ожившем подсознании он вместе с другими участниками группы играет на инструментах. Мимо них проходят сюрреалистичные животные с картины, а само пространство «замусорено» осколками игрушечных роботов.
Breaking The Habit, 2004
Честер Беннингтон часто признавался, что Breaking The Habit — одна из самых близких ему песен, поскольку она очень совпадает с его мироощущением. Работа над синглом эмоционально трудно далась Майку Шинода. Он часто уединялся в вокальной кабинке, чтобы выплакаться. Вопреки этому запись композиции была закончена всего за день. Позднее она не раз попадала в топы чартов.
Над созданием клипа работали художники японской студии Gonzo. Они стилизовали историю в духе аниме. По сюжету дух Честера путешествует по зданию, с которого он спрыгнул. Он видит, как время идет вспять. Затем показаны непростые жизненные ситуации, в которые попали жители этого дома. В конце анимированные участники группы дают концерт на крыше. На сегодня клип собрал более 285 миллионов просмотров.
What I’ve Done, 2007
What I’ve Done стала первым синглом в третьем студийном альбомом Minutes to Midnight. В 2007 году композиция была выбрана главной темой фантастического боевика «Трансформеры» Майкла Бэя. Песня затрагивает такие важные темы, как война, голод, экология.
На видеоряде показано выступление группы в пустыне. Оно прерывается вставками выступлений политиков, добычи нефти, диких животных, бедных стран мира и фантастических природных ландшафтов. Последний кадр показывает грибное облако, образовавшееся в результате ядерного взрыва. Сегодня количество просмотров клипа достигает 588 миллионов.
Leave Out All The Rest, 2008
Фантастически красивый клип Leave Out All the Rest из альбома Minutes to Midnight показывает участников группы, путешествующих в космическом пространстве.
По сюжету песни лирический герой обращается к своей возлюбленной с просьбой забыть все плохое. Также он признается в своей слабости, но при этом обещает во что бы то ни стало избавить ее от страха и боли.
New Divide, 2009
После удачного сотрудничества с Linkin Park в 2007-м создатель «Трансформеров» Майкл Бэй предложил музыкантам написать еще одну песню для сиквела «Трансформеры: Месть падших». При встрече режиссер показал фрагменты фильма, чтобы они понимали общее настроение истории. Затем участники рок-коллектива создали различные версии этой песни с композиторами Хансом Циммером и Стивом Яблонски. Позднее Майк Шинода объяснил фанатам, какой эпизод послужил источником вдохновения к написанию песни.
«Есть такой момент, где Сэм оставляет свое прошлое позади и начинает двигаться в новом направлении, и самым сложным для него становится переступить через границу между прошлым и будущим. Отсюда и название песни», — поделился он.
Waiting For The End, 2010
Еще один клип Waiting For The End из четвертого студийного альбома A Thousand Suns в космической тематике удостоился похвалы критиков. На этот раз его номинировали на премию MTV Video Music Awards в категории «Лучшие спецэффекты».
Песня также посвящена сложным невысказанным чувствам лирического героя к своей возлюбленной. Одним из запоминающихся моментов клипа стало то, как участники группы распадаются на светящиеся частицы.
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