Как мыслят психопаты и почему они часто добиваются успеха

Психопаты сильно отличаются от обычных людей. Благодаря нарушениям функционирования мозга им удается добиться многих высот.

В кино психопаты кажутся харизматическими и в то же время жестокими личностями, которые не остановятся ни перед чем ради своей цели. В действительности же распознать человека с психопатическим синдромом гораздо сложнее.

Чем психопаты отличаются от обычных людей? Что такое темная триада? Почему среди них много успешных людей? Правда ли, что у подобных личностей высокие показатели IQ?

На эти вопросы Пятому каналу эксклюзивно ответил специалист по развитию мозга и навыков обучения Николай Ягодкин.

Кто такие психопаты и чем их мышление отличается от остальных людей

Людям свойственны как сострадание, так и звериная жестокость. Однако есть типы личности, которые в психологии принято считать патологическими. К ним как раз и относятся психопаты — склонные к насилию безжалостные манипуляторы. Нередко они обладают высоким интеллектом, помогающим им добиться власти. По этой причине им удается совершать преступления, умело уходя от закона. Подобно волку в овечьей шкуре, психопаты умеют настолько превосходно играть роль порядочного гражданина, что даже опытные судьи и психологи могут попасть под их обаяние.

«Есть такое мнение, что психопаты, то есть люди с очень низкой эмпатией, обладают высоким интеллектом и являются хорошими специалистами в некоторых областях вроде хирургии и так далее. Статистических данных, подтверждающих это, мне неизвестно. Но такая закономерность действительно встречается», — считает Ягодкин.

Кадр из фильма «Зодиак», режиссер Дэвид Финчер, 2007 г.

Так, личность американского серийного убийцы по прозвищу Зодиак, оставившего хитроумные головоломки и символы на местах преступлений в 1960-1970-е, до сих пор не удалось установить. Судя по всему, им двигало желание прославиться, в противном случае он не стал бы контактировать с полицией при помощи шифра, который также до конца так и не смогли разгадать. Ему доставляло удовольствие убийство жертв и запутывание следствия, поскольку все было для него лишь игрой.

«Эмпатия — это очень важная функция, которая помогает нам социализироваться и устанавливать контакты с другими людьми, соответственно, настраиваться на них. А у психопатов эта функция подпридавлена. Они не сильно интересуются другими людьми и им сопереживают, что на самом деле освобождает колоссальное количество ресурсов их мозга», — пояснил эксперт.

Исследования ученых показали, что психопатами либо рождаются, либо становятся, но в том и другом случае происходит нарушение в работе гипоталамуса, лимбической системе или префронтальной коры головного мозга, отвечающих за эмпатию. Например, необратимые изменения в организме могут случиться в результате травмы головы. Аналогичный эффект оказывает агрессивная среда и жестокое воспитание в семье.

Мозг ребенка формируются еще до рождения, когда в нем происходят так называемые эпигенетические изменения, которые, как считается, навсегда активируют одни гены и выключают другие. Таким образом, если во внутриутробной среде было много гормонов стресса, то у человека возбудимы миндалины. На эту взаимосвязь указал также американский нейроэндокринолог и профессор биологии в Стэнфордском университете Роберт Сапольски.

По его мнению, у людей, переживших много стрессов и травм в детстве, миндалины увеличены, а префронтальная кора атрофирована. В связи с этим в организме преобладает тестостерон и кортизол (гормон стресса), которые влияют на агрессивное поведение. Такой человек склонен трактовать нейтральное лицо как враждебное. Это справедливо не только для психопатов, а в принципе для людей, склонных к переживаниям.

Признаки, по которым можно распознать психопата:

Поверхностное обаяние и эмоции;

Отсутствие эмпатии и угрызений совести;

Склонность к интригам и манипуляциям;

Жестокость и насилие по отношению к животным и людям;

Импульсивность и безответственность;

Паразитический образ жизни;

Склонность к промискуитету;

Потребность в риске;

Проблемы с самоконтролем;

Криминальная деятельность;

Патологическая ложь.

Что такое темная триада

Термин «темная триада» впервые употребили Делрой Паулхус и Кевин Уильямс в 2002 году. Они использовали его для описания трех негативных черт личности (изображены в виде пирамиды), наносящих урон обществу. К ним относится нарциссизм, макиавеллизм и психопатия. Люди с этими психическими расстройствами имеют много общего. Например, отсутствие эмпатии, мегаломания, высокомерие и пренебрежение к окружающим, склонность к нарушению законов, проблемы с самоконтролем и так далее.

Нарциссы не умеют адекватно и спокойно реагировать на критику. Они не идут на компромиссы и не считаются с желаниями других людей. По натуре они — одиночки, поскольку им тяжело заводить знакомства и поддерживать отношения. В душе они неуверенны в себе, поэтому создают идеальный образ себя. Правда, играть чужую роль им довольно сложно, поэтому они часто меняют партнеров, создавая у каждого из них ощущение сказочных отношений. Поначалу они окружают возлюбленного вниманием, а потом обрушивают не него волну критики.

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Характерной чертой макиавеллистов является стремление достигать целей, не задумываясь о последствиях. Среди них можно назвать основателя Apple Стива Джобса или полярного исследователя Руаля Амундсена, которые готовы были пойти на обман ради успеха своей миссии. Как черта личности макиавеллизм, как видно из названия, впервые был описан итальянским мыслителем Никколо Макиавелли в трактате «Государь». В нем он описал поведение идеального правителя, прообразом которого послужил Чезаре Борджиа. Этот политический деятель славился умением строить долгосрочные планы и при этом осознанно рисковать чужими жизнями.

В отличие от нарциссов и макиавеллистов, психопаты находятся на вершине пирамиды Паулхуса и Уильямса. Это наиболее опасный, непредсказуемый и трудно определимый тип личности. Они импульсивны и беспощадны, как настоящие хищники. Им нравится мучить своих жертв, потому что у них нарушены отделы мозга, отвечающие за наслаждение и агрессию. В детстве психопаты демонстрируют асоциальное поведение: мучают животных, издеваются над сверстниками, имеют проблемы с законом. Многие из них живут двойной жизнью. Им удается играть порядочных семьянинов, параллельно совершая кровавые преступления.

Привычки психопатов:

Ведут ночной образ жизни;

Не зевают;

Любят горькое;

Делают много селфи;

Имеют одновременно много сексуальных партнеров;

Поддерживает отношения с бывшими;

Зависимость от стимулирующих препаратов (наркотики, алкоголь, игромания).

Почему среди богатых людей много психопатов

За счет того, что психопаты дотошны, невозмутимы и бесстрашны, им удается достигать больших успехов в высоко конкурентной среде. Несмотря на отсутствие эмпатии, они вполне осознают значимость социальных связей, поэтому легко могут манипулировать окружающими. Однако радость от общения им не знакома, поэтому они гораздо больше сконцентрированы на получении фактической информации.

«Есть люди, которые постоянно ищут одобрения окружающих и своей жизнью не живут. Вот у психопатов обратная история. Они сосредоточены на себе. У них куча ресурсов и времени для того, чтобы практиковаться в чем-то и достигать роста в какой-либо области», — добавил мнемонист.

Кадр из фильма «Молчание ягнят», режиссер Джонатан Демме, 1991 г.

Следует отметить, что далеко не все психопаты — маньяки-убийцы, как Ганнибал Лектер или Норман Бейтс, хотя в большинстве случаев они способны нанести другим вред. Многие из них направляют свои способности в профессию, например, становясь хорошими врачами. При этом они очень стремятся расти в профессионализме, чтобы занять высокий пост.

«Возьмем, например, хирургов. Действительно кажется, что отсутствие эмпатии, и соответственно стресса и переживаний за пациента, дает позитивное влияние. Известно, что для врача оперировать своих родственников — худшее занятие, потому что на фоне стресса высока вероятность ошибки», — аргументировал Ягодкин.

По данным, приведенным психологом Оксфордского университета Кэвином Даттоном в его книге «Мудрость психопатов», чаще всего подобный тип личности встречается среди представителей следующих профессий:

— Генеральный директор;

— Адвокат;

— Хирург;

— Офицер полиции;

— Священнослужитель;

— Госслужащий;

— Шеф-повар;

— Журналист;

— Маркетолог и менеджер по продажам.

Безусловно это не означает, что каждый представитель этих профессий имеет психопатический синдром. Вероятно, именно в этих сферах им попросту легче раскрыть свой потенциал и достичь вершин.

Так, лидер секты NXIVM Кит Раньер (его IQ превышал 176 баллов)обманывал своих жертв тем, что изначально предлагал курсы личностного роста и бизнес-тренинги. Что удивительно, прошлые компании Раньера обанкротились, однако его обаяние и манипуляции настолько усыпили бдительность людей, что никто не посчитал этот факт странным. В результате обманом ему удалось превратить многих женщин в секс-рабынь.

Ошибочно полагать, что жертвы Кита Раньера были глупыми, напротив, среди них были голливудские актрисы, режиссеры, предприниматели и ученые. Например, под его влиянием оказались основательница телекомпании BET Шейла Джонсон, бывший главный хирург США Антония Новелло, производитель вин Seagram Эдгар Бронфман вместе с дочерьми Клэр и Сарой, актриса «Тайн Смолвиля» Эллисон Мэк.

Кадр из документального фильма «Клятва» HBO о сетевой компании NXIVM

Одним из подразделений NXIVM стала организация DOS (Dominus Obsequious Sororium — в переводе с латыни «господин над покорными спутницами»), в которую входили особенно преданные Раньеру женщины. Они же, действуя по его поручениям, заманивали туда жертв под видом содружества женщин. Новоприбывшие должны были дать клятву верности сначала своей наставнице, а затем самому Раньеру. Затем ее клеймили, морили голодом, сексуально эксплуатировали и использовали ряд других наказаний. Кстати, для мужчин существовало аналогичное братство (правда без сексуального подтекста), которое, по сути, служило личной охраной лжегуру.

Поскольку в секте состояли чуть ли не целыми семьями, вырваться из нее было крайне сложно. В документальном фильме «Клятва» HBO показано, как малочисленной группе бывших участников NXIVM удалось разоблачить Раньера. В результате ему предъявили обвинения в рэкете, торговле людьми и вымогательстве, приговорив к тюремному заключению на 120 лет.

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Другое любопытное наблюдение, которое отметил Даттон, это то, что психопаты предпочитают аналитику чтению художественной и развлекательной литературы, поэтому у них хорошо получается разбираться в вопросах финансов и соответственно выбиваться в начальники.

«Действительно у психопатов часто бывает очень высокий интеллект, за счет чего они слывут хорошими специалистами. Тем не менее, насколько это верно по популяции, неизвестно, потому что все знают про отдельных, как правило, в чем-то успешных и ярких личностей. У таких людей могут где-то быть провалы в психике, которые компенсируются особенными способностями, Средний же человек редко бывает в чем-то особенно выдающимся», — объяснил Ягодкин.

Некоторые психологи склонны различать психопатов и социопатов. Считается, что последние чаще всего оказываются в тюрьме из-за своей импульсивности. Психопаты же, напротив, способны мыслить стратегически, поэтому их распознать практически невозможно. К тому же, они более умные и творческие, поэтому у них часто могут быть необычные увлечения, например, коллекционирование оружие, охота, дайвинг, ралли. Так, главврач психиатрической больницы может увлекаться рисованием картин.

«У большинства людей, добившихся высокого успеха, есть невротический компонент, как минимум. Обычный человек на тряпочки не рвется ради суперуспеха. Как правило, это делают для того, чтобы кому-то что-то доказать либо проработать какие-то детские травмы и так далее. Среди них много бизнесменов и спортсменов», — подчеркнул специалист по развитию мозга.

При общении с психопатами может создаться обманчивое впечатление того, что это единственный человек, который понимает тебя. Как правило, их жертвами становятся люди яркие и успешные. Когда же ресурсы партнеров истощаются, психопат проявляет свою истинную натуру, стараясь не помочь, а морально или даже физически устранить партнера.