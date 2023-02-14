Вкусно, как у бабушки: как приготовить домашние пельмени по традиционному рецепту
Одно из самых любимых блюд русской кухни — это, конечно, пельмени. Приготовить их не так сложно, но у домашних изделий есть собственный секрет, который делает блюдо невероятно вкусным.
Фото, видео: Рогулин Дмитрий / ТАСС
Вареные, жареные, с бульоном — в любом виде пельмени радуют поклонников домашней еды своим вкусом, особенно если это блюдо приготовлено по особому рецепту.
Издавна существовала традиция лепить пельмени всей семьей. И этот обычай не стоит забывать. Подобное занятие поможет сплотить всех родных и близких. На кухне во время лепки можно делиться секретами, передавать традиции молодому поколению, обсуждать планы на будущее и просто общаться.
В какой стране появился рецепт пельменей
Блюда, похожие на пельмени, встречаются в кухнях многих народов. В Японии — это гедза, в Китае — цзяоцзы, баоцзы и шумаи, на Кавказе — хинкали, в Италии — равиоли, а в Германии — маульташены.
Готовить мясо в тесте стали в Северной Евразии, а потом рецепт распространился по всему миру. Сначала по территориям Азии и Сибири, а потом через центральные регионы России добрался до европейских стран.
Название «пельмень» заимствовано из пермских языков, где блюдо раньше называли пельнянь, что в переводе означает «хлебное ухо». Но в различных диалектах до сих пор остаются свои названия этого блюда.
В русской культуре пельмени не являлись обрядовым блюдом, а готовились по важным праздникам — при встрече дорогих гостей и в заговенье (последние дни перед длительными постами).
Как приготовить классические домашние пельмени
Чтобы приготовить пельмени на всю семью по традиционному рецепту, понадобятся следующие ингредиенты:
- Говяжий фарш — 300 г;
- Свиной фарш — 300 г;
- Лук репчатый — 2 шт.;
- Соль и черный молотый перец — по вкусу;
- Вода — 250 мл;
- Яйцо —1 шт.;
- Пшеничная мука — 500 г;
- Растительное масло — 15 мл.
Чтобы подготовить фарш для домашних пельменей, согласно рецепту, потребуется выполнить несколько простых шагов:
- Выложить в глубокую миску свиной и говяжий фарш.
- Очищенный репчатый лук прокрутить в мясорубке с мелкой решеткой и давать в фарш. Лук придаст мягкость и сочность изделию, поэтому по рецепту можно добавить еще одну-две головки по вкусу.
- В полученную смесь рецепт рекомендует добавить соль и перец.
- Тщательно перемешать фарш, накрыть миску крышкой и убрать в холодильник на 30 минут.
После подготовки фарша для домашних пельменей, согласно рецепту, необходимо приступить к тесту. Для этого потребуется:
- Взять воду комнатной температуры, разбить в нее сырое яйцо и добавить масло и соль. Затем рецепт советует перемешать ингредиенты до однородной массы.
- Просеять в миску большую часть муки и начать замешивать тесто, по мере необходимости добавляя сыпучий ингредиент. По рецептк домашних пельменей следует рассчитывать на чуть большее количество муки, чтобы получилась правильная консистенция теста.
- Готовое тесто собирается в ком, накрывается полотенцем или пленкой. По рецепту рекомендуется оставить его на 20 минут.
Где в России готовят пельмени из мяса бобра и почему от них не толстеют?
Когда все составляющие рецепта готовы, надо приступить к лепке. Чтобы справиться с задачей быстрее, можно созвать всю семью. Этот процесс не прописан в рецепте, но именно он главный секрет вкусных домашних пельменей. Это занятие может стать веселой традицией, в которой способны принять участие даже дети.
- Переложить тесто на присыпанную небольшим количеством муки поверхность и разделить на небольшие части.
- Из каждой по рецепту требуется сделать толстый жгут и нарезать на небольшие кусочки, которые требуется раскатать в тонкие лепешки. Они должны получиться круглыми и примерно равными по размеру.
- На получившиеся лепешки по традиционному рецепту домашних пельменей выкладывается фарш. Затем противоположные края теста плотно зажимаются.
- Перед отправкой в морозилку готовые изделия, согласно рецепту, необходимо посыпать мукой.
Готово! Теперь домашние пельмени по традиционному рецепту порадуют каждого за столом, потому что в «хлебные ушки» была вложена душа всей большой и дружной семьи.
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