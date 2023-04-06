Из какого материала и по какой цене лучше выбирать упоры для колес

Упоры для автомобилей очень полезны при парковке на склонах и неровных дорогах. Из какого материала и по какой цене стоит покупать устройство, подсказал автоэксперт.

Иногда машину приходится парковать на склоне или нервной поверхности. Опытные водители знают, что в таких случаях просто необходимо поставить машину на ручник или стояночный тормоз.

Если этого не сделать, то автомобиль по инерции начнет двигаться в обратном направлении. Как итог: по собственной забывчивости или попросту из-за технической неисправности деталей придется догонять собственный автомобиль.

Можно ли застраховать себя от таких происшествий? Ответ нашла «Самая полезная программа».

Какие бывают упоры для колес

Упоров для колес существует несколько видов. Чем они отличаются и какие из них самые лучшие, рассказал автоэксперт Владимир Ахинько.

«На рынке существуют противооткатные устройства. Их по-разному называют, например, „упоры“ и „башмаки“. Суть у них одна: не дать автомобилю откатиться на неровной поверхности», — подчеркнул он.

Противооткатные башмаки удержат машину, если пришлось парковать ее на склоне или скользкой дороге. А еще подстрахуют, когда нужно поднять автомобиль домкратом.

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«В случае если вы меняете колесо на автомобиле, также рекомендуется устанавливать упоры. Если бы вы вдруг случайно установили домкрат некорректно, он может соскочить, и тогда автомобиль слетит с домкрата и откатится куда-то», — привел пример Ахинько.

Внешне упоры мало чем отличаются друг от друга. Ставить эти треугольные приспособления нужно под колеса машины, со стороны склона или неровности.

«На рынке представлен несколько вариантов этих упоров. Они существуют пластиковые, резиновые и металлические. Для нашего эксперимента мы использовали все виды этих упоров, чтобы проверить их на практике. Пластиковые обошлись нам в 200 рублей. За резиновые отдали уже 700. В этих комплектации по два упора. Что касается металлического варианта, он обошелся в 1400 рублей за одну штуку», — пояснил специалист по автомеханике.

Все испытуемые образцы, согласно заверениям производителей, рассчитаны на автомобили весом до двух тонн. Для эксперимента использовалась машина весом около полутора тонн.

Как упоры помогают при парковке на нервной дороге

Для начала предстоит проверить, как противооткатные устройства справятся с типичной ситуацией, например, когда водитель заметил поломку, свернул с трассы или просто остановился передохнуть. Машину паркуют на обочине: левые колеса — на асфальте, а правые — на земле. Дорога на первый взгляд кажется ровной. Но эксперты предупреждают: если забыть поставить машину на стояночный тормоз, даже незаметного уклона в несколько градусов будет достаточно, чтобы автомобиль покатился. Аналогичная ситуация будет, если забарахлил ручник.

Итак, по очереди устанавливаются опоры под переднее колесо, а автомобиль снимается с ручника.

«Пластиковый упор справился со своей задачей: на асфальтовой и относительно ровной поверхности автомобиль откатился на упор, который выдержал нагрузку. Машина осталась на месте», — прокомментировал Ахинько.

Резиновый и металлический упоры тоже справились хорошо. Причем одной шутки оказалось вполне достаточно.

Зачем в комплекте нужны два упора для колес

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Теперь предстоит испытать упоры для колес в ситуации, когда автомобиль пришлось ставить под приличным уклоном и на мягком грунте. Как показал эксперимент, дорогой металлический образец, который на вид казался самым устойчивым, провалил это испытание.

«К сожалению, поскольку данный вариант является складным, при большой нагрузке на неровной и мягкой поверхности он начал уходить под землю и в конечном счете сложился. Этого, конечно, быть не должно», — пояснил автоэксперт.

Пластиковые и резиновые опоры справились, хотя и не с первого раза. Чтобы удержать машину под уклоном на плохой дороге, одного упора оказалось недостаточно. Под нагрузкой он попросту провалился в песок. Так что не зря в комплекте идут сразу два устройства.

«Если использовать два упора, то задача будет выполнена. Автомобиль не откатится и останется на месте», — пообещал специалист по автомеханике.

Какой вес способны выдержать упоры для колес

И, наконец, финальный этап, на котором предстоит проверить, выдержит ли устройство вес автомобиля, если на него случайно наехать.

Как показал краш-тест, дешевый пластиковый упор разлетелся на куски. Дорогой металлический, на удивление, тоже сломался: складная конструкция оказалась слишком хрупкой. Кроме того, одна из деталей металлического упора вылетела из-под колеса. Повезло, что рядом не оказалось людей. Случись такое на оживленной трассе, последствия могли быть куда серьезнее.

Испытание на прочность выдержал только резиновый упор, поскольку ломаться там просто нечему.

«Он у вас всегда будет в сохранности. И в случае, если вы на него по забывчивости наедете, можно будет остановиться, подобрать устройство и использовать в дальнейшем», — заявил Ахинько.

Эксперимент показал, что хороший упор необязательно должен быть дорогим. В данном случае самым надежным оказался резиновый образец за 700 рублей. Покупать самые дешевые пластиковые приспособления не стоит: они быстро ломаются. А складные металлические упоры могут быть вовсе небезопасными.