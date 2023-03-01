Чернение резины: как защитить покрышки от реагентов и грязи

В суровых российских условиях шины автомобиля служат меньше. При должном уходе можно не только продлить жизнь резины, но и улучшить ее внешний вид.

Срок службы шин зависит от условий эксплуатации. Химические реагенты, вода и солнечный свет портят резину. Уже через полгода активных поездок она начинает выгорать, высыхать и покрываться трещинами.

Как продлить жизнь покрышкам и улучшить их внешний вид? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Как защитить шины и продлить их срок

Один из видов услуг, который представлен на рынке, — это чернение шин. Чернитель — специальный состав. Его наносят на резину, чтобы вернуть ей не только цвет и блеск, но и защитить от воды и реагентов.

«Данная услуга позволяет как раз таки обеспечить сохранность резины, в том числе и на внешней стороне колеса», — рассказал автоэксперт Владимир Ахинько.

В автосервисе такая процедура стоит дорого. Одно только профессиональное средство обойдется минимум в шесть тысяч рублей.

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Неудивительно, что многие автолюбители решают сэкономить: взять универсальный чернитель в магазине и обработать шины в гараже, на балконе или просто на парковке. Производители предлагают два варианта: пена (стоимость — около 600 рублей) и спрей (500 рублей). Но есть еще более дешевый вариант — народные средства (глицерин, хозяйственное мыло).

Могут ли они конкурировать с профессиональной автохимией, надо убедиться на практике.

Как сделать чернение шин при помощи народных средств

Перед чернением резину надо обязательно вымыть и высушить. Чтобы результат был более заметным, каждую покрышку сначала можно обработать лишь наполовину.

Перед использованием хозяйственного мыла необходимо взять немного воды, чтобы его развести. Для нанесения используется обычная губка. Ее нужно смочить и как следует натереть хозяйственным мылом, после чего приступить к обработке колес.

Пока первое народное средство для чернения сохнет, можно протестировать второе — глицерин.

«Стоит помнить, что глицерин необходимо наносить разбавленным с водой в соотношении один к двум. Вам надо иметь определенную емкость, в которой будем разводить наш состав и бутылочку, емкость с водой», — рассказал специалист.

Готовый раствор наносится губкой на резину.

Как правильно использовать магазинные чернители для шин

В основе магазинного чернителя в виде спрея, если верить этикетке, — все те же вода и глицерин. Только стоит он в несколько раз дороже.

«Как утверждает производитель, данное средство можно наносить двумя способами. Первый: просто распылить непосредственно на поверхность. И второй: нанести средство на губку, например, и после этого круговыми движениями растереть по поверхности колеса», — объяснил автоэксперт Ахинько.

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Если просто распылить на шину, состав может распределиться неравномерно. Поэтому стоит воспользоваться губкой.

Осталось испытать дорогой образец. В его составе тоже есть глицерин. А еще сжиженный газ. Он служит для образования пены. Данный чернитель нужно наносить сразу на поверхность колеса, использовать дополнительные средства нет необходимости. Процесс достаточно легкий и быстрый.

Какой чернитель шин эффективнее

Спустя час ожидания все четыре колеса выглядят примерно одинаково. Осталось проверить, какими они будут после поездки. Несколько часов по заснеженной трассе помогут оценить результат.

Покрышка, которую обработали хозяйственным мылом, не порадовала.

«Она не справилась с водными условиями и грязью. Средство очень быстро смылось, и в связи с этим никакой защиты оно не дало», — уточнил эксперт.

Специалист уверен: обрабатывать колеса мылом не только бессмысленно, но еще и вредно. В его составе щелочь. Она сильно сушит резину, что приводит к появлению трещин.

Зато все средства на основе глицерина справились хорошо. Разница лишь в том, что спрей оказался чуть менее устойчивым.

Таким образом, лидерами стали пена и копеечный глицерин из аптеки.

«Глицерин имеет немного маслянистую субстанцию. Очень эффективно отталкивает грязь и влагу на протяжении более длительного срока, чем, например, вариант с хозяйственным мылом», — сказал автоэксперт.

Тесты показали: чернители для шин на основе глицерина действительно работают. Возвращают покрышкам насыщенный цвет и защищают резину от воды, грязи, реагентов и солнечных лучей. Нет времени возиться с раствором и губкой — выбирайте дорогой пенный состав. А если хотите сэкономить, купите в аптеке пузырек глицерина. Он справится ничуть не хуже.