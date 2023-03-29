Секреты пасхальных традиций: как правильно красить яйца и что делать со скорлупой

Анна Свотина
Анна Свотина 52

Окрашивание яиц в яркие цвета является обязательным ритуалом перед празднованием Светлой Пасхи.

Фото, видео: patriarchia.ru / Сергей Власов; 5-tv.ru

Неизменным атрибутом светлого праздника — Воскресения Христова, конечно, являются пасхальные куличи и крашеные куриные яйца, которые стали материальным символом вечной жизни.

Наиболее распространенные оттенки — красный и коричнево-красный. Хотя «принарядить» скорлупу можно при помощи других технологий — вплоть до самых экзотических.

Когда красят яйца на Пасху

Подготовкой традиционных угощений на Пасху занимаются в Чистый четверг. В 2023-м он выпадает на 13 апреля.

Именно в этот день, согласно преданиям, состоялась Тайная вечеря, во время которой Иисус Христос установил таинство освящения хлеба и вина, а также омыл ноги своим ученикам, выказывая этим действием свое смирение.

В этой связи историки указывают на возможную причину распространения обычая очищения водой в Чистый четверг. Люди купались в водоемах, обливались водой в бане до восхода солнца. А в домах проводили генеральную уборку, выкидывали хлам, накопившийся за зиму.

Однако в Великий четверг верующие в первую очередь стремятся очиститься духовно и принять таинство, установленное Христом.

В какие цвета можно окрашивать яйца на Пасху 2023

Наиболее популярными цветами для окрашивания остаются красный и коричнево-красный.

При этом не менее востребованными являются голубой, желтый или зеленый тона.

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Синее пасхальное яйцо символизирует Царство Небесное.

Голубой ассоциируется с Девой Марией, которая несет добро и любовь к людям.

Белый указывает на духовную чистоту, предвещающую райскую жизнь.

Зеленое олицетворяет пробуждение природы и рассвет души, к которому можно прийти через молитвы и аскезу.

Желтое яйцо символизирует солнце, достаток и благополучие, а коричневое — плодородную землю и процветание.

Темные оттенки для светлого праздника использовать не рекомендуется, так как они связаны с трауром и смертью.

Как подготовить пасхальные яйца к покраске

Главный атрибут праздника должен быть не только красивым, но и с опрятной скорлупой. Чтобы яйца не оказались недоваренными и без трещин, перед покраской стоит соблюдать простые кулинарные лайфхаки.

  • Выбирать свежие яйца. Проверить продукт можно, опустив его в стакан с водой. Он должен опуститься на дно. Если яйцо осталось на поверхности, то оно скоро испортится.
  • Нагреть до комнатной температуры. Необходимо заранее достать яйца из холодильника перед варкой.
  • Обезжирить скорлупу. Краска не ляжет разводами, если протереть поверхность губкой с хозяйственным мылом.
  • Добавить соль при варке. Одна столовая ложка поваренной соли на два литра воды не даст белку вытечь в случае растрескивания скорлупы.
  • Использовать уксус для устойчивости цвета. Он потребуется для того, чтобы сделать красящий состав более стойким и ярким. Необходимо взять 9% раствор уксусной кислоты. На два литра воды в кастрюле достаточно одной столовой ложки.
  • Нанести масло для блеска после окрашивания. Достаточно смазать скорлупу вареного яйца тонким слоем, чтобы придать атрибуту праздничный лоск.

Всмятку, в мешочек, вкрутую: Как правильно варить яйца?

Как правильно красить яйца на Пасху 2023

Для придания скорлупе желанного цвета можно пользоваться фабричными пищевыми красителями или природными средствами. Выбор натуральных красителей довольно широкий: луковая шелуха, куркума, свекла, сухая крапива, шпинат.

Классический способ покраски — сварить яйца в луковой шелухе и добавить к нему нежный растительный рисунок. Не менее оригинальным будет рецепт с использованием отвара из краснокочанной капусты, чтобы получить небесно-голубой цвет.

Ингредиенты:

  • Белые куриные яйца — 10 штук
  • Краснокочанная капуста — 1 кочан
  • Вода — 6 стаканов
  • Пищевая сода — 1 столовая ложка
  • Столовый уксус — 2 столовых ложки

Способ окрашивания:

Яйца заранее отварить вкрутую.

Капусту нарезать на квадратики, поместить в кастрюлю, залить холодной водой и довести до кипения. Варить 30 минут, затем процедить.

Подготовить три емкости и налить в них горячий капустный отвар.

В первую емкость добавить соду, во вторую — уксус, а в третью ничего не добавлять.

Положить в каждую емкость яйца.

Через три часа достать яйца: они будут иметь оттенки от бирюзового до небесно-голубого.

Как окрасить яйца на Пасху натуральными ингредиентами

Что делать со скорлупой освященных яиц после Пасхи 2023

Праздничные яйца вместе с куличами освящают в храмах во время пасхального богослужения. Для православных эта еда становится первой трапезой во время разговения после Великого поста.

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Во многих семьях принято есть по утрам освященные яйца и куличи все три дня Пасхи. При этом со скорлупой поступают особым образом.

Выбрасывать в мусорное ведро скорлупки пасхальных не рекомендуется, так как они окроплены водой.

Хозяйки часто собирают скорлупу крашенных яиц и потом закапывают ее во дворе. Польза будет двойная. Природный источник кальция и фосфора садоводы специально применяют для раскисления почвы.

А другие микроэлементы в составе твердой оболочки — калий и магний — нужны растениям для повышения иммунитета к болезням и вредителям.

Полезно будет измельчить скорлупу в блендере и смешать с семенами будущей рассады на даче или использовать как удобрение для горшечных цветов в квартире.

Что значит крашение яиц у православных христиан

У верующих христиан окрашенное в определенный цвет яйцо стало символом воскрешения. По мнению историков, оно указывает на гробницу Спасителя: снаружи кажется неодушевленным, а внутри есть зачаток новой жизни.

Это является напоминанием о том, как Христос покинул пределы места своего погребения, даруя всем людям вечную жизнь.

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Согласно религиозной точке зрения, этот обычай произошел от святой равноапостольной Марии Магдалины, которая пришла к римскому императору Тиберю. В те времена было принято, приходя к правителю, подносить ему дары.

Состоятельные люди приносили драгоценности, а бедные — то, что могли. Поэтому Мария Магдалина, не имевшая ничего, кроме веры в Мессию, протянула императору куриное яйцо со словами: «Христос Воскресе!». Но правитель усомнился.

«В это так же трудно поверить, как в то, что это белое яйцо станет красным!» — изрек он.

Сразу после его слов яйцо окрасилось в красный цвет.

Изначально красный цвет скорлупы символизировал кровь Христа и служил символом Воскресения. Спустя столетия атрибут праздника стали красить во все цвета радуги.

По другой версии, натуральными красителями пользовались, чтобы не спутать вареные яйца с сырыми.

История окрашивания яиц в разных странах

История крашеного яйца уходит вглубь тысячелетий. В Древнем Египте существовала традиция украшать разноцветными яйцами святыни и храмы, чтобы задобрить богов.

Люди даже клали разрисованные птичьи яйца в гробницы умерших. Если человек был состоятельным, вместе с ним в саркофаг выкладывали украшенные резьбой мраморные и золотые образцы. Считалось, что тогда у умершего есть шанс переродиться. Схожие обычаи встречались у древних греков, персов и римлян. В те времена люди верили, что этот продукт обладает сакральным смыслом. К нему относились как к символу зарождения новой жизни.

Почему на Руси красили яйца на Пасху

До появления на Руси христианства славяне верили, что яйцо олицетворяет силы природы и возрождение земли. Каждую весну язычники красили их в красный цвет, который считался символом плодородия и перерождения мира. Племена рисовали на яичной скорлупе пейзажи, олицетворявшие небесный, земной и подземный мир.

Так появилась особая техника росписи яиц — обереговая писанка. Только опытные умельцы знали, как расписать хрупкий продукт так, чтобы крашенка стала защитным талисманом. Они выводили на твердой яичной оболочке изображения с растительными узорами, покрывали орнамент краской нужного цвета, а затем воском. Люди верили, что обереговая писанка защитит от бед и злых духов, поможет победить врагов и собрать богатый урожай.

Со временем культура росписи перешла в христианство. Однако люди не перестали наделять пасхальные яйца магическими свойствами. Они кидали писанки в пожар, чтобы остановить огонь, искали с их помощью заблудившийся скот.

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