Секреты пасхальных традиций: как правильно красить яйца и что делать со скорлупой

Неизменным атрибутом светлого праздника — Воскресения Христова, конечно, являются пасхальные куличи и крашеные куриные яйца, которые стали материальным символом вечной жизни.

Наиболее распространенные оттенки — красный и коричнево-красный. Хотя «принарядить» скорлупу можно при помощи других технологий — вплоть до самых экзотических.

Когда красят яйца на Пасху

Подготовкой традиционных угощений на Пасху занимаются в Чистый четверг. В 2023-м он выпадает на 13 апреля.

Именно в этот день, согласно преданиям, состоялась Тайная вечеря, во время которой Иисус Христос установил таинство освящения хлеба и вина, а также омыл ноги своим ученикам, выказывая этим действием свое смирение.

В этой связи историки указывают на возможную причину распространения обычая очищения водой в Чистый четверг. Люди купались в водоемах, обливались водой в бане до восхода солнца. А в домах проводили генеральную уборку, выкидывали хлам, накопившийся за зиму.

Однако в Великий четверг верующие в первую очередь стремятся очиститься духовно и принять таинство, установленное Христом.

В какие цвета можно окрашивать яйца на Пасху 2023

Наиболее популярными цветами для окрашивания остаются красный и коричнево-красный.

При этом не менее востребованными являются голубой, желтый или зеленый тона.

Синее пасхальное яйцо символизирует Царство Небесное.

Голубой ассоциируется с Девой Марией, которая несет добро и любовь к людям.

Белый указывает на духовную чистоту, предвещающую райскую жизнь.

Зеленое олицетворяет пробуждение природы и рассвет души, к которому можно прийти через молитвы и аскезу.

Желтое яйцо символизирует солнце, достаток и благополучие, а коричневое — плодородную землю и процветание.

Темные оттенки для светлого праздника использовать не рекомендуется, так как они связаны с трауром и смертью.

Как подготовить пасхальные яйца к покраске

Главный атрибут праздника должен быть не только красивым, но и с опрятной скорлупой. Чтобы яйца не оказались недоваренными и без трещин, перед покраской стоит соблюдать простые кулинарные лайфхаки.

Выбирать свежие яйца. Проверить продукт можно, опустив его в стакан с водой. Он должен опуститься на дно. Если яйцо осталось на поверхности, то оно скоро испортится.

Нагреть до комнатной температуры. Необходимо заранее достать яйца из холодильника перед варкой.

Обезжирить скорлупу. Краска не ляжет разводами, если протереть поверхность губкой с хозяйственным мылом.

Добавить соль при варке. Одна столовая ложка поваренной соли на два литра воды не даст белку вытечь в случае растрескивания скорлупы.

Использовать уксус для устойчивости цвета. Он потребуется для того, чтобы сделать красящий состав более стойким и ярким. Необходимо взять 9% раствор уксусной кислоты. На два литра воды в кастрюле достаточно одной столовой ложки.

Нанести масло для блеска после окрашивания. Достаточно смазать скорлупу вареного яйца тонким слоем, чтобы придать атрибуту праздничный лоск.

Всмятку, в мешочек, вкрутую: Как правильно варить яйца?

Как правильно красить яйца на Пасху 2023

Для придания скорлупе желанного цвета можно пользоваться фабричными пищевыми красителями или природными средствами. Выбор натуральных красителей довольно широкий: луковая шелуха, куркума, свекла, сухая крапива, шпинат.

Классический способ покраски — сварить яйца в луковой шелухе и добавить к нему нежный растительный рисунок. Не менее оригинальным будет рецепт с использованием отвара из краснокочанной капусты, чтобы получить небесно-голубой цвет.

Ингредиенты:

Белые куриные яйца — 10 штук

Краснокочанная капуста — 1 кочан

Вода — 6 стаканов

Пищевая сода — 1 столовая ложка

Столовый уксус — 2 столовых ложки

Способ окрашивания:

Яйца заранее отварить вкрутую.

Капусту нарезать на квадратики, поместить в кастрюлю, залить холодной водой и довести до кипения. Варить 30 минут, затем процедить.

Подготовить три емкости и налить в них горячий капустный отвар.

В первую емкость добавить соду, во вторую — уксус, а в третью ничего не добавлять.

Положить в каждую емкость яйца.

Через три часа достать яйца: они будут иметь оттенки от бирюзового до небесно-голубого.

Как окрасить яйца на Пасху натуральными ингредиентами

Что делать со скорлупой освященных яиц после Пасхи 2023

Праздничные яйца вместе с куличами освящают в храмах во время пасхального богослужения. Для православных эта еда становится первой трапезой во время разговения после Великого поста.

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Во многих семьях принято есть по утрам освященные яйца и куличи все три дня Пасхи. При этом со скорлупой поступают особым образом.

Выбрасывать в мусорное ведро скорлупки пасхальных не рекомендуется, так как они окроплены водой.

Хозяйки часто собирают скорлупу крашенных яиц и потом закапывают ее во дворе. Польза будет двойная. Природный источник кальция и фосфора садоводы специально применяют для раскисления почвы.

А другие микроэлементы в составе твердой оболочки — калий и магний — нужны растениям для повышения иммунитета к болезням и вредителям.

Полезно будет измельчить скорлупу в блендере и смешать с семенами будущей рассады на даче или использовать как удобрение для горшечных цветов в квартире.

Что значит крашение яиц у православных христиан

У верующих христиан окрашенное в определенный цвет яйцо стало символом воскрешения. По мнению историков, оно указывает на гробницу Спасителя: снаружи кажется неодушевленным, а внутри есть зачаток новой жизни.

Это является напоминанием о том, как Христос покинул пределы места своего погребения, даруя всем людям вечную жизнь.

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Согласно религиозной точке зрения, этот обычай произошел от святой равноапостольной Марии Магдалины, которая пришла к римскому императору Тиберю. В те времена было принято, приходя к правителю, подносить ему дары.

Состоятельные люди приносили драгоценности, а бедные — то, что могли. Поэтому Мария Магдалина, не имевшая ничего, кроме веры в Мессию, протянула императору куриное яйцо со словами: «Христос Воскресе!». Но правитель усомнился.

«В это так же трудно поверить, как в то, что это белое яйцо станет красным!» — изрек он.

Сразу после его слов яйцо окрасилось в красный цвет.

Изначально красный цвет скорлупы символизировал кровь Христа и служил символом Воскресения. Спустя столетия атрибут праздника стали красить во все цвета радуги.

По другой версии, натуральными красителями пользовались, чтобы не спутать вареные яйца с сырыми.

История окрашивания яиц в разных странах

История крашеного яйца уходит вглубь тысячелетий. В Древнем Египте существовала традиция украшать разноцветными яйцами святыни и храмы, чтобы задобрить богов.

Люди даже клали разрисованные птичьи яйца в гробницы умерших. Если человек был состоятельным, вместе с ним в саркофаг выкладывали украшенные резьбой мраморные и золотые образцы. Считалось, что тогда у умершего есть шанс переродиться. Схожие обычаи встречались у древних греков, персов и римлян. В те времена люди верили, что этот продукт обладает сакральным смыслом. К нему относились как к символу зарождения новой жизни.

Почему на Руси красили яйца на Пасху

До появления на Руси христианства славяне верили, что яйцо олицетворяет силы природы и возрождение земли. Каждую весну язычники красили их в красный цвет, который считался символом плодородия и перерождения мира. Племена рисовали на яичной скорлупе пейзажи, олицетворявшие небесный, земной и подземный мир.

Так появилась особая техника росписи яиц — обереговая писанка. Только опытные умельцы знали, как расписать хрупкий продукт так, чтобы крашенка стала защитным талисманом. Они выводили на твердой яичной оболочке изображения с растительными узорами, покрывали орнамент краской нужного цвета, а затем воском. Люди верили, что обереговая писанка защитит от бед и злых духов, поможет победить врагов и собрать богатый урожай.

Со временем культура росписи перешла в христианство. Однако люди не перестали наделять пасхальные яйца магическими свойствами. Они кидали писанки в пожар, чтобы остановить огонь, искали с их помощью заблудившийся скот.