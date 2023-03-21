Царская пасха 2023: как просто приготовить вкусное творожное блюдо на праздник

Православные верующие в 2023 году отмечают Пасху или, как ее называют в народе, Светлое Христово Воскресение 16 апреля. Это особая дата для христиан. В этот день, согласно библейским заветам, Иисус вознесся на небо. По традиции Пасха завершает Великий пост. После долгих ограничений в праздник устраивают широкие застолья.

Каждый год дата Светлого Христова Воскресения меняется в соответствие с лунным календарем, но одно остается неизменным — список обязательных блюд. В этот день принято угощать родных и друзей крашеными яйцами, румяными куличами и творожной пасхой. Другое название последнего угощения — паска, но в общепринятым стал вариант, созвучный с названием праздника.

Как приготовить вкусную и оригинальную пасху, выяснил Пятый канал.

Когда готовить паску на Пасху

Издавна каждому блюду в Светлое Воскресение придавалось особое значение. Яйца — образ бессмертия души, перерождения, кулич — олицетворение плоти Христа, а пасха — символ Гроба Господня, райской жизни и вечного блаженства.

Готовить угощение на Пасху рекомендуется на Страстной неделе (семь дней до Христова Воскресения) в Чистый четверг. В 2023-м он приходится на 13 апреля. В этот день, согласно Библии, состоялась Тайная вечеря, на которой Иисус Христос разделил трапезу с учениками и установил таинство Святого причастия. И именно тогда он сказал, что один из близких ему людей предаст его.

В последующие дни лучше воздержаться от труда. Раньше в Страстную Пятницу и Великую Субботу совсем запрещали работать. На Руси говорили, что в эти дни даже «птица гнезда не вьет».

Однако если же изза плотного рабочего графика в четверг не получилось завершить все приготовления, священнослужители называют утро субботы наиболее приемлемым вариантом для покраски яиц и приготовления кулича с пасхой. В этот день зарождается светлое чувство, предвкушение большой радости, поэтому дозволяется завершить приготовления к празднику.

Значение творожной пасхи на праздничном столе

Пасхой или паской называют творожное блюдо в виде усеченной пирамиды. Обязательным элементом декора являются буквы «ХВ», которые означают фразу: «Христос Воскресе», и православный крест. Иногда на пасхе изображают копье и трость как символы страданий, которые испытал Иисус на кресте.

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Чтобы придать блюду правильную форму, используется специальное приспособление — пасочница. На Руси она была традиционно деревянная, с вырезанными по бокам праздничными символами. Сейчас вместо нее можно использовать и другую посуду, например, пластмассовую или силиконовую.

Стоит отметить, что ингредиенты, которые добавляются в пасху, тоже имеют собственное значение. Издавна молочные продукты и мед ценили как несущие сакральный смысл. По библейским сказаниям, пророк Моисей после освобождения от рабства повел за собой израильтян в земли, где текут молоко и мед. Эти продукты считались олицетворением радости, благополучия и освобождения от страданий.

Но если мед из-за аллергических реакций или личных предпочтений нежелателен, то можно заменить его сахаром. Это не будет считаться серьезной ошибкой.

Творог для пасхи — как правильно выбрать

Основной ингредиент для всех пасок — свежий творог. Накануне светлого праздника повышается не только спрос на этот продукт, но и риск наткнуться на суррогат. Выбирать фасованный творог лучше в вакуумной упаковке.

Правильный творог должен быть сухим. Если на дне упаковки образовалась вода, то продукт, вероятно, низкокачественный или испорченный. После осмотра самого товара стоит проверить температуру хранения молочных продуктов в магазине. Она не должна превышать шести градусов выше нуля.

При выборе творога процент жирности не имеет значения, но продукт с содержанием растительных жиров брать не рекомендуется.

Какой бывает творожная пасха

Традиционные пасхи бывают двух видов: сырые и заварные. Чтобы приготовить сырую, нужно все составляющие тщательно перетереть через сито до однородной массы. Для заварной — полученную текстуру нагревают и, помешивая, опускают в емкости с холодной водой.

По желанию можно украсить пасху: медом, сметаной, сливками, маслом, яйцами, вареньем, сухофруктами, орехами или нонпарелью (кондитерская посыпка).

Сейчас существует множество видов и рецептов пасок. Хозяйки иногда добавляют в нее шоколад, замороженные ягоды, джем или сгущенку, чтобы сделать блюдо более необычным и вкусным. Такие эксперименты точно оценят дети.

Известен и особый вид этого блюда — царская пасха. Для ее приготовления используют только самые свежие и натуральные продукты.

Царская заварная пасха — рецепт

Что получить заварную царскую пасху, потребуются следующие ингредиенты:

творог жирностью от 5% — 300 г;

сметана — 120 г;

мед или сахар — 60 г;

ванильный сахар — 1 ч.л;

яичные желтки — 2 шт;

сливочное масло — 60 г;

цукаты — 15 г;

изюм темный и светлый без косточек (при желании можно заменить на вяленую или сушеную вишню) — 30 г;

грецкие орехи — 30 г;

ледяная вода — 2 л.

Необходимо заранее приобрести разборную конструкцию — пасочницу.

Как приготовить царскую пасху

Особых кулинарных способностей для приготовления царской пасхи не требуется. Это довольно простое блюдо. Для него надо проделать всего несколько шагов:

Промыть изюм и залить его кипятком на 15 минут. Затем, чтобы убрать лишнюю влагу, выложить на бумажные полотенца. Протереть творог через сито. Добавить в смесь яичные желтки, мед или сахар, ванильный сахар и сметану. Добавить размягченное сливочное масло. Тщательно перемешать полученную массу. Варить на медленном огне до кипения, не забывая постоянно помешивать. Охладить, опустив кастрюлю с ледяной водой, продолжая помешивать массу. Убрать смесь с огня и добавить в нее после остывания цукаты и изюм.

Дальше нужно подготовить пасочницу. Внутри формы поместить два слоя мокрой марли. Ткань должна покрывать дно и все углы. Стоит взять кусок марли побольше, чтобы он свободно свисал со всех сторон конструкции. В него надо будет завернуть основание будущей пасхи.

Форму следует сразу поместить на дно кастрюли или контейнера, в котором планируется поставить блюдо, так как творог обязательно даст влагу, и она должна стекать в какую-либо емкость.

После этого следует залить приготовленную массу в пасочницу. Не стоит бояться, если творожистая субстанция окажется немного выше формы, так как пасха все равно осядет. Основание блюда закрывают марлей и аккуратно утрамбовывают. После этих манипуляций пасху надо убрать в холодильник на ночь.

К утру она будет готова. Надо лишь вытащить его из формы, убрать марлю и украсить цукатами, сухофруктами или орехами.