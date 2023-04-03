«Таких у Гриши много»: друзья Лепса не верят в его отношения с 26-летней пассией

Возлюбленной Григория Лепса стала 26-летняя журналистка. Есть ли шансы на совместное будущее у этой пары, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

СМИ рассекретили имя новой возлюбленной Григория Лепса. Правда ли, артист закрутил роман с журналисткой, которая на 34 года моложе его? Помогает ли певец своей избраннице финансово? И что рассказал об этих отношениях сам музыкант? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Любовь — такая штука. Она как-то приходит сама по себе и сама по себе уходит», — считает артист.

Чуть больше месяца назад разведенный Григорий Лепс шокировал поклонников новостью: он больше не одинок. Свою новую избранницу артист описал как исключительную женщину моложе его на 30 лет. Но имя возлюбленной предпочел держать в секрете.

«Очень хорошая женщина, очень красивая. Я ей предан. Я ею восхищаюсь. Она настоящая женщина», — сказал артист.

Новую девушку Лепс не познакомил даже с друзьями. Но они заметили, как сильно изменился певец. Он как будто обрел стимул к жизни. Стал чаще посещать светские мероприятия, много шутит.

«Понятно, что Григорий Викторович фигурой берет всегда. Как вы думаете, когда он смотрит в зеркало, он восхищен своей внешностью?» — спросил певец Эмин.

Григорий Лепс тут же ответил:

«Каждое утро просыпаюсь, как я восхищаюсь!».

Исполнитель держал интригу до последнего. И чтобы поклонники не смогли вычислить избранницу, заявил, что встречается сразу с несколькими женщинами.

«Есть. Она у меня не одна. А я такой (ловелас. — Прим. ред.). Пошел в разнос», — признался Лепс.

Однако на днях имя новой пассии певца было раскрыто. СМИ пишут: сердце артиста покорила 26-летняя журналистка Елизавета Ридель. На протяжении последнего года они регулярно появлялись друг у друга в соцсетях. И якобы познакомились на одном из его корпоративов в Дубае.

«Лепс уже не молод. Ему хочется таким быть в прессе и у поклонников: плейбоем, сердцеедом. Это модно — иметь молодую девушку», — считает светский журналист Феликс Грозданов.

О Елизавете Ридель известно немного. Она родом из Владивостока, работает телеведущей. В своем микроблоге девушка часто хвастается красивой жизнью: лимузины, частные самолеты, курорты, рестораны, букеты. Многие уверены, что всю эту сказку ей оплачивает Лепс.

«Дешевле всех обходится та девушка, которой нужно платить сразу», — заявил певец.

Теперь поклонники гадают: как далеко зайдет роман известного артиста и телеведущей. Сам Григорий признавался, что уже готов расстаться с холостяцкой жизнью. Однако друзья музыканта уверены: Лепс лукавит и жениться не собирается.

«Таких Елизавет у Гриши много. Вокруг него всегда крутилось много красивых женщин, но он был однолюбом», — уверяет продюсер Евгений Морозов.

Артист стал свободным мужчиной в декабре 2021 года. Он расстался с супругой Анной Шаплыковой после 20-ти лет брака. Музыкант тяжело переживал разрыв с женой. Григорий Лепс начал пить, срываться на концертах и в итоге стал зачинщиком драки возле одного из баров Северной столицы.

«В этом красивого и хорошего нет. Можно сдерживать свои эмоции, и, наверное, их необходимо сдерживать. Особенно человеку моего положения и возраста. Мужики пошли довольно странные. Сам выпросил, сам получил, сам милицию вызвал», — рассуждает певец.

И даже признавшись поклонникам в новом романе, Лепс сожалел, что потерял семью. Певец по-прежнему участвует во всех делах. Он часто навещает бывшую жену и детей, оплачивает их расходы и дарит подарки на праздники.

«Я подарил, я просто отдал сумму супруге, и супруга сказала, что она выберет именно то, что нравится дочери», — уточнил артист.

«У них было столько общего: работа, дети, семья, дом. Поэтому я думаю, что чувства никуда не ушли. Просто чуть-чуть притихли, но остались», — предположил журналист Грозданов.

Многие уверены: роман певца с телеведущей — лишь попытка вызвать ревность экс-супруги и привлечь ее внимание. Однако сама Шаплыкова, которая, по слухам, ушла от Лепса как раз из-за его измен, пока никак не комментирует происходящее.