«Спасибо за все»: Григорий Лепс показал свою любимую женщину
Григорий Лепс выложил снимок своей самой важной и любимой женщины в мире
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Знаменитость поблагодарил женщину за все, что она для него сделала.
Российский музыкант Григорий Лепс решил раскрыть все карты и выложил в своем личном блоге снимок самой любимой женщины в его жизни.
Артист тщательно скрывает имя и внешность своей новой возлюбленной. Но несмотря на это, артист решился на этот шаг и поделился с поклонниками фотокарточкой той, кого очень любит. Да, ей оказалась мать знаменитости.
«С Днем Рождения, мама!!! Крепкого здоровья и долгих радостных лет! Спасибо за все!!!» — написал под снимком артист.
В начале марта Лепс признался на одной из мероприятий, что влюблен и счастлив. А игривое настроение теперь доставляет ему не алкоголь, а любимая женщина. Кто эта загадочная красавица, он до сих пор не признался.
Григорий Лепс был дважды женат и очень тяжко переживал разрыв с последней супругой Анной Шаплыковой, которой прожил 20 лет. Женщина родила певцу троих детей, а годы, проведенные с ней в браке, музыкант до сих пор называет самыми счастливыми в жизни.
Буквально сразу после разрыва, артист пристрастился к алкоголю и совершил немало жутких поступков.
Возможно, уже в скором времени, мы все-таки увидим ту самую женщину, которая спасла артиста от краха карьеры и снова подарила ему счастье.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Григорий Лепс рассказал о новой пассии.
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