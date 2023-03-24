Глоток свежего воздуха: как выбрать качественный очиститель воздуха в салон авто

Внутрь машины через вентиляцию попадают пыльца, выхлопные газы и пары бензина. Все это при дыхании оседает в легких. Избавиться от опасности помогает очиститель воздуха.

Воздух в машине грязнее, чем у обочины. Выхлопные газы, пары бензина, сажа и пыль проникают в салон авто через систему вентиляции и витают в воздухе. В холодный период водители и пассажиры вместе со снегом и грязью заносят дорожные реагенты, а весной — пыльцу аллергенных растений. Дышать этой гремучей смесью в дороге очень опасно.

Обычный салонный фильтр не поможет защититься от мелких частиц. Он задерживает только крупные элементы: копоть, пух и пыльцу. Однако только на первых порах. Когда грязи на стенках накопится достаточно, эта деталь сама превратится в рассадник заразы.

Многие автолюбители используют для этих целей специальные очистители воздуха. Производители обещают: гаджеты не только нейтрализуют мелкие частицы выхлопных газов, но еще и борются с неприятными запахами, в том числе с едким сигаретным дымом.

Как найти подходящее устройство и действительно ли оно помогает справиться с задачей, выяснила «Самая полезная программа».

Как должен выглядеть очиститель воздуха

Чтобы проверить качество работы очистителей воздуха, приобрели сразу четыре вида по разной цене: 500, 1100, 2300 и 4500 рублей.

Читайте также Как сэкономить на химчистке автомобиля и выбрать хороший пенный очиститель

Самый дешевый представляет собой компактное устройство, которое не занимает много места. Он работает напрямую от прикуривателя. Но это простой на первый взгляд очиститель оказалось проблематично подключить к питанию.

«Он даже не закрепляется нормально внутри прикуривателя. И можно увидеть: периодически гаснет лампочка внутри», — прокомментировал автоблогер Андрей Трой.

Подключить три других гаджета сразу к прикуривателю тоже не получилось, так как потребовался переходник для USB-порта. Очиститель воздуха за 1100 рублей заметно отличается от первого образца. Внешне он похож на портативную колонку. Устройство подороже оказалось еще крупнее. Найти место гаджетам в салоне машины уже не так легко.

Но эксперт все равно считает, что габариты устройства при покупке имеют принципиальное значение. Чем больше прибор, тем больше шансов, что внутри него действительно стоит система очистки воздуха, а не просто пара светодиодов.

«Если мы даже такой достаточно небольшой фильтр откроем, то здесь у нас вот такая серьезная ставка есть. Похоже на автомобильные фильтры», — пояснил специалист.

Будет ли мешать очиститель воздуха при движении

Проблему может доставить и слишком шумный очиститель воздуха. Он будет отвлекать водителя от дороги.

«Когда мы едем по трассе, шумит все, можно сказать: воздух, покрышки, проезжающие мимо автомобили, наш двигатель. Соответственно, как-то внутри машины хочется все-таки какого-то покоя, относительной тишины», — поделился мнением специалист.

Безопасным для человека считается уровень шума до 70 децибел (дБ). Экспериментальные устройства подключили к сети и проверили при помощи шумомера, как громко они работают. Самым тихим оказался самый дешевый гаджет. Шумомер зафиксировал всего 39 дБ. Чуть громче работает второй образец — 46 Дб. Дорогие очистители более шумные, но их показатели в пределах нормы.

Не дай себя обмануть: как проверить подержанную машину перед покупкой

«Вот эти два шумели больше 50 дБ, потому что здесь стоят большие вентиляторы, которые как раз обеспечивают работу. То есть они как-то же должны забирать воздух внутрь фильтра, чтобы очистить. В машине, вы их, конечно, будете слышать, но это не будет критично», — прокомментировал результат испытания автоблогер.

Зависит ли качество очистителя воздуха для авто от цены

Чтобы проверить качество работы очистителей воздуха в автомобиле, создали специальный герметичный куб, в который поместили специальный анализатор. Он показал, что содержание мелких частиц-загрязнителей в воздухе в норме. Их количество не должно превышать 25 микрограммов на кубических метр. На экране датчика высветился результат: два микрограмма. Этот показатель в пределах допустимого.

Читайте также Скупой платит дважды: раскрыт новый способ обмана владельцев машин

После контрольных проб через специальное отверстие в герметичный куб закачали табачный дым. Это привело к тому, что уровень загрязнения резко повысился до 600 микрограммов. Это в 24 раза больше допустимого значения. По очереди в смоделированное пространство стали помещать тестируемые устройства.

Первым испытали самый дешевый очиститель. Производитель обещал, что качество воздуха заметно улучшится уже через 15 минут. Но время вышло, а уровень загрязнения никак не изменился. По словам эксперта, так произошло из-за того, что внутри крошечного прибора не может быть никаких фильтров.

Не справился с задачей и второй образец за 1100 рублей. Качество воздуха так и осталось на критической отметке. Причина, как пояснил автоблогер, та же.

«Хороший вентилятор сюда, скорее всего, не влезает. Но потом этот фильтрующий элемент здесь крошечный, обычная маленькая сеточка», — продемонстрировал содержимое очистителя специалист.

Далее протестировали дорогие приборы. Оба гаджета справились всего за две минуты. Уровень загрязнения в герметичном кубе снизился до первоначального значения. Наш эксперт объяснил: в более дорогих приборах стоят сразу три фильтра, и воздух проходит несколько этапов очистки.

Опыты показали, что выбирать гаджеты нужно по размеру, но придется найти ему место в салоне машины. Но зато в таких приборах точно будут установлены вентилятор и несколько фильтров. Причем совсем не обязательно покупать дорогой очиститель. Образец средней ценовой категории — за 2300 рублей — справился не хуже, чем дорогой аналог.