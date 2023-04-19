Загар со смертельным исходом: когда родинки перерождаются в рак

Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист Эксклюзив 18

Обладатели родинок рискуют здоровьем, проводя летом долгое время под палящим солнцем.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; 5-tv.ru

Первые по-настоящему теплые деньки всегда манят любителей позагорать. Однако далеко не всегда горячие солнечные лучи приносят пользу. В некоторых случаях пребывание на солнце может вызвать необратимые процессы на коже и превратить родинки в угрозу для жизни.

Как отличить обычные родинки от злокачественных и почему их нужно защищать от солнца, на эти вопросы 5-tv.ru ответила косметолог и пластический хирург Ольга Ованесова.

Какие бывают родинки

Родинки или, согласно медицинской терминологии, невусы есть у всех людей. Они представляют собой скопление меланоцитов — клеток, содержащих пигмент меланин. В течение жизни невусы видоизменяются: становятся больше, меньше или вовсе исчезают.

Как защитить кожу от агрессивного солнца

«Различают родинки врожденные и приобретенные. Большинство родинок у нас все-таки приобретенные. Они менее чувствительны к ультрафиолету, и из них реже развивается меланома», — объяснила косметолог.

Меланома является разновидностью рака кожи. Возникновение неэпителиальной злокачественной опухоли может спровоцировать длительное воздействие ультрафиолетовых лучей, травмы родинок или папиллом, нарушения в эндокринной системе, сниженный иммунитет, а также наследственность.

«Если родинка с выраженным пигментом, если она сильно возвышается над уровнем кожи, имеет неровные или расплывчатые границы, или пигмент распределен неравномерно, то она предрасположена к перерождению в рак», — предупреждает врач.

Как предупредить риск развития меланомы

www.globallookpress.com / Alessandra Sarti; 5-tv.ru

Злокачественные родинки обладают рядом отличительных признаков:

  • асимметричность;
  • размытый контур;
  • неравномерный окрас;
  • изменяющийся размера;
  • раздражение (боль, зуд, кровоточивость).

Если наблюдается хотя бы один из признаков, то обязательно следует обратиться к онкодерматологу. Именно он определит, какие родинки стоит удалить.

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У мужчин опасные невусы чаще локализуются на спине, а у женщин — на ногах. Опасность также представляют родинки, располагающиеся на ладонях, стопах и зонах трения (лямка бюстгальтера, пояс брюк и так далее).

При этом наиболее уязвимы люди, у которых:

  • светлая кожа (из-за слабой защиты от УФ);
  • светлые глаза;
  • светлые и рыжие волосы;
  • много родинок (более 50) и веснушек;
  • пожилой возраст.

Как загорать правильно, если на теле много родинок

Поскольку родинки чувствительны к ультрафиолету, важно правильно защищать кожу. Стоит помнить, что на пляж следует ходить утром. Самые опасные часы пребывания на солнце — от полудня до 16:00, поскольку в этот промежуток УФ-излучение особенно сильное.

«Когда мы идем в солярий, мы на ареолы накладываем специальные солнцезащитные блестящие кружочки, очки, те же самые кружочки можно накладывать на родинки, такой вот лайфхак», — советует эксперт.

Врач рекомендует также использовать солнцезащитные кремы, носить одежду, прикрывающую эти родинки. Если невусы на лице, то стоит надевать шляпы с широкими полями.

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