Самый прибыльный день: когда делать денежную стрижку в мае 2023

Привлечь энергию космического изобилия поможет стрижка волос. Это может быть, как профессиональная услуга в салоне красоты, так и чисто символическое действие в домашних условиях.

Считается, что волосы несут в себе важную информацию о человеке. В них заключены чувства, эмоции и память. Поэтому важно успеть подстричься в определенные дни по лунному календарю, чтобы избавиться от прошлого негативного опыта и привлечь финансовое благополучие.

Какое время лучше всего подходит для смены образа, а когда запись к стилисту по волосам стоит перенести — эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала эксперт в области китайской метафизики, астролог Елена Егорова.

Для подборки дат она использует комбинированный метод: чтобы узнать, как стрижка повлияет на состояние волос, специалист обращается к лунному календарю. Для определения положительного или отрицательного аспекта энергий, астролог прибегает к древнекитайской системе Цзы Пин БаЦзы.

Елена Егорова

Астролог

Самые благоприятные даты для стрижек в мае 2023

По лунному календарю последний весенний месяц щедр на время для изменений цвета и длины волос у женщин и мужчин. Звезды благоволят к любым преображениям.

«Самыми благоприятными датами для того, чтобы записаться в салон, будут: 7, 13, 19, 23, 25 и 31 мая. Попробуйте, вам обязательно понравится», — считает астролог.

Достаточно символически состричь миллиметр с кончиков волос для того, чтобы все осуществилось.

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Денежная стрижка в мае 2023

Последний месяц весны не богат на благоприятные даты, чтобы заручиться финансовым успехом. Когда лучше подстричься, чтобы подключиться к денежному потоку?

«Денежную стрижку в конце весны нужно успеть сделать за один день — это 31 мая», — пояснила Елена Егорова.

Она также порекомендовала в эту дату не стричь волосы самому. Иначе нужного эффекта не получится. Лучше это дело поручить опытному специалисту или близкому человеку, который вызывает доверие.

Правила денежной стрижки в мае 2023

Планируя денежную стрижку, стоит учитывать ряд нюансов.

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Чтобы избежать энергетического дисбаланса, во-первых, не стоит самому браться за ножницы. Эта примета родом из далекого прошлого. Считалось, что тот, кто стрижется сам, отрезает путь к удаче.

Укорачивая отросшие локоны, человек стремится к тому, чтобы избавиться от негатива и привлечь перемены к лучшему. Самостоятельная стрижка этому не способствует. Поэтому помогать должен, если не мастер, то хотя бы друг или родственник.

Во-вторых, важен правильный эмоциональный настрой. Отправившись на денежную стрижку в салон, нужно думать о грядущем финансовом благополучии и мысленно притягивать к себе финансовый поток.

Неблагоприятные дни для стрижки в мае 2023

Однозначно не стоит экспериментировать с внешним видом в начале и конце месяца. Согласно лунному календарю, стрижка волос в неподходящий период способна оказать негативное влияние, привести к потере красоты волос и навредить биоэнергетике.

«Неблагоприятные дни в феврале, когда не стоит экспериментировать с внешним видом: 1, 3, 4, 5, 10, 17, 22, 28, 29 и 30 мая. Не рекомендуется начинать новый процесс, смену имиджа. Лучше не стригитесь в эти даты», — подытожила астролог.

Она также напомнила, что действовать лучше со знанием дела и с пользой для себя.