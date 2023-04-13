Самый прибыльный день: когда делать денежную стрижку в мае 2023
Притянуть к себе финансовые потоки поможет денежная стрижка, которая выпадает на особую дату.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; 5-tv.ru
Привлечь энергию космического изобилия поможет стрижка волос. Это может быть, как профессиональная услуга в салоне красоты, так и чисто символическое действие в домашних условиях.
Считается, что волосы несут в себе важную информацию о человеке. В них заключены чувства, эмоции и память. Поэтому важно успеть подстричься в определенные дни по лунному календарю, чтобы избавиться от прошлого негативного опыта и привлечь финансовое благополучие.
Какое время лучше всего подходит для смены образа, а когда запись к стилисту по волосам стоит перенести — эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала эксперт в области китайской метафизики, астролог Елена Егорова.
Для подборки дат она использует комбинированный метод: чтобы узнать, как стрижка повлияет на состояние волос, специалист обращается к лунному календарю. Для определения положительного или отрицательного аспекта энергий, астролог прибегает к древнекитайской системе Цзы Пин БаЦзы.
Елена Егорова
Астролог
Самые благоприятные даты для стрижек в мае 2023
По лунному календарю последний весенний месяц щедр на время для изменений цвета и длины волос у женщин и мужчин. Звезды благоволят к любым преображениям.
«Самыми благоприятными датами для того, чтобы записаться в салон, будут: 7, 13, 19, 23, 25 и 31 мая. Попробуйте, вам обязательно понравится», — считает астролог.
Достаточно символически состричь миллиметр с кончиков волос для того, чтобы все осуществилось.
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Денежная стрижка в мае 2023
Последний месяц весны не богат на благоприятные даты, чтобы заручиться финансовым успехом. Когда лучше подстричься, чтобы подключиться к денежному потоку?
«Денежную стрижку в конце весны нужно успеть сделать за один день — это 31 мая», — пояснила Елена Егорова.
Она также порекомендовала в эту дату не стричь волосы самому. Иначе нужного эффекта не получится. Лучше это дело поручить опытному специалисту или близкому человеку, который вызывает доверие.
Правила денежной стрижки в мае 2023
Планируя денежную стрижку, стоит учитывать ряд нюансов.
Чтобы избежать энергетического дисбаланса, во-первых, не стоит самому браться за ножницы. Эта примета родом из далекого прошлого. Считалось, что тот, кто стрижется сам, отрезает путь к удаче.
Укорачивая отросшие локоны, человек стремится к тому, чтобы избавиться от негатива и привлечь перемены к лучшему. Самостоятельная стрижка этому не способствует. Поэтому помогать должен, если не мастер, то хотя бы друг или родственник.
Во-вторых, важен правильный эмоциональный настрой. Отправившись на денежную стрижку в салон, нужно думать о грядущем финансовом благополучии и мысленно притягивать к себе финансовый поток.
Неблагоприятные дни для стрижки в мае 2023
Однозначно не стоит экспериментировать с внешним видом в начале и конце месяца. Согласно лунному календарю, стрижка волос в неподходящий период способна оказать негативное влияние, привести к потере красоты волос и навредить биоэнергетике.
«Неблагоприятные дни в феврале, когда не стоит экспериментировать с внешним видом: 1, 3, 4, 5, 10, 17, 22, 28, 29 и 30 мая. Не рекомендуется начинать новый процесс, смену имиджа. Лучше не стригитесь в эти даты», — подытожила астролог.
Она также напомнила, что действовать лучше со знанием дела и с пользой для себя.
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