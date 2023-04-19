Вырвался на свободу: почему опасный вирус кори объявился в России

Детская болезнь вышла на новый недетский уровень. Почему смертельный вирус «ударил» по взрослому населению?

Новую вспышку кори выявили в Москве. Два известных столичных вуза срочно ушли на карантин, так как в их общежитиях врачи обнаружили зараженных опасным вирусом студентов.

Первые случаи в 2023 году были зарегистрированы в Новосибирске, потом в Барнауле и в Омске. Врачи разводят руками. По их мнению, выросло новое поколение россиян, которым в детстве не делали прививки от кори. Так называемые «отказники» подорвали коллективный иммунитет к вирусу. Защитная система начала слабеть, открывая для кори «дверь» в большой мир.

Что такое корь и почему она опасна

Корь представляет собой острое инфекционное вирусное заболевание. Оно, как правило, поражает преимущественно детей. У взрослых встречается достаточно редко. Чаще всего корь выявляется у людей, не получивших вакцинацию.

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Впервые корь описал арабский врач Разес в IX веке. Спустя еще девять веков, заболевание было выделено в самостоятельную нозологическую форму. В 1911-м Андерсон и Гольдбергер доказали инфекционную природу кори, путем заражения обезьяны фильтратами носоглоточного секрета от больного. В 1954-м ученые Эндерс и Пиблс выделили вирус кори.

В 1967-м в СССР под руководством вирусолога Анатолия Смородинцева была создана живая коревая вакцина (ЖКВ), которая используется и по сей день в программе обязательной плановой вакцинации.

По данным ВОЗ, за восемь месяцев прошлого года зарегистрировано более 155 500 случаев заболевания корью в 153 странах, в том числе с летальными исходами. В ходе вспышки кори в России в 2019 году был зафиксирован 3521 случай заболевания.

Как можно заразиться корью

Патоген распространяется воздушно-капельным путем. Источником заразы является больной человек, выделяющий опасный вирус во внешнюю среду. Корь из организма распространяется при чихании, кашле и по воздуху передается находящимся рядом здоровым людям.

Степень заразности очень высокая: из 100 человек, не болевших и не привитых от кори, после контакта с носителем вируса заражаются практически все.

Симптомы кори у больного

Болезнь протекает довольно тяжело. Наблюдаются жалобы на следующее состояние:

высокая температура (38-39°С),

насморк,

мучительный сухой кашель,

головная боль,

вялость, плаксивость,

потеря аппетита.

Возможен конъюнктивит, который сопровождается обильным слезотечением и светобоязнью.

На 3-4 день появляется сыпь. Ее сопровождает очередной скачок температуры. Характерной локализацией сыпи является область за ушами, на верхней и средней трети лица.

В течение суток высыпания распространяются на шею и верхнюю часть груди, затем захватывают кожу туловища и постепенно переходят на руки и ноги.

При обильном высыпании отдельные элементы могут сливаться. Образуются большие красные участки. В редких случаях сыпь может быть скудной и визуально представленной единичными пятнышками.

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Сколько держится сыпь при кори

Высыпания держатся до четырех дней, а затем бледнеют и поэтапно «отцветают» в том же порядке, как и появлялись.

Легкая пигментация остается еще на 7-14 дней. Кожа в этих местах может шелушиться.

Как лечить корь

Больной должен находиться под медицинским наблюдением и строго выполнять назначения лечащего врача. В домашних условиях на первый план выступает заботливый уход, правильное гигиеническое содержание и диетическое питание.

Если болезнь протекает тяжело, то может потребоваться госпитализация в инфекционное отделение. Пациент будет находиться там до полного выздоровления. После болезни остается стойкий иммунитет на всю жизнь.

Осложнения после кори

Коварный вирус размножается преимущественно на нервной ткани. Это является причиной развития вирусного менингоэнцефалита (воспаление мозга и мозговой оболочки). Летальность при поражении мозга наступает в 40% случаев.

Другими осложнениями являются стоматиты, пневмония. Корь может приводить к пожизненной инвалидности вследствие поражения мозга, а также к слепоте (из-за поражения склер и роговицы глаз) и глухоте.

Когда нужно делать прививку от кори

В связи со сложившейся ситуацией в России с повторными вспышками кори у взрослых в стране с 3 апреля запустили «подчищающую вакцинацию».

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Согласно Национальному календарю профилактических прививок, пройти ревакцинацию рекомендуется людям в возрасте 18 — 35 лет.

Также потребуется повторно вакцинироваться лицам 36 — 55 лет из групп риска: медикам, педагогам, сотрудникам организаций торговли, транспорта и другим.

Людям старше 55 лет сделать прививку рекомендуется в случаях, если они проживают в местах вспышки кори (либо временно выезжают в такие районы).

Детям вакцинация против кори проводится в возрасте 12-15 месяцев и в 6-7 лет перед поступлением в школу.