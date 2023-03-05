Врач назвал прививки, которые обязательно нужно сделать до начала летнего сезона

Теплое время года таит в себе некоторые опасности, о которых нужно помнить и вовремя защитить свое здоровье.

Не за горами летний сезон, а это значит, что заблаговременно нужно сделать все необходимые прививки. Подробнее об этом в беседе с URA.RU рассказал вирусолог Николай Малышев.

Как отметил специалист, человеку нужно отталкиваться от двух факторов: куда он собирается и где он живет. На территориях, где есть клещи-переносчики энцефалита, нужно делать специальную вакцину. А для похода в лес необходима соответствующая одежда, которая поможет защититься от клещей и комаров.

Кроме того, перед отдыхом в южных тропических странах врач рекомендует привиться от гепатита А. Этот вирус передается через зараженную пищу и воду и приводит к поражению печени и желчевыделительной системы.

«Если люди куда-то собираются уезжать, то в Санэпиднадзоре надо узнать, что делается на той территории. У них эти данные есть», — резюмировал эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как определить заражение опасной инфекцией после укуса клеща.