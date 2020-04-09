Защищены ли от коронавируса те, кто перенес ветрянку или корь — мнение иммунолога
Бытует мнение, что прививка от туберкулеза, а также некоторые перенесенные ранее инфекционные заболевания снижают риск заразиться COVID-19.
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Фото, видео: ТАСС / Карпухин Сергей, 5-tv.ru
Лекарства от стремительно распространяющегося по планете коронавируса нового типа человечество еще не придумало. Получается, что надеяться можно только на собственный иммунитет. Так ли это, и действительно от COVID-19 защищают прививки от других заболеваний и перенесенные ранее болезни, 5-tv.ru спросил у врача-иммунолога, кандидата медицинских наук Алексея Поповича.
«В какой-то мере это так, но помимо надежды на свой иммунитет, необходимо соблюдать и определенные меры безопасности», — сказал медик.
Однако, по его словам, насколько иммунитет поможет бороться с вирусом в случае заражения, зависит от образа жизни и генетики каждого человека.
«Если у него нет хронических заболеваний, естественно, его иммунитет будет лучше бороться, чем у людей с какой-то хронической патологией», — пояснил Алексей Попович.
Кроме того, существует ряд факторов, которые негативно влияют на иммунитет: если человек не высыпается, недоедает, постоянно находится в стрессе, все это подавляет защиту его организма.
Медик развенчал распространившийся в народе миф, что якобы от COVID-19 защищает противотуберкулезная вакцина БЦЖ.
«На сегодняшний день это не более чем интересная гипотеза, она еще не до конца подтверждена, имеется только разрозненные данные и лабораторные, и эпидемические. То есть требуется время, чтобы подтвердить», — пояснил Алексей Попвич.
Представления о том, что те, кто перенес ветрянку или корь, имеют меньше шансов заразиться коронавирусом нового типа, по словам иммунолога, тоже не имеют под собой почвы.
Многие, опасаясь болезни, начинают для профилактики принимать антибиотики. Однако, по словам Поопвича, делать этого не стоит. Во-первых, антибиотики не лечат от вируса, а могут лишь помочь с правиться с какой-нибудь попутной инфекцией, а во-вторых, неправильно подобранные препараты могут, напротив, нанести вред организму — вызвать грибковые заболевания, дисбактериоз и прочие побочные эффекты.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, по данным на 8 апреля, число зараженных коронавирусом в России достигло 8672, это на 1175 больше, чем днем ранее. Скончались от болезни уже 63 человека, 580 человек выздоровели.
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