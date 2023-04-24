«Преступление перед нацией»: чем пугающе опасна ранняя клубника

Первая весенняя клубника зачастую скрывает под манящим ароматом серьезный вред для здоровья.

В российской клубнике обнаружили 20-кратное превышение содержания антибиотиков. Россельхознадзор выявил около 1,7 тысячи нарушений по содержанию токсичных веществ с начала 2023 года, в том числе в импортных ягодах. В настоящее время проводится мониторинг растительной продукции с целью внесения поправок в законодательство, поскольку пока что ведомство не может запретить ее к продаже.

Чем опасны антибиотики в клубнике и способно ли даже незначительное количество ягод нанести непоправимый вред здоровью, Пятому каналу эксклюзивно ответил фермер и агроном Вячеслав Хондырев.

Вячеслав Хондырев

Фермер и агроном

Откуда в клубнике антибиотики

Недобросовестные производители сельскохозяйственной продукции обрабатывают клубнику специальными препаратами, чтобы она дольше хранилась. Это особенно выгодно для перевозки продукции из стран с жарким климатом. После долгой дороги ягода сохраняет насыщенный красный цвет и попадает на прилавок без подгнивших бочков.

Во время проверки в ягодах обнаружили антибиотик тетрациклин. Тетрациклин — это медицинский препарат, который используется при лечении ангины, бронхита, скарлатины, гнойного плеврита, бактериальной и амебной дизентерии, пневмонии, коклюша, бруцеллеза, гонореи, туляремии, тифа, менингита и ряда других заболеваний.

Добавление антибиотиков для выращивания клубники в большинстве случаев используют малые фермерские хозяйства, поскольку для них бренд не важен: в приоритете деньги, а не качество продукции. Крупные сети и комбинаты, как показали данные, дорожат своей репутацией.

«Такое случается и в животноводстве, и в растениеводстве. Свиней и коров тоже потчуют бог знает чем. В итоге возбудители болезни привыкают к этому антибиотику, он перестает работать вообще. Приходится изобретать новые антибиотики. Я не ожидал, что выйдет такая подстава c клубникой», — отреагировал Хондырев.

Похожий случай произошел в сфере растениеводства в 2011-м, когда в производстве сельскохозяйственной продукции массово применялись пестициды и агрохимикаты. За использованием этих веществ, как правило, стоят огромные концерты, лоббирующие свои интересы. Их влияние ослабло в связи с санкциями, поэтому ситуация привлекла внимание властей. Госдума уже приняла несколько поправок совместно с Минсельхозом и Россельхозом.

Как антибиотики в клубнике влияют на организм человека

Последствия поедания клубники с высоким содержанием антибиотиков проявятся далеко не сразу, причем заподозрить ягоды во внезапных проблемах со здоровьем, как правило, не придет в голову ни самому покупателю, ни лечащему врачу.

Эффект будет накопительный. Он сравним с бесконтрольным использованием лекарственных средств.

«Это не одномоментный вред, а постепенное привыкание организма к антибиотикам. Когда наступит критическая ситуация и человек реально заболеет чем-нибудь, простудится или ему понадобится операция какая-нибудь, антибиотик уже не поможет», — поясняет эксперт.

Так, серьезное превышение тетрациклина в будущем серьезно снизит лечебный эффект данного антибиотика. Инфекция по-просту выдаст резистентность к препарату, и имунная система окажется «в заложниках». Кроме того, накопление лекарства может вызвать пищевые аллергии разной степени тяжести.

В процессе инспекции Россельхознадзор установил превышение в клубнике в 20 раз. Таким образом, люди, которые лечились этим антибиотиком, будут вынуждены перейти на другие аналоги.

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«Микроорганизмы привыкают к антибиотику и перестают на него реагировать. Попытка вылечить болезнь тетрациклином, который, оказывается, применялся, уже не приведет к успеху. В общем, я считаю, это преступление перед нацией», — считает фермер.

Как определить «вредную» клубнику

К сожалению, ни по вкусу, ни по внешнему виду разглядеть на прилавке подозрительную клубнику не получится. Но все же некоторые моменты не стоит упускать из виду.

Нетипичный период созревания клубники

Так, ранняя апрельская клубника с табличкой «Только с грядки» должна однозначно вызвать вопросы. Да, в южных регионах плодоовощи созревают намного быстрее, однако для этого потребуются парники и, что вероятно, особые «ускорители роста».

Важно учитывать, что концентрация питательных веществ в клубнике зависит от того, в каких условиях она росла. Лучше всего ее покупать в июне–июле у проверенных производителей.

Нелегальная продажа ягод

Сбыт продукции без разрешительных документов и вне официальных точек продажи, например, торговля с машины на обочине оживленной трассы — повод задуматься, кто несет отвественность за качество ягод и кому потом предъявлять претензии в случае отравления.

Долгий срок хранения клубники

Спелая клубника быстро портится в контейнере даже под собственным весом. Сверхживучесть ягод — подозрительное качество.

«Должно насторожить, если клубника лежит в холодильнике несколько дней и не портится. Обычно ягоды, которые в огородах созревают, так долго не хранятся. А некоторые прямо как в музее. Невероятно! Это и есть признак антибиотиков», — подчеркнул агроном Хондырев.

Какие полезные вещества содержатся в клубнике

Клубника — одна из самых популярных садовых ягод, использующихся в кулинарии и производстве косметики. Она содержит витамины группы A, B, E и C, а также йод, железо, кальций, фосфор, марганец, клетчатку, пектин, бета-каротин, фолиевую кислоту и другие полезные вещества.

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Потребление клубники поможет укрепить иммунитет, снизить риск хронических заболеваний и онкологии. Витамины группы B благотворно влияют на центральную нервную систему и головной мозг. Ягода также богата клетчаткой, которая нормализует работу ЖКТ и пищеварения.

В ней есть микроэлементы, необходимые для здоровья сердечно-сосудистой системы. Благодаря высокому содержанию железа клубника — отличный продукт для страдающих от анемии. Наличие цинка позволит восстановить гормональный баланс в организме.

Поскольку клубника — сезонная ягода, полакомиться ею в холодное время года можно лишь в замороженном виде. Так в ней сохранится большое количество полезных веществ. При этом употребить ее желательно не позднее 9-12 месяцев.

Кому вообще нельзя есть клубнику

Клубника — сладкая и полезная ягода, но есть ее можно не всем. Из-за наличия сахаров и углеводов ее следует с осторожностью потреблять в пищу диабетикам. При этом умеренное потребление будет очень полезно для тех, у кого диабет II типа, активизируя противовоспалительные и защитные функции.

От потребления клубники лучше воздержаться аллергикам. Ягода способна вызвать покраснения на коже, зуд, тошноту, кашель и ряд других неприятных симптомов, которые можно снять с помощью антигистаминных препаратов.

В редких случаях клубника способна вызвать анафилаксию — острую аллергическую реакцию, характеризующуюся отеком языка и дыхательных путей, снижением артериального давления, учащенным пульсом, головокружением и обмороком. При этих симптомах следует незамедлительно вызывать скорую.

Люди, страдающие астмой и экземой, также находятся в группе риска — им также следует избегать контакта с аллергеном.