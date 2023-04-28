Проверят каждого: за что россиян могут лишить места в общем коридоре на этаже

За незаконную перепланировку тамбура собственникам квартиры грозит штраф.

Коляска, велосипед, санки, пустые банки для закруток и мешок картошки — все это и еще многое другое россияне хранят в тамбуре. С советских времен этим словом называют общий коридор на несколько квартир, который от посторонних глаз закрывают дверьми. Однако скоро россиянам придется их снести.

Какими последствиями может обернутся незаконно установленная дверь в тамбуре? Кто несет ответственность за тамбуры в многоквартирном доме? Как оформить тамбур в собственность? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Что грозит за несогласование перепланировки в тамбуре

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«Согласно Жилищному кодексу, все лестничное пространство и установку дверей необходимо согласовывать в соответствии с пожарной безопасностью», — объяснил адвокат Денис Ротай.

Дело в том, что установка дверей в тамбуре относится к перепланировке, а значит нуждается в согласовании. В противном случае проверяющие органы могут легко выписать штраф, а потом и вовсе заставить демонтировать дверь.

«Если управляющая компания докажет в суде, что тамбурная дверь незаконно была установлена физическим лицом, то есть собственником одной из квартир, то, безусловно, его могут привлечь к административной ответственности», — заверил эксперт.

При этом сумма штрафа за незаконную перепланировку равняется 2 тысячам рублей, а за нарушение правил пожарной безопасности — 5 тысячам рублей.

Как законно установить дверь в общем коридоре

Тем не менее можно избежать наказания и даже признать необоснованным требование управляющей компании снести дверь в тамбуре. Для этого ее необходимо узаконить. Решить это можно на общем собрании жильцов. Важно договориться о том, что собственникам квартир разрешается использовать общедомовое имущество в целях хранения.

Причем необязательно получать согласие абсолютно всех владельцев недвижимости в доме. Достаточно собрать две трети голосов.

«Сначала нужно получить право на установку дверей и одобрение собранием собственников с превалирующим количеством голосов. Затем следует проверить, чтобы дверь соответствовала проектным решениям и отвечала требованиям безопасности. После получения этих согласований можно предъявить документы управляющей компании», — рассказал адвокат Денис Ротай.

Но есть еще один важный нюанс. Если в двери установлен замок, то управляющей компании нужно обязательно предоставить комплект ключей для беспрепятственного доступа в тамбур и ко всем квартирным коммуникациям.