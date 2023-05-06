Какие роковые перемены принесет Великобритании коронация Карла III в затмение

Шестого мая на трон Великобритании официально взойдет новый монарх Карл III. Церемония коронации старшего сына Елизаветы II состоится под влиянием лунного затмения.

Что небесные светила уготовили королю, продолжительным ли будет его правление и как это отразится на всей стране, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Евгения Шустина.

Как затмение повлияет на коронацию Карла III

Сразу три важных астрологических события сошлись в день исторической церемонии, назначенной на 6 мая:

Ретроградный Меркурий. Планета начала «пятиться назад» 20 апреля и продолжит обратное движение до 15 мая 2023.

Кармический коридор затмений. Особый период начался 20 апреля и завершится 5 мая 2023, однако продолжит оказывать влияние на людей вплоть до середины последнего весеннего месяца.

Полутеневое лунное затмение. Произойдет в 18:22 по Гринвичу 5 мая 2023.

Все это обязательно отразится на проведении всех королевских мероприятий.

«Лунные затмения всегда приходятся на полнолуние. В это время люди чрезмерно активны, более активны, чем в другие лунные фазы. Поэтому мы можем ожидать народных волнений, народного негодования, возмущений и в целом большого количества скандалов и эмоциональных всплесков. Многое в этот день выйдет из-под контроля короля и королевской семьи. Многое пойдет не по плану», — предупредила астролог.

Так, уже известно, что участники антимонархических организаций Британии и сторонники «Общества республиканцев» намерены провести в Лондоне масштабную акцию протеста в день коронации.

Станет ли Карл III последним монархом Великобритании

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По словам специалиста, все события, выпадающие на затмения, всегда оказывают очень большое влияние в жизни людей. И раз речь идет о первом лице государства, можно смело предположить, что Соединенное Королевство ждут серьезные перемены.

«Все, что происходит в затмение, фатально. То есть несет неизбежные изменения. И то, что коронация Чарльза происходит в лунное затмение, говорит о том, что будет меняться система управления Великобритании», — подчеркнула Шустина.

Если обратить внимание на позицию второго человека в стране, то есть главу правительства, прослеживается интересная с астрологической точки зрения закономерность.

«Первой ласточкой было то, что премьер-министр Риши Сунак вступил в свою должность в день солнечного затмения. Солнце олицетворяет власть. Поэтому власть сейчас будет постепенно переходить в руки премьера и все меньше оставаться у королевской семьи», — сделала вывод эксперт.

Боже, храни короля: чем будет отличаться коронация Карла III от традиционной

И последние события это подтверждают. Мир был совсем другим, когда Елизавета II стала королевой в 1952 году. Это была историческая фигура, гарант стабильности и олицетворение традиций. Карлу III же водрузят корону на голову совсем при других обстоятельствах. Монархий почти не осталось. Сможет ли 74-летний король заручиться той же любовью и уважением граждан Великобритании и Содружества наций, зависит только от него.

«В случае с королем все очень сложно, потому что натальная карта у Чарльза совершенно не королевская. Ему крайне некомфортно быть королем и исполнять королевские обязанности, и он отдал бы все, лишь бы этого не делать», — объяснила астролог.

Однако отказаться от престола в пользу старшего сына Уильяма монарху не позволит закон. По действующим правилам линия престолонаследия в таком случае перейдет старшей дочери Елизаветы II — принцессе Анне и ее детям. Так что, по словам эксперта, Карлу III суждено либо побороть свои внутренние комплексы, либо действительно стать последним королем в истории Великобритании.

«Судьба диктует свои правила, и у него (Карла III — Прим.ред.) это кармическая история, это кармический груз, это его предназначение. То есть он должен научиться быть сильным. Он должен научиться принимать решения. Он должен сохранить тот статус, который имеет сейчас королевская семья. Вот что говорит ему его предназначение — ему нужно стать королем», — подытожила Шустина.

В противном случае на фоне выступлений за упразднение монархии слабость и непопулярность Карла III обернется сокращением полномочий, лишением привилегий и нивелированием статуса.

Какая судьба уготована принцу Уильяму

Правда, звезды порой не дают однозначного ответа, а лишь указывают на варианты развития событий. Особая судьба также прослеживается и у принца Уэльского.

«Там есть еще один нюанс. Дело в том, что принц Уильям рожден в день солнечного затмения, и, возможно, он эту ситуацию сбалансирует и приложит все усилия для того, чтобы спасти монархию», — отметила эксперт.

Тем не менее на следующие несколько месяцев после коронации Великобритания войдет в фазу выбора. По словам астролога, все заложенное в апреле–мае будет реализовываться в течение полугода и проявится к концу октября 2023.

«Скорее всего, мы будем наблюдать волну возмущений новым монархом, пока не закончится цикл затмений на оси Телец — Скорпион», — дала прогноз астролог.

Давать точную оценку судьбе британской монархии можно будет только к концу 2023 года.