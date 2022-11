Проклятые сокровища: какие тайны хранят реликвии для коронации Карла III

За драгоценностями Британской Короны тянется след кровавых преступлений и ужасных легенд.

В современном мире устояло не так много монархий, но это не означает, что интерес к ним угас. Великобритания до сих пор остается страной, в которой технический прогресс не смог вытеснить любовь к многовековым традициям. И коронация — одна из таких древних церемоний. Особенного внимания заслуживают священные регалии, лицезреть которые в этот торжественный день собираются миллионы британцев.

В последний раз их видели только 2 июня 1953-го, когда на трон взошла Елизавета II. А теперь спустя 70 лет ее правления пришла очередь ее старшего сына Чарльза, взявшего тронное имя Карл III. Пока британцы прощаются с почившей королевой, в Букингемском дворце полным ходом идет подготовка к коронации нового монарха, которая получила кодовое название «Золотая сфера».

www.globallookpress.com / Robin Utrecht

Церемония состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве, где уже на протяжении 900 лет британские наследники официально вступали на престол.

В каких облачениях взору публики предстанут Карл III и его жена Камилла? Сколько килограммов будет весить облачение Карла III, учитывая тяжесть наряда и королевских регалий? В каком экипаже поедет король со своей супругой? Какие мрачные тайны хранят драгоценности, которые наденут монаршие особы в этот знаменательный день?

5-tv.ru рассказывает, какие детали нужно знать перед самым ожидаемым событием будущего года в истории Соединенного Королевства.

Почему коронацию репетируют заранее

Предусмотрительные британцы весьма ответственно подходят к коронации, поэтому обыкновенно с момента кончины предыдущего монарха проходит некоторое время, прежде чем наследник трона сможет официально возложить на себя королевский венец. Делается это с целью подготовки.

К такому масштабному событию собирается множество гостей, которые участвуют в репетиции. Да, для коронации даже предварительно изготавливают реквизит и реплики драгоценностей, чтобы не повредить ценные реликвии, а также самому не оступиться и не потеряться среди суеты. Все должно быть расписано по секундам. У каждого участника церемонии своя роль.

В прошлые века эта процедура была окружена таинством, однако Елизавета II в 1953-м сделала собственную коронацию публичным событием, вернув интерес к монархии. Благодаря трансляции по телевидению исторический момент сегодня может увидеть каждый.

Теперь настал особенный момент для ее старшего сына Карла III. Известно, что коронация пройдет в духе старых традиций, но гораздо скромнее и, возможно, с некоторыми новыми дополнениями.

Золотая карета Георга III

В день торжества монарх из Букингемского дворца отправится в Вестминстерское аббатство на золотой карете Георга III. Этот экипаж традиционно в течение 260 лет используется для юбилеев и коронаций, в том числе и самой Елизаветы II. Вес кареты составляет почти 4 тонны, поэтому привести ее в движение может только упряжка из восьми лошадей. Известно, что передвигаться в карете очень неудобно, потому что пассажиров очень трясет.

www.globallookpress.com / Global Look Press

«Кошмарно, эта карета вообще не предназначена для поездок. У нее подвеска на кожаных ремнях. В ней ужасно трясет, так что она не слишком удобна. На ней можно передвигаться лишь со скоростью пешехода. Из-за тяжести карету еле везли лошади. Зато с ее высоты открывается хороший вид», — вспоминала Елизавета II о собственном дне коронации.

Кроме того, винтажное транспортное средство позволяет британцам лучше лицезреть государя с близкого расстояния.

Трон святого Эдуарда и Скунский камень

В сопровождении свиты и уже собравшихся по обеим сторонам аббатства прибывших гостей монарх проследует к трону короля Эдуарда. До 1996-го в него был вмонтирован Скунский камень, который на протяжении веков использовался для коронации шотландских и британских правителей.

В 838-м гэльский король средневековой Дал Риады Кеннет I Смелый из династии Макальпинов разгромил пиктов и объединил Шотландию. На месте столицы Скун он приказал установить Камень Судьбы, который, согласно поверью, мог отличить настоящего правителя от лжепретендента. Считается, что если на него сядет недостойный, то камень расколется.

Предание об этой реликвии также связывают с именем библейского патриарха Иакова. Когда святой решил прилечь на камень, ему явилось видение: по уходящей в небо золотой лестнице поднимались и спускались ангелы. Тогда Иаков услышал божественный голос, который пообещал помочь ему вернуться в свой дом.

www.globallookpress.com / UPPA

Другая легенда рассказывает об ирландском святом Колумбе, использовавшем Камень Судьбы в качестве алтаря для молитв и крещений.

В 1296-м Скунский камень был перевезен в Вестминстерское аббатство указом Эдуарда I. С тех пор шотландцы тщетно пытались его вернуть. В 1328-м между Англией и Шотландией был подписан Нортгемптонский договор, согласно которому камень должен быть на родину, однако это стало возможно только в 1996-м.

После того как его все-таки передали Шотландии, реликвия хранится в Эдинбургском замке при условии, что она будет использоваться для будущих коронаций. Последний раз на нем была коронована Елизавета II, а вот привезут ли его для торжественного вхождения на трон ее сына Карла III — неизвестно.

Сам трон святого Эдуарда представляет собой дубовое кресло с высокой спинкой в готическом стиле и позолоченными ножками в форме львов. Оно было изготовлено между 1297 и 1300 годами. Считается, что в прошлом трон был щедро украшен позолотой, а на его спинке был изображен образ Эдуарда Исповедника. Старинное изделие сохранилось почти в целости, если не учитывать надписей, сделанных на нем в различное время. Единственное, что обновили реконструкторы в 1727-м, это заменили ножки трона на идентичные резные украшения.

Известно, что во время подготовки к трансляции по телевидению коронации Елизаветы II была специально использована реплика трона. Такой реквизит позволил осветителям и камераменам определить, где лучше всего расположить технику и звукозаписывающие устройства.

Кроме того, участники церемонии смогли в костюмах отрепетировать детали процессии. Саму королеву тогда представляла герцогиня Лавиния Норфолкская.

Золотая ампула с орлом и ложечка для помазания елеем

У алтаря государь Великобритании даст священную присягу, в которой поклянется защищать справедливость, закон и Англиканскую церковь, после чего архиепископ Кентерберийский совершает древний ритуал помазания головы елеем, символизирующий божественную благодать.

Для этой процедуры используются золотая ампула (Ampulla, 1661), представляющая собой сосуд в форме орла с расправленными крыльями, и серебряная с позолотой и инкрустацией жемчугом ложечка (The Coronation Spoon, XII или XIII век). Отвернув крышечку, замаскированную под голову орла, архиепископ наливает масло в ложку, а потом им намазывает руки, грудь и голову правителя.

Коронационные облачения и мантии

Правила торжественного наряда для коронации описаны в Королевской книге — древнем иллюстрированном манускрипте «Liber Regalis», составленном приблизительно в 1382-м (по другой версии — в 1308-м). В ней прописаны не только подробности коронации, но и похорон британских монархов. Текст рукописи хранится в стенах Вестминстерского аббатства.

Для произнесения клятв король идет к алтарю в золотом сюрко (его надевали поверх рыцарских доспехов) с плащом из алого бархата (The Crimson Surcoat). Впервые его надел по случаю коронации Георг IV в 1821-м. А вот королева вместо него облачается в белое платье, расшитое национальными символами, как в случае Елизаветы II. Поверх монарх надевает государственную мантию (Robe of State), которая часто используется для открытия заседания Парламента. Это изделие сшито из красного бархата, отделанного мехом горностая и золотым кружевом. Его длина достигает почти 4,2 метра.

www.globallookpress.com / Global Look Press

Во время помазания правитель Великобритании снимает с себя мантию, ожерелье и корону, в которых прибыл. Затем начинается процедура инвеституры, на которой монарху вручают символы суверенитета (скипетр, держава, шпоры, браслеты, мечи и другие). В этот момент венценосный государь надевает золотое шелковое облачение (Supertunica; the Robe Royal), расшитое национальными символами, и коронационную перчатку (Coronation Glove). Сам облик имеет много общего с нарядом Папы Римского, что характерно для традиции англиканской церкви. В таком виде монарх усаживается на трон, пока архиепископ совершает литургию и возлагает на его голову корону.

После этого правитель входит в часовню Святого Эдуарда (внутри аббатства) в сопровождении государственных символов. Затем он надевает пурпурную бархатную мантию (Purple Robe of State) из горностая длиной 5 метров и весом 13 килограммов. В прошлый раз шлейф королевы Елизаветы II в 1953-м на коронации помогали нести семь фрейлин. Известно, что на ее изготовление ушло около 3500 часов.

Скипетр и держава

После произнесения клятвы перед архиепископом и народом королю Великобритании вручают символы британской монархии — скипетр Государя с крестом (The Sovereign's Orb) и державу (The Sovereign's Sceptre with Cross), а его голову увенчают золотой короной святого Эдуарда Исповедника. Обе регалии были изготовлены на заказ по случаю коронации Карла II в 1661 году.

www.globallookpress.com / Christian Charisius

Держава (в левой руке) весом 1,2 килограмма олицетворяет собой христианский мир: сфера — мир, крест — религия, а три полосы, разделенные драгоценными камнями, представляют собой три континента (известные в Средневековье). Скипетр (в правой руке) весом 1,17 килограмма символизирует светскую власть монарха. Его украшает эмалированная роза, трилистник и чертополох (национальные символы Англии, Ирландии и Шотландии). Венчает конструкцию знаменитый каплевидный бриллиант Куллинан в сердцевидном ободе.

www.globallookpress.com / Global Look Press

Также на коронации несут посох Святого Эдуарда, который в самой церемонии не задействуется.

Корона святого Эдуарда Исповедника

Всего в лондонском Тауэре хранится девять корон: Корона святого Эдуарда Исповедника (1661), Корона Британской империи (1937), Императорская корона Индии (1911), две Короны королевы Марии Моденской (1685), Корона Королева Марии (1911), Корона Королевы-матери (1937), Корона королевы Виктории (1987), Корона принца Уэльского (1969).

Для коронации традиционно используется Корона святого Эдуарда. По преданию, ее изготовили из золотого венца Эдуарда Исповедника, правившего в XI веке. Это ювелирное изделие украшают 444 драгоценных камня, из-за чего давление на голову достигает 2,2 килограмма.

«Раньше корона была еще более громоздкой, когда ее носил мой отец. К счастью, у нас с ним одна форма черепа, поэтому она держится сама по себе. В короне сложно смотреть вниз, читая речь — приходится поднимать текст к глазам. В противном случае ты сломаешь себе шею, или корона упадет. У корон свои недостатки, но в остальном эта важная и ценная вещь», — говорила Елизавета II.

www.globallookpress.com / Keystone Press Agency

Кстати, пребывают на место коронации монархи тоже в короне. Например, Елизавета II для этого случая выбрала бриллиантовую диадему Георга IV (George IV State Diadem), украшенную национальными символами — бурбонской лилией, а также цветочными символами Англии, Шотландии и Ирландии (роза, чертополох, трилистник). Это украшение также относится к коронационным регалиям. Причем если сегодня диадема считается женским атрибутом, то раньше ее также носили и мужчины.

Коронационные мечи

Во время церемониальной процессии также будут продемонстрированы другие символы британской монархии. Например, большой державный меч (Sword of State) весом 24 килограмма с золотой рукоятью из розы и чертополоха (эмблемы Англии и Шотландии). По приказу Карла II было изготовлено два таких меча (первый — в 1660-м, второй — 1678-м). Один меч использовался на заседаниях парламента, а другой — для остальных случаев, например, посвящения в рыцари. До наших дней сохранился только второй образец оружия.

Дизайн жертвенного меча (Sword of Offering) был предложен Георгом IV. Его ножны усыпаны бриллиантами, рубинами, сапфирами, изумрудами и бирюзой. На нем также красуются символы Англии, Шотландии и Ирландии — роза, чертополох и трилистник. После помазания архиепископ благословляет меч и вручает его монарху с предписанием использовать его для защиты добра и наказания зла. Затем мечи возносятся на алтарь.

Во время коронационной процессии мечи духовного правосудия (Sword of Spiritual Justice), мирского правосудия (Sword of Temporal Justice) и милосердия (Sword of Mercy) несут оголенными острием вверх. Практика ношения трех мечей, олицетворяющих королевские добродетели, уходят корнями в 1189-й, к коронации Ричарда I Львиное Сердце. Сами мечи были изготовлены немного позднее — в 1626-м по случаю восшествия на престол Карла I.

Бриллиант Куллинан, «Звезда Африки»

Великобритания является обладательницей двух крупнейших бриллиантов в мире — «Куллинан I» (530,2 карата) и «Куллинан II» (317,4 карата), которые украшают Скипетр короля с крестом и Имперскую корону.

www.globallookpress.com / Pool

Его обнаружили в 1905-м в недрах Южной Африки, в шахте сэра Томаса Мейджора Куллинана. Алмаз был выкуплен у хозяина правительством Трансвааля (бывшая колония ЮАР, которая обрела независимость в 1902-м) и принесен в дар английскому королю Эдуарду VII в благодарность за признание конституции страны. Камень был отправлен в Великобританию с большими почестями на корабле, а затем с охраной Скотланд-Ярда.

К сожалению, знаменитый голландский огранщик Джозеф Ашер обнаружил в камне серьезный дефект — в самом центре находилось темное пятно, окруженное светлой зоной, что указывало на внутреннее напряжение. Целиком огранить алмаз оказалось невозможно, поэтому его разбили на 9 больших кусков и 96 мелких осколков.

Самый крупный бриллиант «Куллинан I» носит гордое имя «Звезда Африки». По приказу Эдуарда VII этот камень грушевидной огранки был вмонтирован в вершину королевского скипетра. Несмотря на то, что в 1990-м место самого большого алмаза занял «Золотой Юбилей», по международной классификации «Куллинан» считается самым чистым из бесцветных крупных бриллиантов.

Его сородич «Куллинан II» огранки кушон получил название «Малая звезда Африки». Его установили в обод Короны Британской Империи.

Третий по крупности из семьи Куллинанов бриллиант грушевидной огранки вместе с Куллинаном IV огранки кушон увенчали корону королевы Марии. Правда, после коронации их демонтировали и заменили на реплики, а два бриллианта соединили вместе для броши-подвески, которая впоследствии перешла в наследство Елизавете II.

www.globallookpress.com / Glenn Copus

Остальные части Куллинанов также разошлись на броши, серьги, браслеты, ожерелья и кольца.

Бриллиант Кохинор, «Гора света»

Не меньшей славой обладает венчающий корону королевы-матери бриллиант Кохинур, который в переводе с фарси называется «Гора света». Этому камню более пяти тысяч лет. Изначально он был желтоватого цвета, однако в результате переогранки в 1852 году под специальным паровым станком стал чисто-белым и «похудел» до 105 карат (раньше он был вдвое крупнее).

Впервые алмаз упомянут в летописях XII века. Считается, что его первым владельцем был один из легендарных героев Индии Карна, упомянутый в древнеиндийском эпосе «Махабхарата».

За свою историю он побывал в сокровищницах индийских, иранских и афганских правителей. И везде за ним тянется кровавый след. Его владельцев предавали, заключали в тюрьму, пытали, травили, сжигали в масле, топили и ослепляли.

«Тот, кто владеет этим бриллиантом, будет хозяином всего мира, но также познает все его беды. Только Бог или женщина могут владеть им безнаказанно…» — гласит пророчество.

Индусы утверждают, что «Кохинур» был найден в Индии в 56 году до нашей эры. Его обнаружили в копях древней крепости Голкоды. Утверждают, что тогда камень весил целых 600 карат! Немудрено, что его считали не только крупнейшим алмазом в мире, но и самым желанным. Правда, геммологи сомневаются, что он в действительности был таким громадным.

По древнеиндийской легенде, сам бог Кришна наложил заклятье на этот бриллиант, который будет оберегать хозяев с чистыми помыслами и карать тех, кто получит его нечестным путем. Так или иначе из 20 владельцев только двоим он принес счастье.

На протяжении нескольких столетий «Кохинур» служил украшением тюрбана раджей из династии государства Малвы в Северной Индии, а позже перешел к потомкам Тамерлана, когда в XIII веке власть Великих Моголов распространилась на всю Индию.

В XVII веке камень украсил легендарный «Павлиний трон» — на нем должен был восседать правитель Шах-Джахан, прославившийся тем, что воздвиг Тадж-Махал. Правда, сияние камня свело с ума одного из его сыновей — он совершил переворот, убил братьев, а отца заточил в тюрьму, так как считал, что «Кохинур» должен принести своему обладателю великое могущество.

Уже в XVIII веке «Горой света» завладел персидский шах путем обмана, но нетрудно догадаться, что счастья бриллиант ему не принес. Как и предыдущие владельцы проклятого сокровища, Надир-шах столкнулся впоследствии с отравлениями, мятежами, заговорами, предательствами и даже безумием.

В последний раз драгоценность коварством и силой заполучили британские колонизаторы, присоединившие Пенджаб в 1849-м. По условиям договора, передача «Горы света» значилась третьим пунктом. Настолько велика была красота и магия камня!

О принадлежности «Кохинура» спорят до сих пор. В 1947-м правительство Индии потребовало у Великобритании вернуть алмаз, который якобы принадлежит богу Джагантхху. Затем свои права заявил Пакистан, а вслед за ним Иран. Какое-то время камень хранился в Кандагаре и Кабуле, так что свои притязания огласил Афганистан. Если судить по месту происхождения, то единственным полноправным владельцем должна стать Индия.

Правда, вряд ли их притязания когда-либо увенчаются успехом, поскольку ни один король или королева при всем желании не имеют юридических прав распоряжаться драгоценностями Короны. Примечательно, что Елизавета II ни разу не надевала корону Королевы-матери то ли из опасений вызвать разногласия с другими странами, то ли из-за губительной силы «Кохинура».

Сапфир Стюартов

Синий сапфир Стюартов, прозванный «Шотландцем», также сменил несколько владельцев до того, как украсить тыльную сторону короны Британской Империи (спереди красуется осколок Куллиана II). Этот драгоценный камень массой 167 карат (в настоящее время потерял в весе до 104 карат) с огранкой в форме розы являлся собственностью шотландских правителей. И у него есть красивая легенда, которую однажды королеве Марии поведал настоятель Эдинбургского монастыря.

«Этот синий камень — дар Неба. Существует пророчество, моя королева: когда этот главный камень Шотландии соединится с главным камнем Англии, наши земли обретут мир и истинное могущество!» — заверил он.

Сама Мария даже думала подарить этот камень своей двоюродной сестре и сопернице на британский престол Елизавете I с целью примирения, но в итоге отдала его в знак своей любви повелителю сердца — любимому мужу лорду Генри Дарнли.

После кончины Марии Стюарт и ее супруга родовой камень перешел их наследнику Якову I, ставшему королем Англии и Шотландии после смерти Елизаветы I. Таким образом, камень оказался в королевской казне.

Впоследствии отпрыски Якова не могли долго удержаться на троне. Его сына Карла I в 1649-м казнили революционеры, внук Карл II, вернув престол, скоро потерял власть. Очередной Яков II был свергнут, поэтому бежал во Францию, предусмотрительно захватив с собой «Шотландца». После смерти его сына сапфир оказался в Риме — в руках его внука, кардинала Генри Йоркского. Последний в 1807-м, незадолго до собственной кончины, распорядился отправить фамильную ценность на родину. Его слуге Анджело Бенели пришлось проделать огромный путь, чтобы преодолеть континентальную блокаду Наполеона и чудом на английском корабле добраться до берегов Туманного Альбиона.

Какое-то время синий минерал лежал в сокровищнице всеми забытый, пока 57-летний принц-регент Георг IV не захотел впечатлить отказавшую ему в амурных приключениях 50-летнюю маркизу Элизабет Канингхем.

«О небо! Какая красота, какая синева!» — воскликнула пораженная маркиза.

«Это сапфир согласия и любви, мадам! Тот, кто дарит его, клянется любить вечно. Принимаете ли вы мою клятву, любовь моя?» — прошептал он.

Стоит ли говорить, что та ответила согласием. После смерти нелюбимой супруги Каролины взошедший на трон Георг IV незамедлительно женился на Элизабет. Удивительным образом сила камня возымела действие — и распутный Георг прекратил интрижки на стороне, прожив с избранницей более 10 лет вплоть до своей кончины.

Как ни хотелось маркизе расставаться с драгоценным подарком, его пришлось вернуть в казну по велению нового британского монарха Вильгельма IV. После его смерти сапфир унаследовала королева Виктория, которая поручила ювелирам изготовить новую корону для предстоящей коронации. По этому случаю она лично пришла в Тауэр, чтобы услышать историю каждого камня.

Узнав о пророчестве, она приказала соединить вместе сапфир Стюартов рядом с главным камнем Англии — знаменитым рубином Черного Принца.

«Немедленно вставьте оба камня в мою новую корону! И да будет Британия самой могущественной в мире!» — воскликнула она.

И действительно притягательный камень цвета индиго принес процветание и невиданную мощь Великобритании. Именно викторианскую эпоху ассоциируют с расцветом Британской империи, связанную с индустриализацией, экспансией Индии, Африки и другими политическими победами. Сама Виктория правила страной целых 63 года (дольше нее руководила страной только Елизавета II). Ей удалось вернуть престиж стране и уважение ганноверской династии, прежде славившейся распутством, сумасшествием и жестокостью.

Изначально камень находился на лицевой стороне короны, но в 1910-м ее внук Георг V перенес его на тыльную сторону. По-видимому, это возымело действие — и сапфир перестал влиять на могущество страны. Ведь Британская империя постепенно начала разваливаться.

Рубин Черного Принца

Еще один талисман британских монархов — так называемый рубин Черного Принца весом 170 карат, который красуется в короне Британской империи над Куллианом II. Камень настолько красив, что на протяжении многих лет его владельцы не меняли его неправильную яйцевидную форму, ограничившись лишь шлифовкой для придания сияния. В таком неизменном виде он дошел до наших дней.

Драгоценный алый камень всегда считался рубином, однако столетие назад выяснилось, что он является разновидностью шпинели. Дело в том, что именно так и называли все драгоценные камни красного цвета. Лишь благодаря химическому анализу удалось выяснить его подлинное происхождение, которое, к слову, ничуть не повлияло на его судьбу. До сих пор «Черного Принца» именуют рубином и воздают ему должное почтение.

Согласно преданию, этот кристалл будет охранять монархию до тех пор, пока к нему относятся уважительно. За свою длительную историю он не раз доказывал свою силу.

Первые упоминания об этом рубине восходят к XIV веку. Изначально он принадлежал мавританскому принцу Абу Саиду, однако во время Реконкисты его вероломно убил кастильский король Педро Жестокий. Когда же у нового владельца начались проблемы с его возжелавшим власти сводным братом Энрике, тот обратился за помощью к Эдуарду Черному Принцу, сыну английского короля. В союзе с ним противник был повержен, а в качестве оплаты ему пришлось распрощаться с драгоценным рубином — так камень оказался в сокровищнице Британии.

www.globallookpress.com / pool

Спустя сто лет забытья рубином заинтересовался Генрих V, который инкрустировал им свой шлем. Во время военной кампании 1415-го при Азенкуре он получил сильный удар мечом по голове от французского герцога Алансонского. Несмотря на это, клинок не только не повредил голову монарха, но и не расколол драгоценность. После этого рубин обрел удачную славу.

В другой раз рубин выручил Елизавету I, когда на побережье высадилась испанская армия. Тогда личный астролог предупредил ее о неоднозначном влиянии камня, который одним приносит добро, а другим — несчастья. Однако королева поверила в силу камня — и с его помощью сумела поразить противника. В знак признательности она приказала ювелирам сделать из него кулон.

И, напротив, непочтительное отношение к рубину сыграло злую роль в судьбе Карла I. Поскольку в камне было проделано отверстие, монарх продел через него веревочку и превратил в обычную пуговицу. Как известно, политика Карла I привела к масштабному восстанию и революции. Вскоре он потерял не только власть, но и голову. После его казни сокровищницу ограбили, а драгоценности были проданы и переплавлены. В результате великолепный «Черный Принц» попал в руки лондонского ювелира всего за 4 фунта.

Когда в 1660-м монархия была восстановлена, в следующем году камень вернулся на свое почетное место — в корону святого Эдуарда по случаю вхождения на трон Карла II. Кстати, внутри «Черного Принца» инкрустирован еще один небольшой рубин, закрывающий след от отверстия для кулона.

Сапфир святого Эдуарда

Свою историю хранит другой древний камень, венчающий верхний крест Короны Британской империи. Речь о темно-синем сапфире святого Эдуарда массой 167 карат и огранки в форме розы.

www.globallookpress.com / pool

Согласно легенде, английский король Эдуард Исповедник носил этот камень в перстне. Однажды по пути в часовню он встретил нищего. В виде милостыни он уже раздал все свои деньги, поэтому подарил ему перстень с руки. Спустя годы два паломника из Святой земли пришли к королю и вернули ему сокровище. Они поведали, что в пути встретили святого по имени Иоанн, который бродит по свету в облике нищего. Он просил передать монарху, что был тронут его великодушием и пообещал, что скоро они встретятся в раю. В 1066-м Эдуарда похоронили вместе с перстнем, а якобы спустя 200 лет при вскрытии гроба выяснилось, что тело не тронули ни малейшие признаки тления. Глава Вестминстерского аббатства снял перстень с руки покойного правителя и передал в сокровищницу. С тех пор реликвия входит в число Драгоценностей Короны.

В 1936-м чудесный сапфир едва не был утрачен. Во время похоронной процессии Георга V с короны отвалился и упал на мостовую тяжелый крест с венчавшим его драгоценным камнем. На следующий же день сокровище вручили на попечение ювелирам Garrad. С тех пор осмотр королевских регалий ежегодно проходят осмотр и реставрацию.

Перстень суверена

Среди церемониальных украшений, предназначенных для коронации, числится так называемый перстень суверена (Sovereign’s Ring, 1831), увенчанный темно-синим сапфиром с крестом Святого Георгия из рубинов в обрамлении бриллиантов. Ювелирное изделие была создано еще для коронации Вильгельма IV и символизирует «брак монарха со страной». Кстати, существует его уменьшенная копия, заказанная королевой Викторией, пальцы которой были настолько узкими, что оригинал спадал с нее при церемонии. Усыпанный рубинами и бриллиантами перстень королевы Аделаиды, супруги Вильгельма IV, также стал использоваться при коронации.

По традиции коронационные перстни находятся в личной собственности монарха, однако с 1901-го они вошли в коллекцию Драгоценностей Короны и теперь используются при для каждой церемонии. Перстень принято надевать поверх коронационной перчатки.

Коронационные браслеты

На протяжении тысячелетий коронация британских монархов не обходилась без королевских армиллов (Coronation armills), или «браслетов искренности и мудрости», которые символизируют защиту правителя Господом и его связь с народом. До Реставрации государи надевали на обе руки золотые браслеты, инкрустированные рубинами и жемчугом. Однако после казни Карла I казна была разграблена, а армиллы безвозвратно утрачены. Когда Карлу II удалось восстановить монархию, для коронации были созданы новые браслеты, в целях экономии расписанные и глазированные эмалью. На украшениях изображены национальные символы: розы Тюдоров, ирландские арфы, шотландский чертополох и геральдические лилии (последний рисунок связан с претензиями британских монархов на французский престол).

Недавним открытием стало то, что эти браслеты в действительности не использовались ни при коронации Карла II, ни позднее. Согласно учетным книгам Департамента Британской королевской коллекции, браслеты надевали «на каждой коронации с 1661 по 1953 год», однако позднее выяснилось, что речь шла о золотой накидке (armilla), на которую после помазания надевается мантия.

Золотые шпоры

Впервые золотые шпоры были включены в число коронационных регалий в 1189-м, при вхождении на трон Ричарда I Львиное Сердце. Они являются символом рыцарства, поэтому в ритуале их использовали для «посвящения в рыцари». Эти шпоры украшены розами Тюдоров и отделкой из бархата и золотой вышивки. Изготовлены они были в 1661-м для Карла II, но в 1820-м по случаю коронации Георга IV ткани, пряжки и ремни обновили.

Традиционно шпоры прикрепляли к ногам государя, но после Реставрации их просто прикрепляли к лодыжкам. Королевам их просто подносили на подушке и затем клали на алтарь.

Какой будет коронация нового короля Карла III

Церемония пройдет согласно установленным традициям, которые оставались неизменными на протяжении столетий. Однако кое-какие допущения все же вполне возможны. Ожидается, что торжество будет короче по времени, разнообразнее и включать узкий круг VIP-персон. При этом древние ритуалы будут соседствовать с современными элементами, включая некоторые нововведения Елизаветы II.

Известно, что рядом с Карлом III будет присутствовать его супруга Камилла. Принц Уильям и принцесса Кейт Уэльские также будут активно участвовать в церемонии. Причем, по словам анонимных источников, близких королевской семье, Уильям вместе с Камиллой будут играть важную роль в процессе коронации.

«В ходе церемонии Его Величество будет коронован вместе с королевой-консортом [Камиллой], — говорится в документе. — Коронация будет отражать роль, которую монархия играет сегодня, и видение будущего, но при этом будет основываться на давних парадных традициях», — уверяют инсайдеры.

Будут ли присутствовать на торжестве принц Гарри и его супруга Меган не уточняется. Любопытно, что дата коронации совпадает с четвертым днем рождения их сына Арчи. Список гостей, в частности остальных членов Виндзорской династии, также пока не разглашается.

www.globallookpress.com / Global Look Press

Ожидается, продолжительность мероприятия составит около часа, вместо трех, как это было на торжественной церемонии вхождения на трон его матери Елизаветы II.

«Коронация будет отображать роль монарха сегодня и в будущем с учетом давних традиций и подобающего мероприятию великолепия. Она будет короче и проще, чем в 1953 году, но абсолютно той же по масштабу и зрелищности, соответствующих суверенитету, истории и традициям», — сообщается в заявлении Букингемского дворца.

По-видимому, Камилла будет сопровождать Карла в одном экипаже. Будут ли на ней какие-то регалии на церемонии — неизвестно. Если судить по тому, как в аналогичной ситуации был одет муж Елизаветы II, то на ней в момент присяги может быть мантия и головной убор. В таких случаях обыкновенно королеве полагается носить либо корону Королевы-матери, либо корону королевы Марии, однако в этот раз их продемонстрировать не удастся, учитывая болезненный для Индии и других стран вопрос о принадлежности бриллианта Кохинур.

Поскольку церемония будет проходить в упрощенном формате, Камилла по-видимому предпочтет надеть что-то более легковесное. Вероятно, это будет какой-то подарок покойной королевы. Так, королева-консорт уже не раз появлялась на публике в тиаре Гревилл, известной как тиара «Соты». Не исключено, что она наденет сапфировую брошь королевы Виктории, которую очень любила Елизавета II. К тому же, у Камиллы есть собственная фамильная тиара Кубитт-Шандов, которую она унаследовала от своей матери.

После мероприятия король и королева, скорее всего, тем же путем проследуют в Букингемский дворец под поздравительные возгласы любопытных зрителей. Как и некогда Елизавета с Филиппом, они могут выйти на балкон, чтобы снова поприветствовать народ. Затем последует коронационный банкет, на котором соберутся члены королевской семьи, представители иностранных монархий и другие высокопоставленные гости. Завершится торжество либо салютом, либо парадным пролетом самолетов.