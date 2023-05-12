Купание со смертельных исходом: названы самые частые ошибки отдыхающих на воде

Во многих регионах страны с 1 июня начинается купальный сезон. Это одно из излюбленных занятий россиян летом. Жаркая пора собирает жителей городов и сел на местных пляжах, а любители путешествий в это время отправляются на морские побережья.

Однако расслабляться и спокойно наслаждаясь видами водоема не стоит, так как стихия нередко представляет опасность. Ежегодно от утопления в мире гибнут более 400 тысяч человек. Самой частой причиной летального исхода на воде является несоблюдение правил безопасного купания.

Когда можно купаться на пляже летом

Лучшим временем для купания в водоемах летом считается утро или вечер, когда отсутствует опасность перегрева. Находиться на пляже летом разрешается в промежуток с семи утра до полудня или с 16 до 19 часов. Наиболее опасным для времяпрепровождения у водоема считается период с 12 до 15 часов, так как солнечная активность в это время представляет огромную опасность для человека.

Рекомендованная продолжительность плавания зависит от температуры воздуха и воды, влажности ветра и силы ветра. Купаться желательно в безветренную погоду. В день поездки не должно быть штормовых предупреждений и сильного прибоя.

Идеальными условиями для плаванья летом специалисты называют время, когда воздух днем прогревается до 20-25 градусов тепла, а вода — до 15-18.

При каких условиях категорически нельзя купаться на пляже летом

При выборе водоема нужно заранее узнать, подготовлен ли он для отдыха. Стоит помнить, что неприспособленное для купания место способно представлять огромную опасность для человека. Частой проблемой диких пляжей являются микроорганизмы, вызывающие тяжелые заболевания. Человек может подхватить паразитов, пока купается. Избавиться от них потом всегда довольно сложно.

Также в незнакомых местах не рекомендуется нырять, прыгать с берега, пирсов и других возвышенностей, так как это способно привести к травмам.

Перенести поездку к водоему стоит при признаках плохого самочувствия (ознобе, температуре, «гусиной коже»). Плавать также не рекомендуется сразу после еды. Принимать пищу лучше за полтора-два часа до поездки на пляж.

Туристы на местах отдыха у воды должны соблюдать определенные нормы. Правилами запрещено:

заплывать за буйки;

использовать для катания самодельные средства;

выплывать на судовой ход и приближаться к кораблям, водным мотоциклам и т. д.;

устраивать игры на воде с захватами и толчками;

заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

На берегу любителям активного отдыха также необходимо соблюдать определенные нормы. Так, в подвижные игры рекомендуется играть подальше от воды, а если сдутый ветром мяч или другой предмет подхватило волнами — не стоит пытаться догнать его вплавь.

Как выплыть из сильного течения

Самым опасным проявлением водной стихии летом называют течения. Сильные потоки могут легко подхватить человека и унести его далеко от берега. Особенно опасны они для детей, поэтому нужно внимательно следить за малышами на пляже и не позволять им плавать без присмотра взрослых.

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Однако течения могут быть настолько сильными, что способны угрожать и взрослым. При появлении ощущения, что волны отдаляют от берега, нужно взять себя в руки и выполнять следующие правила:

не паниковать; не тратить напрасно силы, борясь с течением; если ситуация произошла на реке, нужно, следуя за потоком, по диагонали плыть к ближайшему берегу. Увидев впереди излучину, рекомендуется устремиться к ее внутреннему радиусу, где течение более спокойное, в этом месте, вероятно, даже удастся прибиться к берегу; если течением сносит в море, не стоит отчаиваться. Нужно довериться потоку, скоро его сила спадет и тогда станет возможным вернуться обратно к берегу.

Что делать при переохлаждении

Несмотря на то что лето считается жарким сезоном, водоемы прогреваются неравномерно. При длительном плавании и переохлаждении могут возникнуть судороги в конечностях.

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Чтобы справиться с этим состоянием необходимо:

сделать глубокий вдох и погрузиться вертикально в воду с головой;

выпрямить ноги;

осуществить захват руками больших пальцев ног и сильно потянуть на себя;

плыть к берегу после устранения судорог.

Если судороги в ногах не проходят, нужно лечь на спину и плыть к берегу, двигая руками. Судороги могут образовываться в руках. В таком случае работать необходимо ногами.

Как правильно купаться людям с хроническими заболеваниями летом

Людям с хроническими заболеваниями, которые приводят к опасным состояниям или сопровождаются приступами, купаться летом стоит только после консультации с врачом и в сопровождении родных и друзей, способных оказать первую помощь.

Противопоказано заходить в водоем при острых или тяжелых формах патологии, например, при обострении крапивнице и других кожных заболеваниях.

Также воздержаться от купания рекомендовано некоторым пациентам в том случае, когда вода еще недостаточно прогрелась. Отказаться от заплывов летом в подобном случае лучше больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, имеющим проблемы с щитовидной железой и мочеполовой системой.