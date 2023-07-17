Новая жизнь старой магнитолы: как реанимировать технику в авто с помощью трансмиттера

Компьютерная колонка, инвертор и набор проводов — это все, что понадобилось Ивану Копырину из Подмосковья, чтобы собрать аудиосистему для своего автомобиля. Теперь слушать музыку в салоне машины можно даже без штатной магнитолы.

Но чаще автовладельцы сталкиваются с другой проблемой: в машине стоит старенький проигрыватель без современных разъемов. А любимая музыка — на флешке или в памяти телефона. Что делать в таком случае? Отправлять магнитолу в утиль и тратить деньги на новую аудиосистему вовсе не обязательно. Гораздо дешевле купить FM-модулятор или, как его еще называют, трансмиттер.

Чем полезен такой прибор для старой магнитолы, как он работает и по каким параметрам его стоит выбирать в магазине? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа», а экспертом выступил автоблогер Алексей Соколов.

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Что такое FM трансмиттер и как он работает

«FM-модулятор представляет собой устройство, которое может подключиться к аудиосистеме автомобиля и воспроизводить любимую музыку в разных форматах», — поясняет автоблогер.

С его помощью решили протестировать три популярные модели FM-модуляторов с одинаковыми характеристиками, но разной ценой — 300, 600 и 1300 рублей. Все они работают от автомобильного прикуривателя.

На каждом приборе — по два порта, в один можно вставить флешку, а через второй заряжать телефон. Третий модулятор не сильно отличается от предыдущих двух, за исключением дополнительного разъема прикуривателя.

Однако у модели, купленной по средней цене, эксперт заметил дополнительный плюс. В отличие от остальных, электронный блок здесь подвижный и держится на шарнире.

«Данный трансмиттер пригодится тем автовладельцам, у которых прикуриватель находится в труднодоступном месте», — говорит автоблогер.

Как трансмиттер в авто подключить к телефону

Внешний осмотр закончили, пора испытать образцы в деле. Все FM-модуляторы подключаются к телефону через блютус — пара секунд и готово. С подключением у всех трех образцов проблем нет. Но настройка еще не окончена: трансмиттер преобразует аудиосигнал и транслирует его на FM-частоте. Поэтому важно, чтобы радиоприемник в машине работал исправно.

«Производители данных устройств рекомендуют настраивать их на свободную от радиостанции волну», — подчеркивает Алексей Соколов.

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Этому совету и последовали во время испытания, а далее попробовали проиграть музыку из памяти телефона — получилось. На всех трех устройствах звук чистый, а сигнал идет без перебоев. Громкость тоже достаточно хорошая, причем что самый дешевый, что дорогой трансмиттеры справились с задачей одинаково хорошо.

«Все устройства работают, музыку с мобильных устройств производят достаточно четко и корректно», — оценивает приборы эксперт.

Может ли подключенный к автомагнитоле трансмиттер распознать флешку

Но что делать, если любимая музыка хранится не в телефоне, а на флешке? Решить проблему пробовали следующим образом: к трансмиттеру попытались подключить карту памяти объемом 32 гигабайта. И это полный провал. Ни один из приборов не распознал носитель. Эксперт объясняет это тем, что многие модули не в состоянии работать с картами памяти большого объема. Вот только производители чаще умалчивают о проблеме.

Можно ли использовать трансмиттер для громкой связи в авто

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У купленных образцов заявлена еще одна полезная функция — так называемый режим свободной руки. То есть возможность отвечать на телефонные звонки, не отвлекаясь от дороги. Осталось проверить, как это работает на практике.

Как оказалось, и здесь чуда не произошло. Все три модели справились с задачей лишь наполовину. Так, с помощью трансмиттеров можно ответить на вызов или сбросить звонок. Для этого на корпусе есть специальная кнопка, но звук на динамики аудиосистемы не выводится. А значит, все равно придется брать в руки телефон.

Таким образом, эксперимент показал, что трансмиттеры далеко не так универсальны, как обещают производители. Но и бесполезными эти устройства назвать нельзя. Они здорово выручают, если нужно подключить старый магнитофон к телефону. Причем с этой задачей и дорогой, и дешевый приборы справились одинаково хорошо. А значит, можно смело выбрать самый бюджетный модуль, сэкономив деньги.