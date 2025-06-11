Страховка не поможет: что делать при падении дерева на машину

Сильные грозы, ливни и ветер — такая погода обычное явление в России в начале лета. Каждый год от последствий ураганов страдают тысячи людей, но чаще всего автомобилисты.

Что делать в такой ситуации и кто возместит ущерб авто, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Что делать при падении дерева на машину

Адвокат Ирина Зуй уверяет, что есть несколько способов решить подобную проблему. Первый — оформить на машину полис КАСКО.

Читайте также Не только штраф: что грозит за неостановку по требованию ГАИ

«ОСАГО не страхует от имущественных рисков повреждения транспортного средства», — говорит она.

Но КАСКО стоит дорого, и далеко не все компании включают в число страховых случаев подобные повреждения автомобиля.

«Если в правилах страхования указано, что падение дерева на транспортное средство не является страховым случаем, то КАСКО не защитит вас», — рассказывает эксперт.

Если КАСКО нет или оно не покрывает расходы на ремонт, в таких случаях не стоит спешить отчаиваться. Возместить ущерб все равно можно.

«Первое, что нужно сделать автовладельцу, это написать заявление в полицию в свободной форме, указывая свои контакты. Будет здорово, если вы сможете приложить какие-то фото и даже видеоданные», — рекомендует специалист.

Сотрудники правоохранительных органов установят владельца участка, на котором произошло падение дерева. И если ущерб от происшествия будет больше двух с половиной тысяч рублей, то заведут уголовное дело.

Будут ли нести ответственность коммунальщики

Если «авария» случилась в населенном пункте, то очень велика вероятность того, что ответственность будет нести управляющая компания.

Читайте также Лишение прав обеспечено: какие неочевидные ошибки стоят водительского удостоверения

«Она должна следить, чтобы на участке не было подгнивших и подпиленных деревьев, которые грозят падением на припаркованные транспортные средства. Их коммунальщики обязаны заранее убирать», — поясняет адвокат.

Суд запросит у организации все необходимые документы и, скорее всего, обяжет ее возместить ущерб пострадавшему автомобилисту.

Если дерево упало в зеленой зоне

Если упавшее дерево росло в зеленой зоне (зона, содержащая зеленые насаждения — Прим. ред.), то отвечать будет муниципалитет, который тоже должен постоянно проверять состояние зеленых насаждений на своей территории.

«Это уже дорожно транспортное происшествие. Надо будет вызвать полицию для фиксации и службу ДПС, потому что был причинен вред во время движения транспортного средства», — объясняет она.

В подобной ситуации водителю ни в коем случае нельзя покидать место ДТП, иначе его могут лишить прав.

Еще один важный нюанс — до приезда сотрудников полиции или Госавтоинспекции обязательно надо сделать фото и видео происшествия. На них следует показать номер пострадавшего авто, место и конкретный адрес — населенный пункт или километр трассы — и, по возможности, взять контакты свидетелей.