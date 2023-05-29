Движение вверх: как вырастет МРОТ в России в 2024 году

С января следующего года минимальные заработки граждан страны вырастут на рекордные 18%.

В России планируют повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с опережением инфляции. Дополнительно проиндексировать его предложил еще в начале текущего года президент РФ Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию. В правительстве эту идею поддержали, и уже с 2024-го МРОТ увеличится на рекордные 18,5%.

Что такое МРОТ и от чего он зависит

Минимальный размер оплаты труда в России — это нижний порог денежного вознаграждения, которое работодатель по трудовому законодательству обязан платить сотруднику.

Однако работает это только в том случае, если человек трудился полный месяц и выполнил все обязательства, предусмотренные трудовым договором. То есть отработал все положенные часы и смены.

Районные коэффициенты и надбавки за труд в местностях с особыми климатическими условиями в состав МРОТ при этом не входят — только оклад и премиальная часть.

Также нужно учитывать, что сумма МРОТ устанавливается без учета НДФЛ, это значит, что 13% нужно будет отдать в казну государства.

Как рассчитывается минимальная зарплата в России

Минимальный заработок россиян до 2020-го рассчитывался исходя из прожиточного минимума в стране. Годом позже ввели новую методику расчета: в соответствии ней учитывалось соотношение между минимальной и медианной заработной платой и составляло 42%. Пересматривать это значение предполагалось не реже одного раза в пять лет.

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Однако с 2023-го, на фоне высоких темпов инфляции и санкций, вступили в силу новые временные правила, касающиеся расчета МРОТ. Согласно им величина минимального заработка больше не зависит от медианного значения заработной платы, а исходит из динамики прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного населения России: МРОТ должен расти быстрее ПМ на три процентных пункта.

При этом уровень индексации прожиточного минимума трудоспособного населения определяется исходя из прогнозируемого уровня инфляции.

Каким будет МРОТ в 2024 году

В 2023-м прожиточный минимум для граждан РФ был установлен на уровне 16 тысяч 242 рубля. Но уже с 1 января 2024 года нижний порог денежного вознаграждения вырастет на рекордные 18,5%, то есть на три тысячи рублей, и составит целых 19 тысяч 242 рубля.

Таким будет федеральный МРОТ применительно ко всем регионам России, включая Крым и новые территории — Луганскую и Донецкую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области.

В каких регионах России установлен повышенный МРОТ

В некоторых субъектах России минимальные зарплаты россиян отличаются от уровня федерального МРОТ. Меньше него они быть не могут, но у региональных властей есть право повышать этот порог. На сегодняшний день такая практика распространена в 21 субъекте.

Среди них, в частности, Москва, для которой установлен минимальный порог заработка в 29 тысяч 389 рублей, а для Северной столицы — 27 тысяч 847 рублей.

В других регионах из данной категории минимальных зарплат ниже 20 тысяч нет, за исключением Кабардино-Балкарии — там она составляет 19 тысяч 867 рублей. Жители Ставропольского края и Ямало-Ненецкого автономного округа получают минималку почти наравне с петербуржцами — 27 тысяч 730 рублей и 27 тысяч 25 рублей соответственно.