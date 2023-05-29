Освежающий и полезный: как приготовить квас на цикории

Маргарита Савинова
Маргарита Савинова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 8 0

Цедра лимона придаст квасу приятный вкус освежающей кислинки.

Фото, видео: 5-tv.ru

Кисловато-сладковатый привкус и янтарный цвет кваса знаком каждому жителю России. Этот национальный напиток прекрасно освежает в жару и дарит энергию.

Как самому приготовить квас на цикории в домашних условиях, Пятому каналу эксклюзивно рассказал шеф-повар Дмитрий Ознобишин.

Дмитрий Ознобишин
Шеф-повар

История домашнего кваса на цикории

Древние славяне владели секретом изготовления кваса задолго до крещения Киевской Руси. Впервые в летописях упоминание о напитке встречается в 996 году, когда князь Владимир Святославич велел раздать народу «пищу, мед и квас».

В старину квас пили не только после полевых работ, но и по праздникам и даже в лечебных целях. Например, им обливались в банях. Готовили напиток из ячменного или ржаного солода, однако в народе были популярны варианты на меду и ягодах.

Само наличие кваса в доме свидетельствовало о благополучии домовладельца. Известна пословица: русский квас много народу спас. И действительно вкус угощения во все времена неизменно ценился людьми всех сословий: и крестьянами, и помещиками, и военными, и священнослужителями. Пользовался квас популярностью и у монарших особ. Например, его регулярно пил император Петр I.

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Такая народная любовь повлияла на разнообразие хлебного напитка. Причем на Руси даже существовала отдельная и весьма почетная специальность — квасник, знавший множество рецептов. Так, уже в XV веке насчитывали более 500 сортов кваса: угощение варили на изюме, яблоках, мяте, хрене, щах, перце, пшене, окрошке, меде, бруснике и других ингредиентах. В каждой местности у горожан был свой «фаворит», например, москвичи любили квас на вареных грушах. Кроме того, аналоги кваса есть и в других странах, например, в Польше и Литве.

Если раньше искусство приготовления напитка оттачивали на квасоварнях, то с приходом индустриализации в середине XIX века началось массовое производство госпитального кваса, считавшегося диетическим продуктом. Особенно за сохранения рецепта ратовал химик Дмитрий Менделеев. В советскую эпоху квас стали продавать в особых желтых цистернах. Лишь в 1990-е квас уступил в популярности зарубежным газированным напиткам. Сегодня отечественные производители вновь стремятся вернуть в привычку традиционное угощение.

Полезные свойства кваса

В домашнем квасе содержится масса питательных веществ: витамины B, С и Е, а также кальций, магний, йод и другие микроэлементы. Так, рибофлавин (Витамин B2) делает волосы здоровыми и шелковистыми, кожу — упругой, а ногти — крепкими и блестящими. Особенно полезен напиток для людей, страдающих гастритом, циррозом печени и гипертонией.

При этом экстракт цикория, обладающий противомикробным и жаропонижающим действием, успокоит нервную систему, нормализует работу сердца, почек и ЖКТ. Именно поэтому вкусовая добавка в квасе не только улучшит аппетит, но и освежит в жару.

Домашний квас на цикории — пошаговый рецепт

Ингредиенты домашнего кваса на цикории:

  • Вода столовая — 5 литров;
  • Лимон — 1 штука;
  • Сахар — 270 грамм;
  • Дрожжи живые — 40 грамм;
  • Экстракт цикория (с экстрактом ячмени и ржи) — 2 столовые ложки.

Отдельно стоит сказать, что степени насыщенности и количество пузырьков зависит от того, как долго квас стоит в холодильнике. Оптимальное хранение напитка — 3-5 дней. Единственное — не стоит держать заготовку более 10 дней. В противном случае квас забродит.

Рецепт домашнего кваса на цикории:

1. Чтобы приготовить квас на несколько человек, хватит 5 литров. Сначала следует налить питьевую воду в кастрюлю и поставить на плиту. После закипания воду убрать с конфорки и затем остудить до 35-45 градусов. Эта температура необходима, чтобы дрожжи не сварились. По ощущениям вода должна быть чуть теплая.

2. Далее с помощью овощечистки очистить кожуру с лимона, а цедру добавить в кастрюлю. Сам плод пропустить через электрическую лимоновыжималку, чтобы получить ценный сок. Он придаст квасу приятную кислинку.

3. В кастрюлю добавить лимонный сок, сахар и дрожжи. И, наконец, для насыщенного вкуса и аромата в рецепт добавляют две столовые ложки экстракта цикория густой консистенции. Хорошо, если в состав цикория входят экстракт ячменя и ржи. Теперь все следует тщательно перемешать венчиком, чтобы сахар и дрожжи полностью растворились.

4. Получившуюся жидкость разлить по бутылкам. Чтобы ничего не пролить, стоит использовать воронку. Цедру лучше распределить поровну в каждую емкость. При этом важно не наливать квас до горлышка: немного места в каждой бутылке оставляют для образования газов.

5. Закрыть бутылки с квасом крышкой и оставить настаиваться при комнатной температуре в течение 3 часов. Если поставить квас на солнце, то понадобится всего 2 часа.

6. После этого бутылки с квасом поставить в холодильник до полного охлаждения. Чем дольше там хранится напиток, тем более газированным станет квас.

7. На дне каждой бутылки образуется осадок от дрожжей, поэтому не стоит ее взбалтывать.

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