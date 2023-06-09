Детям — отдых, родителям — выгода: как вернуть часть средств за путевку в летний лагерь
Каждая семья может вернуть часть средств, потраченных на детский отдых, а некоторым мальчишкам и девчонкам положены бесплатные путевки в лагерь.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
Продолжительные летние школьные каникулы для многих родителей становятся серьезной проблемой, так как не у всех есть возможность оставить детей на попечение бабушек и дедушек. Пока мамы и папы проводят время на работе, их сыновья и дочки в большинстве случаев предоставлены сами себе.
Чтобы занять школьника и дать ему шанс полноценно отдохнуть, обзавестись новыми друзьями, получить яркие впечатления и развить творческие способности, родители покупают путевки в детские лагеря. Удовольствие это не всегда дешевое, но спокойствие, как считают, многие мамы и папы — дороже. Сэкономить на путевке помогает компенсация на детский отдых.
Как действует компенсация на детский отдых
В 2023-м если родители приобрели своему ребенку путевку самостоятельно или через работодателя, то они могут рассчитывать на возмещение части потраченных средств.
Компенсация — это возвращение из государственного бюджета части средств, потраченных на путевки в оздоровительные и санаторные учреждения для детского отдыха.
Размер компенсации зависит от региона проживания, уровня дохода семьи и средней стоимости путевки. Сумма, которую вернут по данной программе, составляет от 35% до 90%. Воспользоваться компенсацией можно только один раз в год.
В некоторых регионах на детский отдых выдают сертификаты, по которым родители способны частично или полностью оплатить поездку школьника. Такие льготы действуют: в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской, Архангельской, Оренбургской и Самарской областях, Краснодарском и Пермском краях и некоторых других регионах России.
Предоставляется такая возможность детям работающих граждан и воспитанникам спортивных и творческих коллективов. Воспользоваться сертификатом обязательно нужно в течение 30 календарных дней.
Если в указанный срок покупка не произойдет, выделенная сумма сгорит, а в следующий раз получить сертификат окажется проблематичнее.
Как выбрать лагерь для ребенка
Чтобы получить компенсацию, нужно выбрать соответствующий лагерь. Учреждение в первую очередь должно отвечать следующим критериям:
- быть расположенным на территории России;
- иметь лицензию;
- входить в реестр учреждений для отдыха.
Последний пункт особенно важен, так как при его несоблюдении отправлять школьника в такой лагерь не просто невыгодно, но и опасно. Администрация незарегистрированных заведений не имеет права принимать детей.
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При выборе лагеря стоит ориентироваться на индивидуальные особенности ребенка, но при этом учитывать установленные программой сроки, которые школьник может находиться в том или ином учреждении. Обычно организации для детского отдыха делят на три типа:
- Санатории. Здесь акцент делают на лечении. Если ребенок часто болеет или имеет какие-то хронические проблемы со здоровьем, то лучше приобрести путевку именно в это учреждение. При заселении составят индивидуальную программу процедур: специальные ванны, массажи, физиотерапию и так далее. Но важно помнить: чтобы рассчитывать на компенсацию, школьник должен находиться на лечении не дольше 24 дней.
- Оздоровительные лагеря отличаются друг от друга. Основной восстановительный эффект школьники получают от того, что отдыхают в экологически чистом месте. Дети отвлекаются от повседневных забот, стресса, вызванного учебой, и психологически расслабляются. Проведенная смена не должна превышать 21 дня.
- Профильные лагеря направлены на развитие определенных знаний и умений, чаще всего даже в определенной специализации. Таких мест существует огромное количество. Дети получают возможность в течение смены заниматься только интересующими предметами: иностранными языками, математикой, программированием, журналистикой, экологией, инженерией и тому подобное. Администрация устраивает воспитанникам мастер-классы и встречи с экспертами в своей области, чтобы те расширяли кругозор и правильно определились с выбором дальнейшей профессии. Допустимый для выплаты компенсации срок пребывания в таком лагере должно быть не больше 14 дней.
В разных субъектах России допустимый период пребывания школьника на отдыхе может меняться.
Еще одним важным критерием отбора являются отзывы родителей и детей о выбранном месте отдыха. Нужно обязательно поинтересоваться, что об этом месте думают отдыхавшие там. Также стоит спросить и у сына или дочери, хотели ли бы они отправиться именно в выбранное место.
Кто может получить компенсацию за детский отдых
Компенсацией за детский отдых имеет право воспользоваться любой родитель, имеющий гражданство России и самостоятельно или через работодателя оплативший поездку для своего ребенка.
Важно помнить, что на момент заезда сыну или дочери должно быть от 6 до 17 лет (включительно). В некоторых регионах допустимый возраст варьируется. Например, в Санкт-Петербурге компенсацию выделяют на детей от 6,5 до 15 лет, а в Перми — от 7 до 17.
Уточнить условия и ознакомиться с постановлениями можно на сайте регионального правительства или в отделении социальной защиты.
Как оформить компенсацию на детский отдых
Оформить компенсацию можно в течение месяца после возвращения школьника из лагеря. Для этого нужно обратиться в офис «Мои документы» или отдел социальной защиты.
При подаче документов нужно предоставить:
- заявление установленного образца;
- паспорт родителя или опекуна;
- документы об усыновлении или установлении опеки;
- свидетельство о рождении несовершеннолетнего (если он младше 14 лет);
- паспорт ребенка (если он старше 14 лет);
- документ, подтверждающий место жительства школьника в конкретном регионе;
- квитанция об оплате путевки;
- обратный талон из лагеря;
- справка о доходах семьи за последние три месяца;
- банковские реквизиты заявителя.
Что именно требуется для получения компенсации, лучше уточнить перед подачей заявления, так как набор документов может отличаться в разных регионах.
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Заявку рассмотрят за десять рабочих дней. Средства поступят на указанный счет в течение 30 рабочих дней. Компенсации начисляют только на карты платежной системы «Мир».
В каких случаях могут отказать в компенсации
Отклонить заявление о компенсации могут в случае, если:
- предоставлены не все необходимые документы;
- возраст несовершеннолетнего не соответствует интервалу;
- за компенсацией обращаются второй раз в течение года;
- документы содержат противоречивые или недостоверные сведения о ребенке или заявителе;
- смена в оздоровительном лагере длилась больше положенного срока.
Если в компенсации отказали, то сначала стоит проверить документы, так как это самая частая причина отклонения заявления.
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В случае незаконного отказа следует обратиться в органы соцзащиты или прокуратуру.
Кто может получить бесплатную путевку в детский лагерь
Льготные категории граждан могут получить бесплатно путевку в лагерь. К ним относятся:
- сироты;
- беженцы;
- инвалиды I или II группы;
- из малоимущей семьи;
- из многодетной семьи;
- пострадавшие от техногенных и экологических катастроф;
- чьи родители участвовали в боевых действиях и в данный момент находятся на военной службе;
- из семьи, где один из родителей имеет статус «инвалид».
В некоторых регионах бесплатные путевки выдают как награду за выдающиеся успехи:
- победителям олимпиад, спортивных и творческих конкурсов;
- детям, которые показали особые достижения в учебе.
Такая поездка оформляется в отделениях соцзащиты или в профсоюзных комитетах по месту работы одного из родителей.
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