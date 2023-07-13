Нашла коса на камень: какой инструмент не сломается в самом заросшем огороде

Как сделать газонокосилку своими руками и не потратить на это ни копейки? Легко. Нужны только бак и двигатель от старой стиральной машины, колеса от детской коляски и обычная пила. Несколько часов работы, и машинка для стрижки газона готова. Полезная самоделка, если необходимо привести в порядок большой участок.

Но часто есть необходимость удалить траву с каких-то незначительных участков. Например, сделать те же самые дорожки. И вот тут, конечно, пригодится ручная коса. Сегодня при выборе изделий глаза разбегаются. Но как среди них выбрать по-настоящему надежный, удобный и эффективный инструмент. Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Большая, средняя, маленькая: какие складные косы продаются в магазинах и в чем их особенности

Самые популярные сегодня у дачников — складные косы. В отличие от стандартных, они занимают меньше места. Их удобно хранить в сарае или гараже. Можно даже возить в багажнике автомобиля.

Читайте также Помощник садовода: как выбрать недорогой и хороший культиватор для почвы

Именно такой инструмент и решили протестировать, выбрав три образца. Первая, маленькая коса, обошлась в 300 рублей, вторая — в 800 рублей и в 1600 — самая большая.

Главное отличие изделий — размер лезвия и рукоятка. Первая коса самая компактная. Она больше напоминает серп. Причем держать инструмент в руках абсолютно безопасно. Об этом специально позаботился производитель, сделав выемку для лезвия.

Раскрыть инструмент проще простого. Для этого нужно всего лишь нажать на специальную кнопку.

На очереди — коса за 800 рублей, черенок у нее в два раза длиннее. К тому же резиновый, а значит, не будет скользить в руках и натирать мозоли.

А вот сама конструкция складной косы оказалась небезопасной. На инструменте хоть и есть фиксатор лезвия, но специальной выемки для него не предусмотрено. Любая неосторожность в использовании — и можно спокойно пораниться.

Более того, чтобы раскрыть косу, нажать на кнопку уже недостаточно. Сначала необходимо попасть в паз, а потом закрутить винт. Система, с одной стороны, простая, но не очень удобная. При большой нагрузке лезвие может выскочить из-за короткого паза.

Самый дорогой инструмент — уже полноценная большая коса. Лезвия раскрываются так же, как и во втором образце. А вот рукоятка хоть и длинная, но выглядит не слишком надежной. Пластиковая часть довольно хлипкая, а деревянная плохо обработана. Можно посадить занозу. Плюс все стыки на изделии сделаны некачественно.

Читайте также Сжечь на корню: 3 лайфхака успешной борьбы с сорняками на участке

Какой складной косой удобней полоть труднодоступный участок

Пришло время испытать инструменты — прежде их наточили и отправились на участок. Для прополки выбрали самые труднодоступные места — под деревьями и кустарниками. Газонокосилке туда не пробраться, а вот косе — в самый раз.

По итогам работать проще оказалось самой маленькой косой. Одна рука в процессе всегда свободная, и это большой плюс. Ей можно придерживать сорняк, а второй рукой как раз подкашивать.

А вот инструменты побольше для такой задачи не годятся. На ограниченном пространстве они не скашивают траву, а просто приминают. Нельзя при этом не заметить, что изделия не настолько эргономичны, удобны и неповоротливы.

Какой складной косой удобно и эффективно полоть большой участок

Следом проверили изделия на большой площади. Отправились прямиком на поле с одуванчиками. С этим соперником дачников приходится бороться чаще всего.

Территорию разделили на три равных участка, и прошлись по каждому ручной косой. Сначала — самой компактной.

Усилий во время покоса пришлось приложить максимум. Даже на прополку маленького островка ушло много сил. А вот косой среднего размера работать получилось быстрее. На такой же по площади участок потрачено в два раза меньше времени. Но рукоятка инструмента недостаточно длинная. Выпрямиться в полный рост не получится, а значит, спина и руки быстро устанут.

Другое дело — третий образец, это тот самый случай, когда размер имеет значение. Изделие отлично справляется с любыми сорняками. Чуть-чуть сноровки, и можно покрывать большие пространства.

Какой складной косой удобно полоть заброшенный участок

Но что делать, если нужно привести в порядок заброшенный участок? Или подготовить место для стоянки в походе или на рыбалке? Справится ли садовая коса с этой задачей?

Чтобы понять это, инструментам устроили испытания на выносливость. Покос проводили в заброшенном овраге. Выбор места — не случаен, ведь здесь можно наткнуться на самые жесткие препятствия. К примеру, коряги и камни. Важно, чтобы в этот момент коса не отказала.

На этот раз результаты теста удивили. Лучше всех себя показала маленькая ручная коса. Ей удалось срезать даже толстые ветки. С другими же инструментами такого результата достичь не удалось. Например, вторая коса смогла осилить диаметр вдвое меньше, а третья и на это не способна.

Выходит, лучше всего подбирать косу под конкретный участок. Чтобы зачистить островки травы или избавиться от бурелома, подойдет маленький инструмент. Для большого участка понадобится коса с длинной рукояткой. Образец же среднего размера на деле оказался самым непрактичным. Тратить деньги на такую модель точно нет смысла.