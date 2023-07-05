Вес вернется даже после долгих диет: названы 6 фатальных ошибок при похудении к отпуску

Некоторые способы быстро сбросить вес приводят к сахарному диабету и разрушению мышц.

В жаркий летний сезон так и тянет отправиться на курорт. Для многих запланировавших отпуск важно не только посмотреть на достопримечательности другого города, поплавать в море и позагорать, но и себя показать, причем во всей красе. Правда, иногда отдыхающие начинают задумываться о неидеальности своей формы, только когда до отдыха остается совсем немного времени.

Вооружившись народной мудростью, что надежда умирает последней, курортники заключают себя в жесткие рамки и радикально сокращают рацион. Но такие резкие изменения в питании наносят серьезный урон организму и приводят к развитию серьезных заболеваний.

Какие летние способы похудеть особенно опасны, эксклюзивно Пятому каналу рассказал нутрициолог Алексей Исупов.

1. Голодание

Многие думают, что быстро получить фигуру мечты можно, если вообще перестать есть. Однако это большая ошибка, которая серьезно влияет на состояние здоровья.

«Наш организм должен каждые несколько часов получать определенное количество веществ: аминокислот, витаминов и минералов, жиров. Но все эти питательные элементы не поступают из-за того, что люди просто не едят. Тогда тело начнет их забирать из самого себя», — предостерег нутрициолог.

В долгосрочной перспективе нехватка нужных веществ ведет к серьезным заболеваниям. Первыми удар принимают на себя мышцы, потому что организм считает их наименее важными для дальнейшей жизнедеятельности.

Стоит отметить, что, даже если такой способ поможет сбросить несколько килограммов, то вес все равно быстро вернется, так как чувство насыщения после подобной диеты на время ослабеет, что будет постоянно подталкивать к перекусам.

2. Монодиеты

В последнее время набирают популярность монодиеты. Желающие похудеть ограничивают себя во всем, оставляя в рационе только один продукт: гречку, кефир, клубнику, бобовые и так далее. Периодически основа рациона может меняться, но факт остается фактом: человек потребляет только один набор питательных веществ, и его точно не хватает, чтобы обеспечить слаженную работу внутренних систем.

«Например, мы не поели говядину или курицу, а отварили одну гречку. Да, какие-то вещества организм получит, но каша не содержит в себе аминокислоты, которые есть животном белке. И тело начнет из самого себя, забирать эти вещества, чтобы продолжить строить ткани», — прокомментировал эксперт.

Отсутствие белка в таком случае также способствует «неправильному» похудению, так как вес снижается из-за уменьшения количества жидкости в теле. Но этот запас легко восполним, поэтому килограммы скоро вернутся.

3. Много пить

Из-за летней жары люди начинают больше пить. Многие даже считают, что увеличение количества жидкости ускоряет снижение веса, так как напитки заглушают чувство голода. Но, прибегая к данному способу, желающие похудеть часто совершают грубую ошибку.

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«Некоторые утоляют жажду морсом, соком, газировкой, также у нас в стране любят пить квас в больших количествах. Эти напитки содержат дополнительные калории, которые, в итоге, наоборот приводят к набору веса», — прокомментировал нутрициолог.

Но это не единственная проблема, которая может возникнуть в данном случае. Большое количество сахара в указанных продуктах приводит к развитию более серьезных хронических заболеваний.

«Сладкие напитки приводят к повышению уровня инсулина в крови, поэтому таким способом можно заработать сахарный диабет второго типа», — рассказал специалист.

4. Водная диета

Вода — обязательная часть рациона. Так, в летнюю жару необходимо пить от полутора до двух литров жидкости. Объем зависит от веса человека и активности образа жизни, но полноценного приема пищи вода заменить не может.

К тому же, после подобной диеты проснется зверский голод. Утолить его будет непросто. Тело, получив сигнал, что его так серьезно ограничили в питании, начнет запасаться нужными веществами и требовать от желающего похудеть совершать больше перекусов.

5. Легкое питание

В жаркий период хочется меньше есть, поэтому многие стараются переходить на легкую пищу: салатики, фрукты и овощи. Это, по их соображениям, помогает похудеть. Более тяжелой пище — мясу, яйцам, творогу и другим — в таком случае не находится места в рационе.

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Однако полноценно заменить эти важные продукты растительной пищей практически невозможно. Негативные проявления от дефицита питательных веществ, уже скоро будут заметны невооруженным глазом.

«Кожа, например, начнет становиться сухой, начнет шелушиться, гормональный фон будет скакать», — пояснил эксперт.

Стоит также помнить, что фрукты и ягоды употреблять в пищу в больших количествах не рекомендуется. Считается, что пока летом есть возможность наесться любимыми продуктами, нужно этим пользоваться. Но организм не сможет усвоить огромное количество витаминов и «отложить их на зиму».

«Еще одна ошибка — это употребление большого количества фруктов и ягод. Все начинают кружками, тарелками их есть, чтобы зарядиться витаминами на весь год, но это заблуждение», — отметил эксперт.

Стоит помнить, что во фруктах и ягодах также содержится большое количество сахара, что может вызывать метаболические расстройства.

6. Пить смузи

Всеобщую любовь у желающих похудеть в последнее время приобрели низкокалорийные смузи. Но оказывается, густые напитки из фруктов, ягод или овощей тоже не безопасны.

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«Это тоже может приводить к тем же самым проблемам со здоровьем, потому что жиров в таких напитках мало, поэтому усваивается смузи очень быстро, что приводит к скорому насыщению», — поделилась эксперт.

Но чувство голода уже в ближайшее время вернется, что приведет к потреблению лишних калорий.

Как правильно похудеть летом

Чтобы похудеть летом, нужно питаться сбалансировано, чтобы не испытывать проблемы с обменом веществ.

«Единственное, что нужно человеку в этот момент, — это сделать дефицит калорий», — отметил эксперт.

Чтобы привести себя в идеальную форму, нужно потреблять достаточное количество белков и жиров, а вот углеводы в рационе следует немного сократить, чтобы организм из собственного жира забрал энергию и расщепил ее. Именно это позволяет правильно похудеть.