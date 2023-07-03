Вагончик тронется, голод останется: как правильно питаться в поезде

Правильно и разнообразно питаться в долгом путешествии можно без особых усилий. Нужно лишь взять с собой правильные продукты.

Летом многие россияне стремятся сменить обстановку, и в отпуске отправляются в путешествия. Не у всех есть возможность добраться до места назначения на самолете, поэтому некоторые отправляются в путь на поезде. Дорога иногда на этом виде транспорта занимает несколько дней, поэтому очень важно запастись провизией, которая в течение всего пути не испортится без холодильника.

Что из еды взять с собой в дорогу, чтобы питаться вкусно и правильно, рассказала диетолог Елена Соломатина.

Общие правила питания в поезде

Соблюдать привычный режим питания можно не только дома, но и в поездке. Главное — выбрать те продукты, которые имеют долгий срок хранения, и правильно упаковать их.

Чтобы не голодать в дороге и избежать неприятных последствий для пищеварительной системы, нужно:

Выбрать привычную еду. Добавлять в рацион незнакомые продовольственные изыски не рекомендуется, потому что неизвестно, как отреагирует на них организм. Порезать все, кроме сочных овощей и фруктов. В дорожных условиях не всегда есть возможность помыть руки и обработать место для разделки мяса, колбасы или сыра, поэтому лучше заранее позаботиться об этом. Выбирать продукты с низким содержанием жидкости, потому что такая еда меньше портится. Не стоит брать в дорогу продукты из фарша и салаты. Убрать продукты в контейнер или завернуть в пергамент. Не рекомендуется заворачивать еду (особенно сочные овощи и фрукты) в целлофан, потому что образовавшийся в пакете конденсат ускоряет процесс порчи.

В первую очередь, по совету диетолога, необходимо съесть скоропортящуюся часть провизии (запеченное мясо, вареные яйца или котлеты), а на второй день поездки оставить более сухие закуски.

Какую еду выбрать для долгой поездки на машине или в поезде

Чтобы продукты лучше сохранились, стоит убрать их в термосумку. Но если ее нет, следует выбрать сухие продукты. Они способны выдержать долгую поездку в поезде.

Какой гарнир взять с собой в поезд

Чтобы полноценно питаться, нужно подготовить гарнир. В долгосрочной поездке, конечно, придется отказаться от привычных блюд. На выручку голодным путникам придут пюре или вермишель быстрого приготовления. Но как утверждает диетолог, можно заменить их консервированными бобовыми. Подобный прием пищи окажется не только полезнее, но и питательнее.

Читайте также Что категорически нельзя есть в жару: четыре главных правила питания летом

«Если нужен гарнир, то можно взять с собой зеленый горошек в банке, кукурузу, фасоль. <…> Единственное, там много соли, и нужно понимать, что потом просто захочется пить», — прокомментировала эксперт.

В дороге легко заварить кашу на воде. Для этого нужно взять крупу. Обычно туристы запасаются геркулесом. В поездке следует залить его кипятком. В тарелку для вкуса можно добавить сушеные ягоды или потолочь банан.

Поклонникам правильного питания стоит обратить внимание на детские пюре. В магазинах ассортимент товаров для малышей удивляет разнообразием, поэтому каждый сможет найти тот вкус, который больше понравится. Детское пюре достаточно питательно и содержит множество витаминов, правда, чтобы ими насытиться, придется съесть не одну баночку, но, чтобы не брать много, можно использовать эту часть провизии в качестве добавки к рациону.

Какие мясные продукты взять в поезд

Часто туристы берут в дорогу мясные изделия. Диетолог порекомендовала захватить куриную грудку или индейку. Предпочтение лучше отдать запеченным и вяленым продуктам. Они содержат меньше влаги, поэтому хранятся в туристических закромах дольше, чем котлеты и отбивные.

Какие колбаса и сыр дольше сохраняться в поезде

В дорогу лучше покупать нарезку копченной колбасы, сыр или ветчину в вакуумной упаковке. При этом данные запасы должны содержать небольшое количество влаги. Например, если путешественник даже в дороге не может обойтись без сыра, то не стоит выбирать мягкие и рассольные его разновидности.

В поход или в путешествие на поезде через всю Россию лучше брать цельные сыр и колбасу и резать их по мере необходимости. Также стоит остановить выбор на вяленых продуктах.

Какие овощи и фрукты взять в поезд

Чтобы получать необходимый заряд витаминов каждый день, надо обязательно запастись овощами, фруктами и ягодами.

При выборе овощей лучше выбирать твердые и малосочные продукты, например, болгарский перец. В дороге «выживают» и огурцы даже несмотря на то, что них большой процент содержания воды. Главное, чтобы плоды были достаточно твердыми. Подобную провизию можно даже не резать. Нужно только заблаговременно помыть и высушить. Также в поездку стоит взять сельдерей или морковь.

Читайте также Спасение в жару: особый рецепт освежающей окрошки на квасе

Из фруктов долгий путь на поезде способны преодолеть яблоки и груши. Многие привыкли брать в дорогу бананы, так как они тоже долго хранятся без холодильника, но с этими фруктами надо быть осторожными.

«Бананы способны вызывать определенный дискомфорт, если их много съесть. Но в случае, когда человек привык, не стоит проходить мимо этого продукта», — прокомментировала эксперт.

Ягоды лучше брать сушеные, они и дольше хранятся, и не вызывают отравлений. Свежие брать не рекомендуется, так как некоторые люди особенно восприимчивы к ним.

«Черешня и виноград могут вызвать брожение в желудке. Лучше от них тоже отказаться. А вот такие кислые фрукты и толстокожие, как апельсины, мандарины, достаточно долго не портятся и не вызывают особого дискомфорта после еды», — отметила врач-диетолог.

Поклонники правильного питания могут также взять в дорогу сухофрукты или орехи. Эти продукты достаточно сытные и полезные.

Какие напитки взять в поезд

От любимых напитков в поездке тоже можно не отказываться. Достаточно иметь горячую воду и пакетик чая (или быстрорастворимого кофе) или взять с собой готовый в термосе. Но стоит помнить, что в этих напитках содержится кофеин, а это мочегонное средство.

Как есть шашлык без вреда для здоровья — мнение диетолога

Но главной составляющей туристической провизии, конечно, должна быть вода. Жидкость благоприятно воздействует на важные процессы в организме, иначе есть вероятность заработать серьезные проблемы со здоровьем.

«Вода нам нужна, потому что обезвоживание в дороге чревато образованием тромбов, затуманиванием мозга, повышением утомляемости. Это бывает просто опасно», — предупредила диетолог.

Что взять на десерт в поезд

Если человек привык пить чай или кофе с какой-то сладостью, то стоит запастись сухим печеньем, сухариками или сушками. Можно даже захватить с собой шоколад и мармелад. Они имеют долгий срок годности, но нужно помнить, что на жаре они могут растаять и потерять аппетитную и удобную форму.