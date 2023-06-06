Эликсир молодости или читмил: так ли полезны смузи на самом деле

Смузи занял прочную нишу в гастрономии среди адептов здорового питания. Этот густой напиток является настоящей кладовой витаминов. Впервые его придумали в 1930-е, однако настоящая популярность к нему пришла в 1970-е, когда в США начался настоящий пик популярности фитнес- и велнес-тренингов. Тогда же появилось множество рецептов этих оздоровительных чудо-коктейлей, дарящих молодость и красоту.

Для приготовления смузи (в ориг. — smoothie) используют измельченные в блендере фрукты, овощи и ягоды. Часто туда добавляют сок, молоко, йогурт, орехи, злаки, мед, спирулину, зерна киноа, порошок матча, семена льна, кусочки льда и другие полезные ингредиенты. Благодаря высокой концентрации полезных веществ и простоте в приготовлении этот напиток получил широкое распространение по всему миру, в особенности у вегетарианцев. Однако далеко не все диетологи и нутрициологи согласны с его полезными свойствами.

Так ли на самом деле полезен смузи или это — очередная уловка маркетологов, узнал Пятый канал.

Чем смузи лучше соков и фрешей

В отличие от соков, фрешей и других детокс-коктейлей смузи обладает важным преимуществом — содержанием ценной клетчатки, регулирующей уровень холестерина в крови. Именно ценный жмых, который при прямом отжиме сока выкидывают, делает напиток полезным для людей с диабетом и проблемами ЖКТ (желудочно-кишечного тракта).

По данным ВОЗ, рекомендуемая доза клетчатки в сутки составляет 25-30 граммов, которую люди часто не добирают. Поэтому фрукты, ягоды, овощи, отруби, зерна, семечки, бобовые и зелень добавляют в смузи, позволяющий восполнить норму. Сам чудо-напиток является богатым источником углеводов: помимо клетчатки в него входит крахмал и пектин.

В летний период смузи особенно популярен в связи с большим количеством сезонных продуктов, однако зимой он еще полезнее. Его часто включают в различные диеты, так как высокая калорийность позволяет дольше сохранять сытость. Кроме того, смузи являются отличной альтернативой сладкому.

При этом для здоровья и молодости организма благоприятнее всего именно овощные, а не фруктовые смузи. Большинство людей не любит по отдельности принимать в пищу петрушку, укроп, тыкву, сельдерей, редис и другие корнеплоды в свежем виде, поэтому смузи станет идеальным решением: ведь вкус некоторых ингредиентов можно перебить другими продуктами.

Польза смузи

Овощной или фруктовый микс имеет ряд полезных для здоровья свойств:

Прост в приготовлении;

Приятен на вкус;

Надолго утоляет голод ввиду большой питательности;

Восполняет нехватку витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов;

Стимулирует активность мозга;

Улучшает сон;

Укрепляет иммунитет;

Замедляет процесс старения;

Помогает нарастить мышцы;

Очищает организм от токсинов.

Вред смузи

Правда, некоторые врачи и диетологи называют смузи читмилом (в ориг. cheat meal — жульничество с едой, нарушение диеты), который лишь дает иллюзию соблюдения оздоровительного питания. По их мнению, гораздо более полезно принимать в пищу фрукты и овощи целиком. При этом вред от смузи сравним с регулярным потреблением соков.

Джусинг, или соковая диета — модный способ похудения. Ее приверженцами являются Гвинет Пэлтроу, Сара Джессика Паркер и другие голливудские звезды. Так, Дженнифер Энистон регулярно готовит на завтрак детокс-микс из свежих огурцов, моркови, сельдерея, свеклы, шпината, салатного листа, чеснока и корня имбиря. В США индустрия свежевыжатых соков приносит около 5 миллиардов в год. Однако их регулярное потребление способно нанести серьезный удар по организму, особенно при полном отказе от еды.

В чем же вред смузи:

Не является заменой полноценной пищи;

Превышает допустимую норму потребления;

Не дает чувство сытости;

Портит зубы;

Увеличивает уровень сахара в крови;

Раздражает слизистую желудка и кишечника;

Повышает кислотность в организме;

Обостряет аллергию и заболевания ЖКТ.

Детокс-диета на смузи не замедлит сказаться на внешности: волосы начнут сечься и выпадать, а на зубах образуется кариес из-за недостатка кальция. Дело в том, что обилие сахара и кислоты во фруктах и овощах разъедает зубную эмаль. Поэтому чистить зубы желательно до, а не после приема напитка. Перепады уровня инсулина нарушают производство коллагена и эластина, из-за чего кожа сушится, способствуя образованию преждевременных морщин.

Помогают ли смузи похудеть — вопрос спорный. С одной стороны, ряд ингредиентов надолго дает ощущение сытости, с другой — монодиета на соках и смузи лишает других полезных веществ, например, белковой пищи. Поэтому снижение веса может произойти за счет снижения мышечной массы, а не жира.

Как пить смузи без вреда здоровью

Чтобы смузи действительно приносил пользу, важно учесть три аспекта при его приготовлении.

Прежде всего, в составе напитка должны присутствовать полезные жиры — они содержатся в кокосовом молоке, оливковом масле, семенах чиа и других продуктах. Не менее важны в рационе белки, поэтому в смузи можно смело добавлять аминокислоты в виде порошка, гидролизированный коллаген и пищевые волокна, которые содержатся в овощах, фруктах, ягодах, отрубях, водорослях и зелени.

Автор книги «Рецепты для джусинга для сил и здоровья» Дрю Каноли отметил, что большинство людей не умеет правильно пить детокс-напитки. По его мнению, категорически не стоит пить смузи натощак, так как большое содержание сахара в напитке способно нанести сильный удар по желудку. Как и свежевыжатые соки, его нужно употребить в течение 10-15 минут после приготовления. Лучше всего пить смузи после еды или легкого перекуса.

«Фруктовый сок без волокна — это сверхконцентрированный заряд сахара, который мгновенно повышает уровень сахара в крови, что приводит к выработке инсулина», — аргументировал спортсмен и детокс-гуру Дрю Каноли.

Нутрициолог объяснил разницу между глюкозой и фруктозой, в обилии содержащихся во фруктах и ягодах. Если глюкоза питает клетки мозга, подавляет грелин (гормон голода) и стимулирует лептин (гормон энергообмена), то фруктоза повышает артериальное давление и инсулинорезистентность и, соответственно, приводит к диабету II типа. Кроме того, фруктоза оказывает сильную нагрузку на печень. Поэтому состав оздоровительных коктейлей должен быть сбалансирован.

Кроме того, важно учитывать индивидуальные особенности организма. Например, на стакан апельсинового сока приходится примерно пять плодов. Очень редко человек способен съесть в день такое количество апельсинов, поэтому вторая порция точно будет лишней. Особенно удар по желудку окажется сильным для людей с повышенной кислотностью. Гастроэнтерологи предупреждают, что кислота может вызвать гастрит или язву желудка.

При этом цитрусовые являются богатым источником витамина С и содержат мало калорий. Но аллергикам, например, стоит быть осторожнее с фрешами на основе грейпфрутов, помело или маракуйи.

И, конечно, следует помнить, что смузи, фреши и соки не являются заменой полноценной пище, поэтому злоупотреблять ими не стоит. Одного стакана в день будет вполне достаточно. Также лучше не использовать сразу много фруктов, а выбрать за основу ингредиент, повышающий выносливость после физических нагрузок. Например, свекольный смузи полезен для кровообращения и наращивания мышечной массы.

Качество и свежесть продуктов для смузи также имеют важное значение. В популярном американском продуктовом гиде для покупателей (Shopper’s Guide to Pesticides in Produce) регулярно обновляются «грязные» и «чистые» от пестицидов списки. Так, в 2023-м в первую дюжину (Dirty Dozen) вошли клубника, шпинат, коул, персики, груши, нектарины, яблоки, виноград, перец, черешня, голубика и зеленая фасоль. В перечне пятнадцати «счастливчиков» (Clean Fifteen) оказались авокадо, кукуруза, ананас, лук, папайя, замороженный зеленый горошек, спража, медовая дыня, киви, белокочанная капуста, грибы, манго, картофель, арбуз и морковь.