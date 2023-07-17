Любить по-русски: главные свадебные традиции от древности до современности

Свадьба — одно из самых красивых, торжественных и незабываемых событий в жизни человека, с которым связано рождение семьи.

В России за много столетий праздник обрастал разными традициями, обычаями и суевериями. Век за веком менялось и само отношение к таинству. Сегодня оно олицетворяет прежде всего союз двух любящих людей, но раньше пары женились в первую очередь по расчету, чувства в этой сделке были делом второстепенным. При этом каждая невеста все равно мечтала о семейном счастье, поэтому в назначенный день старалась соблюсти все традиции, чтобы обрести любовь.

Каких традиций до сих пор придерживаются на свадьбах и что они означают, собрал Пятый канал.

Свадебные приметы

Многие свадебные суеверия сохранились до наших дней еще со времен Древней Руси. За это время мир перевернулся с ног на голову, но неизменным осталось желание обрести семью и прожить долгую счастливую жизнь. Потому девушки готовы на все, чтобы не спугнуть свою удачу. Отсюда и такое внимание к суевериям. Вот некоторые из них:

Если невеста плачет в день праздника, то брак будет крепким.

Свадебная обувь должна быть ношеной: невесте следует походить в ней хотя бы накануне, чтобы не спугнуть удачу. Туфли должны быть с закрытым носом и без шнурков, чтобы в семье был хороший достаток, а отношения с мужем не были запутанными. На обуви не должно быть застежек — тогда роды пройдут легко.

Накануне свадьбы невеста и жених должны спать в разных помещениях. Невесте необходимо вывернуть наволочку наизнанку, чтобы свекровь любила, и положить под подушку зеркало, чтобы оставаться красивой и в браке.

Перед свадьбой жених и невеста должны съесть одну шоколадку на двоих. Тогда жизнь будет сладкой.

Свадебное платье должно быть слитным и длинным, чтобы брак продлился как можно дольше.

На невесте должно быть надето что-то старое, новое, заимствованное и синее. Эту традицию позаимствовали у англичан. Каждая деталь имеет свой особенный смысл. Что-то старое, как правило, передается от мамы или бабушки, символизируя крепкие семейные узы. Новая вещь означает создание новой семьи, взятая взаймы — крепкую дружбу с ее обладателем. Синий же цвет олицетворяет верность любимому.

Иногда на изнанке подола платья делают несколько стежков голубой ниткой, чтобы невесту не сглазили.

Сережки на невесту должна надевать замужняя подруга. Тогда и у виновницы торжества брак будет удачным.

Нельзя надевать жемчуг на праздник, чтобы в браке не было слез попусту. Также на свадьбу лучше не надевать драгоценности — лучше отдать предпочтение бижутерии.

Если во время свадебной церемонии у невесты чешется левая ладонь, то жить супругам в достатке. Если правая — часто принимать гостей.

Невесте должна быть осторожной. Уронить украшение, разбить зеркало или потерять перчатку перед свадьбой — к несчастью.

Если какая-то женщина встанет между невестой и зеркалом, это следует расценивать как знак, что муж уйдет к другой.

На банкете нельзя есть из одной ложки с женихом, чтобы не быть недовольными друг другом.

Что обязательно нужно сделать на свадьбе — все традиции

Свадьба по старинному русскому обычаю. Томск, 2016 год. Фото: Шостак Данила / ТАСС

Среди свадебных ритуалов есть и те, которых пары придерживаются особенно часто. И они тоже, конечно же, совершаются на любовь и удачу.

К машине молодоженов нужно привязать жестяные банки. По традиции, так отпугивают нечисть, которая может помешать будущей семейной жизни. Если нет желания греметь банками по улице, то можно выбрать извилистый маршрут по дороге в ЗАГС. Тогда нечистая сила заблудится и не сможет помешать семейному счастью.

Свадебные кольца следует покупать гладкие, чтобы и семейная жизнь была ровной. Узоры же символизируют трудности в браке.

Обряд благословения пары с помощью икон сохранился еще со времен древней Руси. Для этого приобретаются два святых образа — Казанской иконы Божьей Матери и Спаса Вседержителя. Дарят их на современных свадьбах по возвращении влюбленных с прогулки. Родители становятся перед молодоженами, произносят напутственную речь, после чего молодые целуют иконы и угощаются караваем.

Издавна молодоженов встречают большим караваем. Кто из супругов откусит больший кусок, тот и будет в семье главным. И главное — как следует обмакнуть сдобу в соль. Это делается, чтобы в первый день замужества сразу съесть пуд соли, а потом жить-поживать да добра наживать.

Первый кусочек праздничного торта муж и жена отрезают вместе. Дальше один из них режет торт, другой — помогает ему раскладывать куски на тарелки. Все это для того, чтобы в будущем молодожены могли создавать семейный быт вместе.

Ни одна русская свадьба не мыслится без слова «Горько!». Кричат его молодоженам во время тостов. Выпивая хмельной напиток, собравшиеся просят пару подсластить его поцелуем. Впрочем, это далеко не единственное объяснение традиции. К примеру, еще одна версия гласит, что «Горько!» кричали из суеверия, чтобы не сглазить счастье влюбленных. По другой, так выражали горечь мать и подружки невесты, провожая в чужую семью.

На свадьбе принято бросать букет невесты, чтобы передать счастье одной из гостей. Но многие советуют оставить букет себе, чтобы не упустить семейное счастье, а в толпу бросить букет-дублер.

Очень похожая на эту традицию — бросание подвязки. Эту часть свадебного аксессуара в виде красивой тесьмы невеста надевает на ногу под платье, а перед тем как уединиться с женихом, бросает ее в толпу холостых мужчин. Кто поймает, тот скоро женится.

Необычайно красивая и популярная свадебная традиция — выпускание голубей. Проводится обряд сразу после бракосочетания. Отпускать пернатых в небо — значит, прощаться со свободной жизнью. А сами голуби олицетворяют любовь, преданность и крепкий союз двух сердец.

На свадьбе жених и невеста просто обязаны разбить на счастье пару бокалов или тарелок.

Принято среди молодоженов в день свадьбы и отправляться на мост и вешать там маленький замок, а ключ выбрасывать в воду. Обряд символизирует желание влюбленных быть вместе навсегда, при любых обстоятельствах. Несмотря на популярность традиции, она — совсем молодая и пришла из Европы благодаря итальянскому писателю Федерико Моччиа. Для своего романа «Три метра над небом» (1992) автор искал романтичное место в Риме, где бы влюбленные произнесли клятву верности друг другу. Таковым стал мост Мильвио, на котором герои произведения в знак любви повесили замок и бросили ключ в реку. Романтический эпизод из книги вот уже три десятилетия повторяют молодожены из разных стран мира.

Что нельзя делать на свадьбе

Обручальные кольца. Фото: www.globallookpress.com / Judith Thomandl

Существует и ряд запрещенных действий на свадьбе. Нарушить этот список — значит, подписать приговор на счастливую жизнь, считают суеверные.

Большой и непоправимой ошибкой будет, если невеста или жених дадут кому-то примерить обручальные кольца. Считается, что беды молодоженам не миновать.

Ронять или терять кольца тоже нельзя, чтобы брак не распался. А коробочку от украшений лучше отдать на хранение близким.

Гостям нельзя проходить между женихом и невестой, а также пересекать им дорогу. Это может принести паре разлуку или трудности в семейной жизни.

Гостям нельзя проходить между женихом и невестой, а также пересекать им дорогу. Это может принести паре разлуку или трудности в семейной жизни. Невесте и жениху нельзя дарить друг другу фотографии: это чревато расставанием.

Молодожены не должны танцевать на празднике с кем-то, кроме друг друга или родителей. Так, если жених танцует с гостьей праздника, велика вероятность, что та уведет его из семьи.

Пришел, увидел, похитил: как заключали браки в языческой Руси

Первые упоминания о брачных отношениях на Руси содержатся еще в первых летописях («Повесть временных лет» (XII век) — Прим.ред.). Причем речь идет о свадебных традициях времен язычества. Например, в племени полян было принято получать согласие родителей невесты на заключение брака. А среди вятичей, северян и древлян — практиковалось похищение невесты, что в те времена называлось умыканием.

Фольклорный ансамбль «Песнохорки» во время исполнения свадебного обряда. Барнаул. 1 апреля 1989 г. Фото: Садчиков Виктор / ТАСС

Происходило это во время игрищ, устраиваемых в общине на празднике плодородия или в День весны. Правда, на участие в обряде все же требовалось согласие самой невесты. И если все проходило хорошо, следом девушку выкупали. Заплатить разрешалось как деньгами, так и имуществом.

За много столетий данная традиция так и не утратила актуальности — выкуп невест активно практикуется в разных странах мира, в России в том числе, особенно среди кавказских народов. Но если сейчас выкуп — символическая плата, то в древности — реальная цена за избранницу жениха и ее приданое.

На смену этому обычаю потом пришел новый — договорной. Он подразумевал согласие всех сторон на проведение свадебного ритуала. Оговаривались многие важные нюансы — сроки выдачи невесты замуж, сами обряды, вопросы, связанные с имуществом — кому что полагается.

В 13 уже невеста: как заключали браки в древней Руси после крещения

Картина «Празднество свадебного договора», художник Михаил Шибанов. Фото: www.globallookpress.com / Russian Look

С принятием христианства договорной обряд несколько усложнился. Стороны по-прежнему заключали договор в устной форме, но выдвигали больше требований друг к другу. По-прежнему значение имели цена выкупа невесты и особенности проведения брачной церемонии, а вместе с тем обсуждались форс-мажорные обстоятельства.

Таковым, к примеру, считалось расторжение брака по инициативе мужчины. Просто так от избранницы уже было не отделаться — компенсировать вину полагалось в виде штрафа. Этот момент был прописан в Церковном уставе князя Ярослава Мудрого (978–1054). Сей факт говорил о том, что государство с начала XI века взялось за регулирование брачно-семейных отношений.

С усилением позиций христианства на Руси договорную форму брака постепенно стала вытеснять церковная. На это повлияло византийское брачно-семейное право, именно оттуда русские князья заимствовали нормы для сводов законов. Среди светских нормативных актов ценным источником права являлась «Русская правда» (1016) Ярослава Мудрого, в которой были прописаны нормы семейно-бытовых отношений. Документ сохранял свое значение аж до до XV–XVI веков.

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Однако ж главным руководством к действию в части вопросов семьи и брака стала Кормчая книга, появившейся в последней трети XIII века благодаря Киевскому митрополиту Кириллу. Так, документом был установлен минимальный возраст для заключения браков на Руси: женской половине населения разрешалось идти под венец уже в 13 лет, а мужской — жениться в 15.

Причем на законодательном уровне жениха и невесту обязали устраивать помолвку. Происходило это за несколько недель до свадьбы. В честь церемонии в доме родителей невесты накрывали праздничный стол, на котором главными блюдами были каравай и сыр.

Частью помолвочного обряда стала и традиция обмена кольцами, заимствованная в Древнем Риме. Там жених приносил родителям невесты украшение из металла и тем самым демонстрировал, что берет обязательство содержать семью. Примерно так же все обстояло во времена языческой Руси, только вместе с перстнем девушке еще дарили ключик. Это означало, что она становится полноправной хозяйкой в новом доме.

Однако неотъемлемым свадебным атрибутом кольцо стало именно с принятием христианства в мире — обмениваться кольцами, сделанными из бронзы, повелось во второй половине II века. Конкретно на Руси традиция укоренилась многими веками позже — после крещения (в 988 году) и по мере развития так называемого брачного законодательства.

Секрет под вуалью: как праздновали свадьбу в Древней Руси

Репродукция картины художника Василия Максимова «Приход колдуна на Крестьянскую свадьбу». Фото: © РИА Новости / Павел Балабанов

Саму свадьбу в Древней Руси гуляли на широкую ногу. Перед венчанием гостей и молодоженов усаживали за стол, но лица невесты будущий супруг чаще всего не видел — весь праздник она сидела с полностью покрытой головой.

После череды угощений посаженый отец обращался к родному отцу невесты и просил разрешения на венчание молодоженов. Затем снова устраивали пир, невеста на нем уже представала с открытым лицом. На голове у нее красовался не венец, а повойник, так называемый «бабий убор». Девушке при этом полагалось плакать, а остальным представительницам прекрасного пола — петь печальные песни. Слезу невеста пускала не столько из-за прощания с отчим домом, сколько из суеверия. Считалось, что если не сделать этого на свадьбе, потом придется рыдать всю супружескую жизнь.

Но самое интересное происходило под конец свадебного пира — муж символически ударял избранницу по спине плетью, полученной из рук тестя. Это действо символизировало переход женщины под покровительство от одного хозяина, отца, к другому, мужу. После мужчина уводил суженую в сенник в сопровождении гостей. И не дай бог, если кто-то случайно переходил дорогу «свадебному поезду» (свадебная процессия жениха) — возглавлявший процессию мог поднять на бедолагу саблю.

Репродукция картины «Свадебный поезд в Москве» художника Андрея Рябушкина. Фото: © РИА Новости / Павел Балабанов

Влюбленным же, оставшимся наедине, полагалось выполнить еще один обряд — разувания, унаследованный, кстати, от язычников. Его суть состояла в том, чтобы жена сняла с мужа сапоги. В один из них принято было класть монету, и если первым попадется как раз тот самый сапог, женщине пророчили счастье. В ином случае — наоборот.

Но на брачной ночи праздник не заканчивался, после свадьбы в Древней Руси гуляли еще несколько дней и даже недель.

Петр I велел по любви: как заключали браки в Российской импери

Картина Лаурица Туксена «Бракосочетание Николая II», выполненное по заказу королевы Виктории. Фото: www.globallookpress.com

Считается, что именно Петр I (1672–1725) положил начало развитию семейного права в России. На смену Домострою (сборник правил, советов и наставлений, принятый в середине XVI века) и другим документам пришли царские, а впоследствии императорские указы.

Именно они провозгласили принцип добровольности вступления в брак. Причем родственников брачующихся обязывали приносить присягу под страхом «тяжкого наказания» в том, что никого из них к свадьбе не принуждали.

Для самих пар было тоже все не просто. Любви и согласия для вступления в брак оказалось недостаточно после 1714 года — к супружеской жизни допускались только образованные дворяне. Подтвердить это они могли справкой о знании арифметики и геометрии, которая предоставлялась священнослужителям перед венчанием.

К крестьянам подобные требования не предъявлялись — нужно лишь было согласие помещиков на вступление в брак. Правда, и их законодательство обязывало давать клятву о том, что молодые женятся по собственной воле.

Внес Петр и значительные изменения в порядок обручения пары. Несколько столетий подряд обряд считался обязательным таинством, после которого у молодых просто не было дороги назад. И все потому, что за несостоявшийся брак предусматривались огромные штрафы. Но государь решил положить этому конец, запретив в 1702-м выплачивать неустойки при таких обстоятельствах. Это лишило обручение имущественного аспекта и упростило жизнь молодым людям.

Также Петр запретил обручаться парам ранее чем за шесть недель до свадьбы. Более того, помолвку разрешалось расторгнуть, если жених и невеста не понравились друг другу при встрече. Ведь столетиями на Руси практиковались подмены невест: на смотрины могли привести красавицу-служанку, а в свадебный наряд облачить некрасивую или больную девушку. И когда после венчания та снимала вуаль, жениха ожидал неприятный сюрприз, с которым приходилось мириться всю оставшуюся жизнь.

Вместе с тем появился и самый простой выход из положения — вообще не устраивать помолвку. Законы Петра это тоже разрешали. Однако многие пары продолжали следовать давней традиции и закрепляли обряд обменом кольцами. При этом во время самого венчания молодожены тоже дарили другу перстни.

Еще одно важное новшество того времени — возрастной ценз: Указ о единонаследии (1722) запрещал выдавать девушек замуж до 17 лет, а мужчинам разрешалось начинать супружескую жизнь не раньше 20.

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Еще больше свободы получили влюбленные при Николае I (1825-1855), утвердившем «Положение о союзе брачном». С 1836-го разрешалось жениться людям разных исповеданий. Однако осложняла путь к супружеской жизни бумажная волокита — от жениха и невесты требовалось собрать огромное количество документов: это и прошение о вступлении в брак, и свидетельство о рождении, а еще свидетельство об исповеди и причастии, разрешение начальства на свадьбу и документ об оглашении — признании будущего брака в приходской церкви.

И только когда весь комплект бумаг был собран, начиналась подготовка к торжеству: отправлялись приглашения, составлялось меню. Но столь цивилизованный подход практиковался среди дворян, у крестьян все обстояло проще — свадьбу гуляли целой деревней. Чаще всего праздник устраивали осенью, между бабьим летом и постом, или зимой — между Крещением и Масленицей.

Кстати, традиция рыдать на собственной свадьбе никуда не делась и в в XIX веке. Но следовали ей, как правило, на крестьянских свадьбах. Невесты на них одевались совсем скромно. В качестве наряда мог быть выбран обычный самошитый сарафан.

Репродукция картины Леонида Соломаткина «Свадьба», 1872. Фото: © РИА Новости

На венчание крестьянская девушка ехала вместе с женихом, в то время как дворяне отправлялись в церковь врозь. Зато возвращались и те, и другие пары на «свадебном поезде».

Как в Древней Руси, одним днем свадьба не ограничивалась — свадебный пир растягивался на неделю и больше.

От «красных свадеб» до пышных церемоний: как заключали брак в СССР

После революции 1917-го семейное законодательство в корне поменялось. Новые нормы закрепили в декрете «О гражданском браке, детях и о введении книг актов гражданского состояния». С принятием документа законным признавался только брак, заключенный в государственных органах — ЗАГСах.

«Российская Республика впредь признает лишь гражданские браки… Церковный брак, наряду с обязательным гражданским, является частным делом брачующихся», — отмечалось в документе.

Условия вступления в брак значительно упростились — достаточно было взаимного согласия и достижения брачного возраста: 18 лет — для юношей и 16 — для девушек.

Годом позже был принят первый «Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве», расширивший перечень препятствий для вступления в брак. Регистрировать его теперь запрещалось молодым людям, которые официально не расторгли предыдущие отношения.

Кроме того, новые правила обязывали проводить процедуру в присутствии свидетелей, которые расписывались в книге записей регистрации брака. Но это касалось лишь неграмотных пар, которые, вероятно, не знали даже алфавита и не владели письмом.

Украинская ССР. Молодожены и гости праздника во время свадьбы в селе Бродок. 01.07.1966. Фото: © РИА Новости / Ян Тихонов

Сама же церемония была лишь формальностью, ни о каком торжестве речи не шло: никаких нарядных платьев, гостей, обмена кольцами и прочих свадебных процедур. Но праздника людям, еще не подстроившимся под новые обстоятельства, хотелось и даже очень, потому многие пары все равно шли венчаться в церковь «по старинке».

О торжествах по случаю регистрации брака советская власть задумалась только в 1923-м. Предполагалось придумать свадебные ритуалы в коммунистических традициях, которые могли бы соперничать с церковным венчанием.

«Не хочет мириться быт с „голым“ браком, не украшенным театральностью», — заявлял тогда руководитель наркома и член Политбюро ЦК ВКП (б) Лев Троцкий.

Так, в конце 1923-го бракосочетания по новым канонам стали проводиться в разных городах СССР. Одна из первых «красных свадеб» прошла в тот год в Уфе, а в 1924-м — в Москве. Под венец в столице тогда отправилась пара молодых рабочих московской фабрики «Освобожденный труд», а газета «Юношеская правда» в подробностях описала действо.

«Новобрачные, взявшись за руки, выходят вперед, на край сцены, за ними развевается комсомольское знамя; читают договор, из которого видно, что она — беспартийная работница и он — технический секретарь ячейки РКП, коммунист…», — говорилось в статье.

Обязательными гостями на таких церемониях были представители районных отделов компартий, зачитывавших доклад о значении «красной свадьбы». С их торжественной речи и начиналось празднество, а потом уже все остальное, включая подарки. Обычным делом было тогда дарить новобрачным одеяло, кусок сукна и в придачу книжки о коммунизме.

Так, постепенно «красные свадьбы» вытеснили церковные. Если с 1917-го по 1921-й венчались около 90% пар в некоторых регионах страны, то к 1925 это показатель снизился примерно до 21%.

В селах же искоренить религиозные таинства оказалось куда сложнее. Обряд «красной свадьбы» многие крестьяне воспринимали протестом, считая это разрушением устоев семьи.

Но деваться от коммунистической идеологии деревенским жителям было некуда. Специально для них даже была издана брошюра «Красная свадьба в деревне». Обряды смотрин, девичников, обручения и даже свадебного пира предполагалось наполнить революционным содержанием. К примеру, плакать на девичнике считалось уже чуть ли не дурным тоном в контексте нового времени.

«Оплакивать нечего. Можно только радоваться, что девушка нашла себе друга по сердцу, с которым сообща будет работать, помогать всем трудящимся строить новую жизнь. Этой радостью должна быть заполнена вечеринка молодежи, пришедшая на смену завывающему девичнику», — отмечал автор брошюры.

Однако позже, в конце 1920-х, все эти идеи претворять в жизнь даже не понадобилось. Все разрешилось само собой на фоне политических преследований за религиозные свадебные обряды.

В годы Великой Отечественной и после советским жителям, разумеется, было не до праздника — люди женились тихо, скромно, без лишнего шума. И только во второй половине 1950-х в стране вернулись к теме торжеств во время регистрации. Для начала в 1956-м органы ЗАГС вывели из подчинения МВД и передали в ведение местных советов депутатов трудящихся. Постепенно создавались Дворцы бракосочетания — 1 ноября 1959-го такой появился в Ленинграде, а в 1961-м — в Москве, позже и в других крупных городах.

Деревенская свадьба в советской Латвии. Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsin

Но именно в 1960-х были заложены основы свадебной обрядности в СССР. Этому способствовало появление новых нормативных актов. Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 июня 1960-го предписывало повысить культуру в работе по регистрации актов гражданского состояния. Для этого в ЗАГСы предполагалось купить новую мебель и создать комфортные условия для посетителей. А в 1964-м, чтобы придать событию еще большую торжественность, сделали обязательным присутствие свидетелей со стороны и невесты. Эту почетную пара часто доверяла представителям профсоюзных и комсомольских организаций.

В 1969-м законодательство уже разрешало проводить регистрацию и без свидетелей, однако традиция на тот момент уже стала неотъемлемым атрибутом праздника.

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Тогда же стала развиваться индустрия свадебных товаров — повсеместно открывались магазины и салоны для новобрачных. Влюбленным представлялась возможность приобрести все в одном месте — наряды, кольца, цветы, букеты и даже торты. Там же можно было заказать услуги фотографа, транспорт и арендовать ресторан. Однако позволить такие излишества могла себе далеко не каждая пара.

Шумное веселье после официального торжества чаще устраивали дома: накрывали столы, приглашали гостей, проводили конкурсы для новобрачных. Кстати, тогда же, в 60-х, вспомнили и о старых традициях — невесту снова стали выкупать, но уже за символическую плату. А выглядела она как самая настоящая модница — часто короткое белое платье из синтетики и фата, свадебный тренд того времени.

Роскошная городская свадьба в 80-х подразумевала кортеж, в идеале возглавляемый элитным советским авто «Чайка». Машина украшалась кольцами, атласными лентами и куклами. В скромном варианте все обстояло примерно так же, но без лишней помпезности.

Сами невесты в 80-х уже выглядели куда красивей, классикой жанра стали белое пышное платье в пол и фата со шляпкой.

Сельчане женились проще — более скромные наряды и никаких Дворцов бракосочетания. Официальная часть проходила в местном Доме культуры. От самого входа расстилали ковровые дорожки, украшали территорию цветами, там же устанавливали столы с яствами и готовились встречать жениха и невесту.

Кроме них, главными действующими лицами церемонии были председатель колхоза и секретарь сельсовета, которые начинали праздник с поздравительного слова. О церковных венчаниях деревенские жители почти не вспоминали.

Современная свадьба в России: от 90-х до наших дней

Выкуп, свадебный кортеж, церемония бракосочетания в ЗАГСе при свидетелях — все это осталось неизменным и в 90-х. Разве что платье невесты стало еще пышнее и уже напоминало наряд диснеевской принцессы. От фоты, кстати, многие уже отказывались, вместо них надевали венки, просто распускали локоны или делали высокую прическу в стиле Наташи Ростовой.

Жених на фоне избранницы выглядел гораздо скромнее — классический брючный костюм, белая рубашка и галстук. Впрочем, кто-то решался и на эпатажные свадебные луки. Малиновый пиджак совмещали с темными спортивными брюками и дополняли образ огромной золотой цепью — чем больше, тем лучше. По тем временам это считалось показателем хорошей жизни. Вопрос вкуса тогда мало кого интересовал.

Жених и невеста празднуют свадьбу на Красной площади у собора Василия Блаженного в Москве. Фото: www.globallookpress.com / Bill Bachmann

Отмечали свадьбы в лихие 90-е чаще всего в кафе и ресторанах, а гвоздем программы был тамада. От него зависело все настроение праздника.

В нулевых и по сегодняшний день без тамады тоже не обходятся свадебные торжества, как и без белого платья, похода в ЗАГС, обмена кольцами.

Но вот концепция праздника претерпела серьезные изменения. Во-первых, церемония бракосочетания уже не переходит плавно в банкет. Для молодоженов чаще теперь это два разных торжества, которые проводятся в разные дни. На первом вместе с ними присутствуют самые близкие люди, среди которых, кстати, по прежнему — свидетели и обязательно — родители. В их компании влюбленные предпочитают разделить всю радость и сакральность момента.

Расписавшись, пары вместе с гостями отправляются по красивым локациям и памятным местам, где возлагают цветы к монументам Великой Отечественной.

Во-вторых, сам банкет молодожены устраивают чаще не в ресторанах, а на свежем воздухе, за городом. Есть даже компании, которые берутся именно за организацию свадеб в таком формате. Визуально это очень напоминает западный вариант торжества: столики под открытым небом, цветочные арки, подружки невесты, а влюбленные прямо оттуда стартуют в свадебное путешествие.

Молодые жених и невеста в парке. Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

Однако среди современных пар много сторонников скромных церемоний. Влюбленные отправляются в ЗАГС, расписываются и на этом все. Далее — только праздник вдвоем где-нибудь на морском побережье.