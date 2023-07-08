Выйти замуж во сне: к чему снится собственная свадьба

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Рита Миронова
Рита Миронова 23 0

Увидеть во сне собственную свадьбу означает приближение важных событий

Выйти замуж во сне: к чему снится собственная свадьба

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Для большего понимания, к чему снится замужество, необходимо обращать внимание на детали.

Можно ли, выйдя замуж во сне, сделать это и наяву? Этот вопрос мучает не одну женщину. Но выходить замуж во сне, как правило, означает необходимость принятия серьезного решения. Издание dni.ru публикует собственный сонник на основе уже существующих.

Ванга

По предсказаниям великой провидицы, выходить замуж во сне — признак скорой свадьбы наяву. Или, возможно, других важных в жизни событий. При этом одинокой женщине такой сон говорит о том, что не стоит упускать судьбу.

Фрейд

Здесь вердикт другой — признак неудовлетворенности. Замужество во сне говорит о проблемах в личной и интимной жизни.

Сонник Миллера

Здесь сновидения о замужестве говорят о проблемах с самооценкой. Однако есть и плюсы — если вы видите свою красивую прическу на свадьбе, значит вас ждет повышение на работе.

Сонник Цветкова

Свадьба во сне, согласно этому соннику, предвещает неудачи наяву. Свадебный танец во сне говорит о сложностях в отношениях наяву.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, к чему женщине снится беременность.

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