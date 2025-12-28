Умерла культовая французская актриса и борец за права животных Брижит Бардо. Она снялась в более чем 40 картинах, смогла стать секс-символом своей эпохи, диктовала правила стиля и моды, а после переродилась в ярого активиста. Ее не волновали политические взгляды своих сограждан, важнее для нее были настоящие человеческие качества, из-за чего она даже открыто поддерживала Россию и восхищалась ее президентом Владимиром Путиным.



В 2025 году у актрисы не раз возникали проблемы со здоровьем. Бардо было тяжело дышать, из-за чего ей даже пришлось перенести операцию. Фанаты звезды всем сердцем переживали за своего кумира, но та держалась до последнего вздоха, продолжая отстаивать свои идеалы.

28 декабря 2025 года агентство France-Presse объявило об уходе артистки.

Пророчество гадалки: как Брижит Бардо стала известной

Брижит Анн-Мари Бардо, а именно так звучит полное имя актрисы, родилась в Париже в сентябре 1934 года. Ее семья была далека от мира кинематографа, ее отец — предприниматель, а мать — домохозяйка, воспитывающая двух дочерей, Брижит и ее младшую сестру Мари-Жанну по прозвищу Мижану.

Однако уже в юности будущей кинозвезда знала, какая судьба ей уготована. В обычный, казалось бы, ничем не примечательный день семья Брижит направлялась в ресторан и по пути встретила гадалку, которая предсказала фамилии Бардо мировую славу. Подобное известие сильно порадовало отца будущей звезды, ведь он подумал, что речь шла о его бизнесе, совсем не догадываясь, что настоящий успех ждал его старшую дочь.

www.globallookpress.com / Â©Beitia Archives

На это были свои причины, ведь в юности Брижит называли гадким утенком. Никому и в голову не могло прийти, что она станет секс-символом. У девочки было косоглазие и ей приходилось носить очки. Также ее образ дополнял и неправильный прикус, из-за чего вместо сияющей улыбки жизнерадостная Бардо выставляла на показ только скобы.

Но с возрастом угловатость, проблемы с зубами и зрением забылись, как страшный сон. Бардо выросла и стала прекрасным лебедем, которого трудно было не заметить. Уже в 1949 году, когда Брижит было только 14 лет, она снялась для издания ELLE. Однако тогда ее личность осталась секретом для общественности, ведь свои снимки она подписала лишь инициалами.

Однако уже спустя год Бардо набралась увереннности и смогла покорить публику, оказавшись на обложки издания. Вскоре ее заметил помощник режиссера Марка Алегре. Юная красавица приглянулась постановщику и тот позвал ее на первые в жизни кинопробы. В итоге, хотя Брижит и получила роль, сняться в картине ей не удалось, однако о ней к тому времени уже говорили многие деятели искусства, слава ждала ее.

Секс-символ эпохи и множество поклонников

Яркая и заметная внешность не оставляли Бардо и шанса прожить жизнь в одиночестве. Актрису всегда окружали влюбленные поклонники, готовые вознести ее до небес.

Брижит было всего 15 лет, когда завязались первые в ее жизни отношения с режиссером Роже Вадимом. Стоило ему однажды увидеть фотографии будущей звезды, как он понял — никого лучше, ему не найти. Именно постановщик настоял на приглашении юной красавицы поучаствовать в кинопробах.

Естественно, сама Брижит после первой же встречи с режиссером потеряла голову. Стоит отметить, что подобное поведение в целом было свойственно артистке и приследовало ее даже в более зрелом возрасте. Как бы то ни было, когда о романе пятнадцатилетней дочери и двадцатилетнего режиссера узнали родители, их реакция была предсказуемо негативной. Но Брижит была настроена решительно, поэтому проигнорировала наставления близких и дождалась совершеннолетия, после чего сразу же вышла замуж.

Однако первый брак Бардо продлился всего 5 лет. В этом союзе актриса добилась своей первой популярности, столкнулась с первыми скандалами и поменяла имидж. Раньше знаменитости, несмотря на постоянные комплименты ее избранника, во многом не нравилась ее внешность, из-за чего он решила стать блондинкой.

Как бы то ни было, фильм режиссера «И Бог создал женщину» фильм сделал имя Брижит Бардо по-настоящему известным. Многие критики в своих статьях даже шутили, называя картину «Роже создал Бардо». Однако именно этот труд и разрушил все мечты постановщика. Во время работы над фильмом Брижит познакомилась с Жан-Луи Трентиньяном, который стал ее партнером не только в работе, но и в жизни.

Актеры полюбили друг-друга с первого взгляда, и Бардо больше не могла думать о Роже, оставив его в прошлом. Знаменитость в целом решила, что должна брать от жизни максимум, нисколько не сопротивляясь своим чувствам и страстям.

Жан-Луи Трентиньян и Бриджит Бардо в фильме «И Бог создал женщину». www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net

Так, сам того не ведая, Жан-Луи открыл в личной жизни Бардо целую череду короткий романов. Уже через 2 года отношений она увлеклась новым возлюбленным, коллегой Жаком Шарье. Актриса даже родила в этом союзе сына Николя, но это не помогло ей укрепить семейную жизнь. Спустя время пара рассталась из-за измены знаменитости с лицидеем Сами Фраем.

Развод сопровождался большим скандалом — бывший муж в расстройстве избил нового ухажера, чем заметно усложнил бракоразводный процесс. Закончилось дело отказом Бардо от прав на воспитание сына. Маленький Николя остался с отцом. Примечательно, что Брижит это на самом деле нисколько не растроило, ведь наследник ее только тяготил. Сразу после очередного скандала она нашла себе новую пассию.

В третий раз Бардо вышла замуж за завидного фотографа-миллионера Гюнтера Сакса. Познакомились деятели искусства случайно во время ужина в одном из ресторанов. Но, несмотря на известность, достаток и образованность, новый супруг смог увлечь кинодиву всего на три года, именно столько продлился этот счастливый брак. Но пламенное сердце быстро нашло себе новое увлечение, что однако не испортило ее отношения к бывшему возлюбленному. Фотограф оставил неизгладимый след на жизни актрисы, бывшие супруги продолжали общаться вплоть до смерти Гюнтера Сакса в 2011 году.

Примечательно, что дружба с миллионером нисколько не помешала актрисе покорять все больше мужских сердец — в 58 лет Брижит в четвертый раз за свою жизнь сыграла свадьбу. На этот раз с политиком Бернаром д’Ормалем. Именно он оказался тем мужчиной, который стал судьбой для звезды. С ним Брижит обрела счастье, покой и занялась общественной деятельностью.

«Шик Сен-Тропе»: Брижит Бардо новая икона стиля

Смелый почерк Бардо был заметен во всем — особенно в моде. Кинодива одной из первых появилась на экране в раздельном купальнике, устроив настоящую пляжную революцию. В ней гармонично сочетались невинность лица и откровенность нарядов, что позволило большинству ее образов стать бессмертной классикой.

www.globallookpress.com / a90

Подобного стиля Бардо старалась придерживаться и в повседневной жизни. Позднее в Сен-Тропе даже установили памятник в честь актрисы. Примечательно, что, несмотря на любовь к риску, француженка никогда не задумывалась о тех же пластических операциях. Она предпочитала самовыражаться при помощи макияжа, даже в старости не забывала подводить глаза карандашом и ярко красить губы.

Легенда европейского кинематографа

Первые шаги в кинематографе Брижит Бардо предприняла уже в 18 лет. Ее дебютной кинолентой стала «Нормандская дыра» режиссера Жана Буайе. Стоило актрисе раз появиться на экране, как она стала звездой, ее стали звать во все новые проекты. А новоиспеченная знаменитость только этого и ждала, с радостью соглашаясь на участие в съемках. Так она появилась в фильмах «Длинные зубы», «Манина, девушка в бикини», «Будущие звезды» и других.

Однако настоящая слава поджидала Брижит после премьеры фильма «И Бог создал женщину» одного из ее мужей Вадима Роже в 1956 году. В этой картине Бардо не боялась шокировать общественность, из-за чего откровенность многих сцен с ее участием дошла до того, что католическая церковь осудила всю работу, а в некоторых городах ее и вовсе запретили. Однако мировая публика все же увидела, как обнаженная Бардо танцевала на столе.

Кадр из фильма «Парижанка», режиссер Мишель Буарон, 1957 г.

Примечательно, что скандальных успех и ее открытость к экспериментам в итоге позволил француженке принимать предложения на участие в более серьезных проектах. Например, в 1959 году положительными отзывами была отмечена игра актрисы в ленте «Бабетта идет на войну». Всего в фильмографии Бардо насчитывается более 50 работ. Среди них — «Парижанка» (1957), «Танцуй со мной» (1959), «Женщина и паяц» (1959), «Вива, Мария!» (1965), «Женщины» (1969), «Послушницы» (1970), «Ромовый бульвар» (1971).

Со временем знаменитость перестала появляться на экранах, однако в январе 2017 года видный французский режиссер Давид Тебуль объявил о выходе документального фильма, посвященного Брижит Бардо. Сама актриса не стала принимать участие в съемках, однако предоставила полный доступ к семейному архиву.

Музыкальная карьера

Брижит Бардо не хотела связывать всю жизнь лишь с кинематографом. Уже в 1960-годах она попробовала себя в амплуа певицы, но даже на новом поприще ей не удалось избежать приевшегося образа сексуальной красавицы. Самой известной из ее композиций стала откровенная песня, созданная совместно с поэтом Сержем Гензбуром, «Je t’aime moi non plus».

www.globallookpress.com / Robert Cohen

Однако вскоре запись пришлось скрыть, дабы не прогневать очередного супруга Бардо. Поэтому спустя год Гензбур перезаписал перспективную песню с другой знаменитостью. Песня сразу же стала национальным хитом, прославив своих создателей.

«Я замужем за Бернаром, а не за „Национальным фронтом“»: резкие политические высказывания актрисы

Актриса никогда не отличалась кротким нравом, из-за чего нередко оказывалась в центре громких скандалов. Когда Брижит блистала в кино, всех волновали только ее выходки перед камерой, но стоило ей связать себя узами брака с политиком Бернардом Д’Ормалем, как в жизни звезды появился новый фронт. Ее имя все чаще стало мелькать в новостях, вызывая массовый резонанс у общественности.

Дело в том, что супруг Бардо некоторое время служил советником праворадикальной партии «Национальный фронт», из–за чего любое резкое высказывание кинодивы тут же оборачивалось против нее. Из-за этого Брижит однажды даже пришлось сделать публичное заявление, которое сразу же разлетелось по всей стране: «Я замужем за Бернаром, а не за „Национальным фронтом“». Вот только это не удовлетворило публику, ведь за спиной француженки уже был далеко не один политический скандал.

Несколько раз актриса даже была фигурантом в судебных процессах по обвинению в разжигании национальной и религиозной розни. В итоге после подобных разбирательств знаменитости пришлось выплатить штраф в общей сложности на более чем 60 тысяч евро.

«Шуба — это кладбище»: Брижит Бардо посвятила жизнь защите животных

Стоит отметить, что, несмотря на свою любовь к скандалам, в звезде было множество собственных идеалов. Так актриса всегда отличалась повышенным чувством справедливости и любовью к братьям нашим меньшим. Поэтому после завершения кинокарьеры Брижит решила посвятить все свободное время защите прав животных.

Из ее уст не раз звучали призывы отказаться от употребления конины и запретить охоту на диких животных. А в 1999 году Бардо даже осмелилась написать обращение к лидеру КНР, в котором в излюбленной резкой форме осудила убийства носорогов и тигров в Китае. А в 2009 году француженка обратилась к актрисе Софи Лорен, попросив о необычном подарке для всего мира — отказаться от ношения натуральных мехов, которое Бардо осуждала и ранее.

«Шуба — это кладбище. Истинная женщина не станет носить на себе кладбище», — однажды заявила в интервью Брижит.

Примечательно, что Бардо нисколько не волновала мировая политическая повестка. Так пока все страны осуждали Россию и ее президента, общественный деятель оценивала только настоящие поступки и восхваляла Владимира Путина, сравнивая его с французскими политическими лидерами.

Дело в том, что актриса сама потратила миллионы долларов на собственный фонд по защите животных. При этом Брижит каждый раз просила у различных политиков о помощи, требовала их обратить внимание на существующие проблемы и нередко добивалась успеха. Однако особой поддержки от французских лидеров знаменитость так и не получила, из-за чего во многих своих интервью отмечала, что Владимир Путин сделал для защиты животных в разы больше, чем все президенты ее страны вместе взятые. Из-за этого звезда даже намеревалась сменить гражданство, когда не могла больше терпеть безразличия среди сограждан.

«Если те, кто обладают властью, будут иметь трусость и бесстыдство убить двух слонов, Бэби и Непала, я потребую российское гражданство, чтобы бежать из этой страны, которая все больше напоминает мне кладбище для животных», — заявила однажды разгневанная Бардо.

Последние годы жизни актрисы

В последние годы Брижит продолжала заниматься вопросами защиты животных. В начале 2020 года актриса даже обратилась к действующему президенту Франции. В ее словах вновь звучали призывы улучшить политику страны в сфере гуманного обращения к животным. С каждым годом ее целеустремленность вдохновляла все больше людей и спасала жизни, из-за чего для всех она окончательно перестала быть просто актрисой, оставшись в памяти искренним общественным деятелем.

Несмотря на нрав Брижит и ее стремление жить и делать окружающий мир лучше, со временем здовроье все чаще стало ее подводить. Уже 19 июля 2023 года Брижит Бардо экстренно понадобилась помощь спасателей. Актрису пришлось подключить к кислородному аппарату из-за проблем с дыханием. Тогда у защитницы животных получилось уцепиться за жизнь, и она с новыми силами вернулась к своей работе.

Однако с каждым годом состояние Брижит становилось все хуже. В октябре 2025 года актрису вдруг госпитализировали с серьезными трудностями с дыханием. Знаменитость постоянно сталкивалась с тем, что не могла сделать вдох, но при этом не теряла сознание и все силы тратила, чтобы ухватиться за жизнь. Несмотря на старания врачей состояние звезды все же стало критическим.

28 декабря 2025 года стало известноо о смерти звезды.