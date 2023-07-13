Дым из ушей пойдет: четыре вещи, которые жутко раздражают женщин в мужчинах

Некоторые ошибки в поведении мужчины не может стерпеть ни одна женщина, даже со стальными нервами.

Фраза «Ой, все!» уже давно стала неотъемлемой частью многих шуток про отношения. Но как иначе реагировать, если мужчина из раза в раз доводит своими поступками до белого каления?

После такого даже кажется, что выражение про мужчину и женщину с разных планет как никогда точно описывает суть проблемы. Ведь как иначе объяснить такие разные взгляды на мир и отношения у двух полов?

И хотя по задумке так узнавать друг друга намного интереснее, эти различия также нередко становятся причиной споров и конфликтов в парах. О том, что же раздражает женщин в мужчинах сильнее всего и как решать эти проблемы, эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог Елена Гордеева.

Причина № 1 — флирт с другими женщинами

Нотками ревности в отношениях никого не удивить, ведь это чувство более чем нормально (в здоровом проявлении). Однако многие привыкли, что собственничество зачастую присуще именно мужчинам, а ведь женщинам это чувство также близко.

Особенно ярко оно проявляется, когда партнер выбирает дарить внимание и комплименты не своей второй половинке — похвалить красивое платье, подать руку, помочь донести сумку.

«Раздражает, прежде всего, когда мужчина публично проявляет внимание к другим женщинам, к прохожим или в компании. В результате он обесценивает свою избранницу, даря внимание другим женским особям. И это на самом деле очень бьет <…> по самооценке», — отмечает психолог.

Совет: перестать так делать как можно скорее и перенаправить желание флиртовать с женщинами на свою партнершу.

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Причина № 2 — Абьюзер на полставки

Также мужчины нередко прибегают к эмоциональному абьюзу (зачастую неосознанно), чем доставляют своей избраннице сильный дискомфорт. И это совсем не о жестком угнетении! Все начинается с малого, когда он обиделся и не разговаривает. Или же другая ситуация, когда мужчина обесценивает чувства второй половинки.

Например, женщина говорит, как ей больно и неприятно, а в ответ получает безразличное «Не грусти!», «Ты придумываешь», «Да ладно!» или совсем сухой ответ грустным смайлом в мессенджере. А что нужно делать для реального решения проблемы?

«Важно уважать чувства своей партнерши, верить ей. И вообще <…> в паре разговаривать на языке чувств. Очень важно также проговаривать каждую вашу ссору, каждый ваш конфликт. Таким образом вы делаете некую рефлексию <…>. Результатом этого будет являться гармонизация ваших отношений», — говорит специалист.

Более того, не стоит забывать, что идеальных отношений между мужчиной и женщиной не существует. Ни одна пара в телевизоре или в социальных сетях не идеальна, конфликтуют абсолютно все. И для того, чтобы переходить в отношениях на новый уровень, следует проговаривать все ссоры и недопонимания.

Причина № 3 — Неуважительное отношение к родителям

Следующая проблема от пола мало зависит, ведь случается подобное как с мужчинами, так и женщинами. Неуважение к семье второй половинки вносит огромное количество конфликтов в отношения. И последствия подобной проблемы тяжелее, чем кажутся.

Семейные конфликты особенно сложны тем, что мужчине приходится наблюдать за ссорой самых близких людей — избранницы и родителей. В подобной ситуации невозможно принять одну из сторон, ведь и мама, и любимая занимают в его сердце особое место.

И это лишь начало, ведь поселившийся внутри конфликт приведет к разладу и в других сферах. По мнению эксперта, неуважение родительской системы возлюбленного приводит к блокировке финансовых и энергетических потоков. Но решить родительский вопрос раз и навсегда все же реально:

«Как можно выстроить гармоничные отношения с родителем вашего партнера? <…>. Во первых, это искреннее, внутреннее уважение к роду избранника. А если мы говорим на уровне действий, это встреча, приглашение на мероприятие, <…> создание традиции в семье», — советует психолог.

К примеру, не стоит отказываться от возможности отметить праздники в большом семейном кругу. Внимание, небольшие подарки, гостинцы — все это будет укреплять фундамент родовых связей.

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Причина № 4 — Неравные позиции в отношениях

Последняя, но наиболее сложная для проработки ситуация случается, когда возлюбленные не равны в отношениях. В психологии выделяют две критические для здоровых отношений роли — родительскую и детскую.

Вступая в союз, мужчина может принять на себя позицию авторитарного отца и начать контролировать женщину. Либо наоборот, выберет детскую роль, превратившись в «беспомощного сыночка», за которым нужно постоянно ухаживать.

Проблема в том, что ни та, ни другая роль не корректны в отношениях. Это приводит к нарушению иерархии. Что нужно делать? Психолог настаивает на построении равных отношений, где мужчина и женщина — партнеры, а не родитель и ребенок.

«Единственный способ, которым мы можем влиять на проявление мужчины, — это наше собственное поведение. Другими словами, если мы не хотим, чтобы мужчина был авторитарным, <…> наша задача эмоционально взрослеть. И проявляться как эмоционально зрелая женщина», — поясняет специалист.

Именно так избранник постепенно отойдет от проблемной позиции и отношения снова будут на равных. Однако не стоит забывать, что над подобными проблемами партнеры должны работать сообща.