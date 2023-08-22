Магия ночи: как получить знак судьбы на Голубую Луну 31 августа 2023

Жители Земли в августе могут наблюдать удивительное явление, которое в науке называется суперлунием. Это время, когда полная Луна приближается к планете настолько близко, что все, чей взгляд устремляется в небо, поражаются размерами ночного светила. В последний день лета — 31 августа — любители прогулок в темное время суток смогут детально рассмотреть круглый светящийся диск на небосводе во второй раз. Первое суперлуние состоялось 1 августа. Это довольно редкий феномен. В народе ему придумали особое название — Голубая Луна.

Считается, что данная фаза естественного спутника Земли способно оказать влияние на все сферы жизни человека, так как наделяет каждого огромным зарядом энергии. Указанный период может носить как созидательный, так и разрушительный характер. Представителям всех знаков зодиака стоит быть крайне внимательными к подсказкам судьбы и сохранять спокойствие в непростой период.

Как не упустить шанс наладить свою жизнь и получить «послание» от Вселенной, эксклюзивно Пятому каналу рассказала эзотерик Аделина Панина.

Почему суперлуние в августе 2023 назвали Голубой Луной

Как известно, Луна вращается вокруг земного шара по эллиптической орбите, поэтому то приближается к планете, то отдаляется от нее. Когда полнолуние (или новолуние) фиксируется учеными в точке, максимально близкой к Земле, наблюдателям с земли кажется, что размер светила увеличивается. Это событие в астрономии именуется суперлунием. В августе 2023-го полный светящийся диск будет довольно крупным, примерно на 15% больше по сравнению с тем, к чему привыкли любители понаблюдать за ночным небом.

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Данное явление происходит три-четыре раза в год, однако, когда два суперлуния повторяются в одном календарном месяце, — это довольно редкий феномен, поэтому у него в народе ему придумали даже особое название — Голубая Луна. Дело не в том, что светило окрашивается в какой-то особый завораживающий цвет. Наименование тесно связано с распространенным английский выражением. Обитатели Туманного Альбиона часто говорят «Once in a blue moon» («Однажды на Голубую Луну»), что означает «почти никогда, очень редко». В русском языке данный оборот аналогичен фразе: «После дождичка в четверг».

Если обратиться к исследованиям ученых, то, согласно их наблюдениям, данное астрономическое событие случается раз в несколько лет. В следующий раз наблюдать его можно будет в мае 2026-го.

Что уготовила Голубая Луна в августа 2023

Считается, что это не только красивое, но и энергетически мощное событие. Оно способно серьезно повлиять на различные жизненные процессы, особенно на механизм духовного самопознания человека.

«Это полнолуние у нас пройдет в созвездии Рыб, что подтолкнет каждого к новаторским идеям, свежим мыслям, наблюдениям и, возможно, даст толчок к развитию (чего-либо. — Прим. ред.). Наблюдайте подсказки, ловите свои идеи», — советует эксперт.

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Важно не упустить возможность улучшить свое положение в различных сферах деятельности, а также не поддаваться разрушительному воздействию особенного полнолуния.

Чего опасаться во время Голубой Луны в августе 2023

Луна управляет приливами и отливами на Земле, а поскольку человек, как известно, сам примерно на 80 процентов состоит из воды, то спутник Земли оказывает значительное воздействие и на каждого обитателя планеты. Представители всех знаков зодиака во время пребывания светила в указанной фазе подвержены эмоциональной нестабильности. Желание вступать в конфликты и состояние агрессии могут сопровождать всех в данный период.

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«Старайтесь соблюдать спокойствие и контролировать свои эмоции, и все это время посвятить тому, чтобы обратить внимание внутрь себя, ловить мысли, идеи, которые приходят вам в голову, либо подсказки других людей», — рекомендует эзотерик.

Также в период суперлуния может повысится аварийность, стоит быть более бдительным на дорогах и бережнее относиться к технике. Кроме этого, каждый в это время может получить особое послание от Вселенной, поэтому стоит внимательнее смотреть вокруг, вдруг прямо сейчас судьба решила подать знак и подсказать, в каком направлении стоит двигаться конкретному человеку.

День, когда происходит редкое астрономическое явление, не стоит омрачать ссорами и оскорблениями, иначе можно навлечь на себя неприятности. Лучше направить внутреннюю энергию, которая 31 августа будет бурлить, в мирное русло и посвятить себя построению планов на будущее.

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