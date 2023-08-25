Шедевр всего за 10 минут: рецепт закуски из кабачков со сметанно-чесночным соусом
Кабачок — доступный диетический продукт, который можно превратить во вкуснейшую закуску. При этом можно обойтись без горы грязной посуды и не тратить на готовку много времени.
Фото, видео: 5-tv.ru
Огурцы съешь сам, кабачки раздай друзьям, а баклажаны оставь в рагу, — гласит шутливая дачная поговорка. Однако не стоит прощаться со всем урожаем. Пару-тройку кабачков все же стоит припасти для отменной закуски.
А тем, у кого пока нет ни дачи, ни друзей с загородным участком, непременно нужно заглянуть в ближайший продуктовый магазин. Конец лета и начало осени — время, когда можно купить кабачки по хорошей цене и по полной насладиться этим вкусным и полезным овощем.
Многие думают, что хорошая закуска должна быть дорогой и сложной в приготовлении. Однако этот рецепт доказывает, что такое утверждение не всегда верно. Шеф-повар Дмитрий Ознобишин раскрыл секрет создания кулинарного шедевра из простейших ингредиентов за десять минут.
Дмитрий Ознобишин
Шеф-повар
Чем полезны кабачки
Прежде чем рассказать о приготовлении данной закуски, стоит кратко упомянуть о пользе кабачков. Этот продукт содержит большое количество питательных веществ, которые влияют практически на все важные системы в организме. Сюда можно отнести витамины группы В (В1, В2, B9), аскорбиновую кислоту, никотиновую кислоту, витамины A и E, магний, железо, калий и цинк.
Употребление кабачков оказывает положительное воздействие на:
- Зрение. В овоще находится большое количество каротиноидов, которые отвечают за работу зрительного анализатора и помогают замедлить возрастное снижение зрения.
- Желудочно-кишечный тракт. В кабачках много клетчатки. Она повышает перистальтику и стимулирует правильную работу пищеварения.
- Сердечно-сосудистую систему. Входящие в состав овоща вещества стабилизируют кровообращение и влияют на питание сердечной мышцы.
- Иммунитет. Огромный запас витаминов группы B и витамин С стимулирует работу защитных функций организма и оберегает человека от различных вирусов и бактерий.
Ингредиенты для приготовления закуски из кабачков
Большинство нужных для рецепта ингредиентов можно найти практически на любой кухне. А вот за кабачками и свежей сметаной придется сходить в супермаркет.
Для быстрой закуски понадобится:
- Два кабачка;
- Соль;
- Сладкая паприка;
- Кукурузный крахмал;
- Сметана;
- Чеснок;
- Укроп;
- Подсолнечное масло.
Как выбрать качественные кабачки
Читайте также
Киш с кабачками и помидорами — пошаговый рецепт с фото
При выборе кабачков в первую очередь надо обратить внимание на плотность. Овощ должен быть упругим и гладким, без видимых механических повреждений.
Шеф-повар советует по возможности взять молодые и небольшие плоды. Они порадуют отменным вкусом и сочностью. К тому же их можно есть с кожурой, и в них нет крупных косточек.
Плодоножка у кабачка должна быть сухой, без неприятного запаха и гнили.
Как приготовить соус к кабачкам
Неотъемлемой частью данной закуски является сметанно-чесночный соус. Он готовится по рецепту крайне быстро, не требует особых ингредиентов и может похвастаться отличным вкусом. В данном случае его можно сделать перед жаркой кабачков, чтобы он успел стать ароматнее и вкуснее.
Для соуса нужно взять всего лишь пару столовых ложек сметаны, раздавить зубчик молодого чеснока, добавить мелко порубленный укроп и немного посолить получившуюся приправу.
Как пожарить кабачки
Теперь можно приступить к приготовлению кабачков, что потребует всего несколько шагов.
Для начала овощи нужно хорошенько помыть и нарезать кружками толщиной примерно полтора сантиметра. Далее кабачки следует выложить на тарелку и посыпать солью с двух сторон.
Чтобы придать блюду пикантный вкус, добавить сладкую паприку.
Теперь овощи должны постоять пять минут, чтобы из них вышло немного сока.
Многие привыкли обваливать кабачки в обычной муке. Шеф-повар подчеркивает, что лучше все же следовать рецепту, так как пшеничная мука не сравнится с кукурузным крахмалом. Его можно насыпать в большую тарелку и хорошенько прижать к нему с двух сторон каждый кусочек будущей закуски, а затем стряхнуть излишки.
Обваленные кабачки аккуратно разложить на большой тарелке по кругу и дать им постоять буквально пару минут. Крахмал слегка намокнет из-за сока на поверхности овоща. Благодаря этому при обжарке получится хрустящая корочка.
А пока можно разогреть сковороду до высокой температуры (желательно, чтобы она была с толстым дном) и добавить совсем немного масла. Если его не будет хватать в процессе, лучше долить еще раз.
Когда корочка станет золотистой с двух сторон, можно снимать кабачки с огня. Результат получается отличный. Закуска не только красиво выглядит, но и аппетитно хрустит. А подавать все это великолепие нужно со сметанно-чесночным соусом.
52%
-0.04 102.47
0.22
Нашли ошибку?