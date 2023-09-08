Курс на эффективность: могут ли ступенчатые сверла заменить обычные при ремонте

Проложить проводку в доме, повесить кронштейны для кондиционера или завести в электрощиток новый кабель. Чтобы все это сделать, придется просверлить в металле отверстия большого диаметра. Обычно для таких работ нужен целый набор со сверлами. Но опытные мастера их не покупают.

Действительно ли ступенчатые сверла могут заменить обычные? Стоит ли переплачивать за дорогие образцы или можно сэкономить? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Чем отличаются ступенчатые сверла от обычных

Ступенчатые сверла по форме напоминают елочку. У каждого уровня свой диаметр. А значит, одним инструментом можно делать отверстия разного размера.

«При работе мелкие сверла, бывает, куда-то закатываются, где-то теряются. И в итоге что-то не так идет, не по плану», — рассказал монтажник систем вентиляции и кондиционирования Александр Соловьев.

Но выбрать этот, казалось, незатейливый инструмент не так-то просто. В строительных магазинах цены на ступенчатые сверла могут отличаться в несколько раз. Для испытаний исследователи покупают сразу три образца: за 900, 1500 и 3000 рублей.

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Этими инструментами можно сделать отверстия от четырех до 30 миллиметров в диаметре. Если верить производителям, все они состоят из прочной быстрорежущей стали. На это указывает специальная маркировка. Кроме того, на насадках есть защитное покрытие, которое увеличивает износостойкость.

Для сравнения исследователи также приобретают четыре обычных сверла по металлу из той же быстрорежущей стали. Именно столько инструментов понадобится, чтобы проделать отверстие в 26 миллиметров.

«Если сразу делать большим сверлом, это надо прикладывать, во-первых, большое усилие. Во-вторых, при таком сверлении оно быстрее затупится и выйдет из строя. В итоге ты отверстие это не сделаешь. Соответственно, правильнее, так всегда делают, вначале тонкое сверло, потом больше и потом уже конечное. То, которое тебе нужно», — объяснил эксперт.

Такой комплект стоит недешево — четыре тысячи рублей.

Какие сверла помогут быстрее просверлить отверстие

Эксперимент проводится на сверлильном станке. Сверла должны сделать отверстия в стальном бруске с толщиной металла около четырех-пяти миллиметров.

Чтобы получить объективные результаты, вгонять образцы в металл решили с одинаковой силой. Для этого сооружают специальную конструкцию с лебедкой и безменом.

На три отверстия диаметром 26 миллиметров уходит 18 минут, если использовать классические насадки. При этом они не получаются идеально ровными. Острую кромку придется дополнительно обработать зенковкой. А это трата времени.

Пора испытать ступенчатые сверла. С недорогой насадкой три отверстия такого же диаметра получается сделать всего за три минуты, по 60 секунд на каждое. И важно то, что они выходят идеально ровными.

«Многоступенчатое сверло удобнее обычных сверл тем, что не надо постоянно менять. С меньшего диаметра переходим на больший. Сделал одно отверстие, второе, третье и довел до того диаметра, который тебе нужен», — уточнил специалист.

А как покажут себя остальные насадки? Образец за 1500 рублей мягче входит в металл. Но чтобы просверлить три отверстия, нужно больше времени — почти пять минут.

С дорогим инструментом на выполнение задачи уходит две с половиной минуты. И это лучший результат.

Какие ступенчатые сверла прослужат дольше

С первым заданием все ступенчатые сверла в целом справились хорошо. Но и работа была довольно простая. А если усложнить задачу? Исследователи хотят просверлить очень толстый лист металла — почти восемь миллиметров.

Заодно можно выяснить, как сильно нагреются образцы в процессе. Температуру измеряют с помощью тепловизора. Чем выше градус, тем быстрее насадка затупится и придет в негодность.

На каждое сверло отводят по десять минут. Дешевый образец нагревается выше 170 градусов и быстро затупляется. Его хватает всего на три отверстия. Причем каждое новое получается меньше предыдущего.

Образец за полторы тысячи рублей показывает себя лучше. С его помощью удается проделать уже семь отверстий. Правда, сама насадка в процессе работы раскаляется до 220 градусов. Вряд ли такая прослужит долго.

А побеждает в этом испытании снова дорогое сверло. На его счету девять отверстий. Инструмент нагревается всего до 125 градусов и нисколько не затупляется за отведенное время.

«Хорошая вещь не может стоить дешево. Купил дешевое. Вроде кажется, что она и выглядит красиво, и вроде недорого стоит, и можно себе еще позволить. Но в итоге, когда начинаешь делать много отверстий, ты начинаешь мучиться», — подчеркнул эксперт.

Вывод из экспериментов можно сделать простой. Если в планах большая работа с металлом, лучше потратиться и купить дорогое ступенчатое сверло. Стоит оно немало, но заменяет целый набор стандартных насадок и прослужит долго.