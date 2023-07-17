Новая жизнь старой сантехники: как отреставрировать ванну и раковину своими руками

Потускневшая и обитая ванна портит весь интерьер санузла. Спасти ситуацию не помогут ни новый кафель, ни мебель, ни аксессуары. В идеале, конечно бы, установить новую сантехнику. Но что делать, если это не по карману или просто не хочется тратить на такое дело нервы?

Выход на самом деле есть — реставрация. Другой вопрос, насколько это эффективно? Можно ли найти сегодня на рынке средства, которые не оставляют никаких следов от сколов и царапин на сантехнике и как долго она прослужит после этого? Ответы на эти и другие вопросы узнала «Самая полезная программа».

Вкладыш для ванной: в чем минусы

Одно из самых популярных решений, представленных на рынке, — акриловый вкладыш. Многие уверены: с его помощью вернуть сантехнике вторую жизнь легко и недорого. Стоимость изделия — от четырех тысяч рублей.

Однако, даже при бережном обращении уже через три месяца на стенках резервуара могут появиться трещины со всеми вытекающими — сырость, плесень и неприятный запах. И все из-за того, что при установке вкладыша используется монтажная пена. Со временем она оседает, и местами образуются пустоты.

«Появляются большие пустоты. И когда вы принимаете душ, это, глядишь, может лопнуть. При этом, кроме запаха, также появляются плесень и ржавчина», — объясняет специалист по реставрации сантехники Алексей Горожанинов.

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Как отреставрировать ванну с помощью эпоксидной эмали

Приводить ванну в порядок эксперт рекомендует с помощью специальных средств. Они подойдут как для стальных, так и для чугунных изделий.

­­Самый простой и доступный вариант — эпоксидная эмаль, в комплекте с ней также идет отвердитель. Примерная стоимость набора — 1600 рублей, и хватить его должно на целую ванну. Но если хочется сделать слой потолще и покрепче, лучше приобрести два таких комплекта.

В применении — никаких сложностей: краска наносится обычной малярной кистью. Сначала изделие покрывается одним слоем и только после полного высыхания — вторым.

Как отреставрировать ванну­­ наливным акрилом

Еще одно популярное средство для восстановления ванны, — наливной акрил. Продается оно также в комплекте с отвердителем. Но цена уже кусается — 2,5 тысячи рублей.

Зато, как уверяют производители, для прочного покрытия достаточно всего одного слоя.

Способ применения, на первый взгляд, просто мечта: краску наливают на изделие, и она равномерно распределяется по всему периметру чаши.

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Однако на практике все не так просто, предупреждает эксперт. Очень важный момент — не ошибиться с количеством, ведь если средства не хватит, все труды насмарку: ванну полностью придется перекрашивать. Так себе удовольствие. Потому лучше сразу делать правильный выбор. В помощь специальная маркировка на этикетке товара.

«Когда вы приходите в магазин и вас спрашивают, какой размер ванны, а вы не знаете, выбирайте средство с буквой „У“ на этикете. Потому что этого покрытия хватит, если ванна даже 1,7 метра», — говорит мастер.

И еще особое внимание стоит обратить на срок годности: чем меньше времени прошло с момента производства, тем лучше. Дело в том, что данное средство очень чувствительно к низким температурам, и если долго простоит на холодном складе, испортится. ­Это легко понять во время использования — краска сворачивается и напоминает по консистенции мокрый песок.

Как обновить ванну литьевым мрамором

Альтернатива наливному акрилу — литьевой мрамор. По сути, это то же самое, только в составе имеются мелкие фракции натурального мрамора. Благодаря этому материал приобретает дополнительные характеристики: повышенная прочность, низкая теплопроводность и более привлекательный внешний вид.

«Состав у материала крепче, слой толще, и он считается более противоударным», — подчеркивает эксперт.

Кроме того, считается, что средство превосходит конкурентов по экологичности. Но и стоит это удовольствие дороже остальных — около 3,5 тысячи рублей.

Действительно ли товар так хорош, как его позиционируют производители? Чтобы ответить на этот вопрос, литьевой мрамор, наливной акрил и эпоксидную эмаль протестировали в экспериментальном цеху.

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Будто из магазина: какое средство для восстановления сантехники идеально ложится на поверхность

Испытание провели на трех чугунных раковинах. Сантехнику для этого подготовили к работе: щеткой-насадкой для болгарки очистили старое покрытие, затем с помощью холодной сварки заделали царапины и сколы. Следом удалили всю грязь и тщательно обезжирили поверхность.

Первой на старт вышла эмаль: состав тщательно перемешали до однородности и нанесли его при помощи кисти, как и положено, в два слоя. Две другие раковины отреставрировали жидким акрилом и мрамором, предварительно соединив средства с отвердителем. Готово!

Результаты оценили через двое суток, когда вся сантехника хорошо просохла. Внешний вид первого образца оказался небезупречным — есть незначительные разводы. Все потому, что с составом нужно работать очень и очень быстро.

«Эмаль от холодного чугуна начинает резко остужаться, и происходит быстрое схватывание. И когда вы наносите кисточкой, она растягивается, как резина», — поясняет Алексей Горожанинов.

А вот у наливного акрила и литьевого мрамора во всех смыслах блестящий результат. И то, и другое средство легло идеально ровно, раковины будто только что купили в магазине.

Эксперт уверяет — в этом и есть преимущество наливного способа: материал долго стекает и равномерно распределяется по поверхности, захватывая каждый сантиметр.

Самое долговечное средство для восстановления сантехники

Теперь пришло время проверить все три окрашенных образца на прочность. Бортики — самые уязвимые места у сантехники, именно там чаще всего появляются сколы и царапины. По ним и решили наносить удары.

Сначала по очереди бросили душевую лейку — все три состава успешно прошли эксперимент, ни единой царапины. А дальше — больше: по поверхности стали бить двумя способами — плашмя и ребром. В последнем случае ни одна из раковин не выдержала — покрытие частично откололось.

«Оставлять без внимания такие сколы нельзя. Если они появились, их надо сразу склеить скотчем, чтобы вода туда не попала и краска вокруг не отслоилась», — предупреждает реставратор.

Но и на этом не все: сантехнику протестировали, сбросив на каждый образец молоток. В реальности такой сценарий тоже вполне допустим — инструмент может нечаянно выскользнуть из рук и повредить, к примеру, ту же ванну.

Здесь из троих участников состязания приятно удивил жидкий мрамор, отделавшись лишь небольшими потертостями. Другие же два конкурсанта испытание с треском провалили, заработав сколы.

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Чем можно устранить точечные повреждения на сантехнике

Однако при маленьких повреждениях нет необходимости полностью реставрировать чашу. Для этого есть специальные корректоры для эмали. Такие сегодня продаются в любом строительном магазине. Стоимость — около 200 рублей.

«Сколы нужно подмазать так, чтобы выровнять поверхность. Лишнее — убрать. Шкурить и обезжиривать — не обязательно», — советует Горожанинов.

Однако от больших сколов, царапин и ржавчин данное средство — не панацея. Здесь уже придется полностью восстанавливать сантехнику. И лучше всего в таком случае, как удалось убедиться, работает литьевой мрамор. По прочности и красоте из трех образцов ему не оказалось равных.

Но самое правильное решение — бережно относиться к покрытию: не ронять тяжести и поменьше обрабатывать бытовой химией, которая разрушает родную эмаль.