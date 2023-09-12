Вложение в комфорт и безопасность: как одновременно зарядить несколько устройств в авто

В каждой машине есть хоть одно устройство, требующее подключения к питанию. В последнее время количество таких приборов в салоне увеличивается. Видеорегистратор, навигатор и мобильный телефон — все это нуждается в частой зарядке. В таких случаях многие водители прибегают к помощи портативных аккумуляторов. Это решение нельзя назвать безопасным, ведь при возгорании оставленного в машине повербанка всего за четыре минуты автомобиль может полностью сгореть. Поэтому у автолюбителей возникает вопрос, какой способ зарядки нескольких приборов в машине самый удобный и безопасный.

Сегодня самым комфортным и надежным средством для подзарядки нескольких устройств можно назвать разветвитель прикуривателя, работающий по принципу обычных сетевых тройников и удлинителей. На магазинных полках можно встретить различные виды конструкции данного прибора: целиковый, шарнирный или с проводом. Какой разветвитель лучше приобрести выяснила «Самая полезная программа».

Практичность различных видов разветвителей

Водителям и пассажирам важны безопасность и комфорт. В качестве решения проблемы наличия лишь одного разъема прикуривателя автоэксперт Владимир Ахинько советует купить специальный разветвитель. Каждая модель данного устройства имеет свои удобства. Для того чтобы выяснить, какой вид устройства наиболее удобный в использовании, был проведен эксперимент.

Для этого взяли три разветвителя разной конструкции. Образец с проводом, стоимостью 400 рублей, целиковый за 500 рублей, а также шарнирный, который обошелся в 700 рублей.

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Плюс проводного прибора в том, что подключенное устройство не зависит от местоположения прикуривателя и может находиться в любой части машины. Однако со временем кабель может порваться или перетереться, что делает такой вариант разветвителя достаточно хрупким.

Целиковый экземпляр не имеет проводов и подвижных деталей, поэтому реже ломается.

Самый дорогой образец из анализируемых выручает в том случае, когда прикуриватель расположен в труднодоступном месте. Благодаря небольшому шарниру устройство способно поворачиваться в разные стороны. Однако со временем соединение может разболтаться.

Также при выборе разветвителя стоит ориентироваться на количество выходных разъемов. У целиковой колодки две розетки и два порта USB. У проводной модели на один блок USB меньше. В данном случае самым непрактичным оказался шарнирный разветвитель, у которого нет дополнительных USB разъемов для подключения, а есть лишь два разъема для прикуривателя. То есть чтобы подключать прибор любого вида, придется отдельно покупать специальный адаптер.

Какая мощность у разветвителей

Все рассматриваемые разветвители рассчитаны на одинаковую силу тока — 10 ампер. При стандартном напряжении бортовой проводки в 12 вольт получается 120 ватт суммарной мощности. Такой мощности достаточно, чтобы подключить, например, мини-вентилятор.

«Если же вы планируете заряжать более мощностные технические средства, это, например, такие, как компрессор, мини-холодильник. Лучше выбирать более мощные по напряжению устройства до 15 ампер», — предупреждает эксперт.

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Чтобы понять, какую нагрузку выдержат анализируемые образцы, был проведен тест. К каждому устройству по очереди подключили сразу два мобильных телефона. Приборы питались от автомобильного аккумулятора, что показало влияние переходников на разряд батареи.

Наиболее дешевый разветвитель работает, а его мощности хватает на подзарядку двух телефонов. В это же время уровень заряда автомобильного аккумулятора снизился на 16 сотых вольта, что находится в пределах нормы. Более дорогие приборы также успешно справились с испытанием. Примечательно, что при их использовании автомобильный аккумулятор потерял меньше заряда.

Была пройдена поверка и на использование более энергоемких устройств — двух вентиляторов на 10 ватт. Спустя 15 минут после подключения к бюджетному прибору работоспособность не ухудшилась.

«Интересно, что данное устройство даже не нагрелось», — отмечает автоэксперт.

Справился с задачей и целиковый разветвитель. Лишь шарнирный прибор не выдержал и сгорел после подключения двух вентиляторов, однако специалист отмечает, что его можно отремонтировать, заменив предохранитель на новый. Но если сгорит модель без предохранителя, ее восстановить уже не получится.

По итогам экспериментов выявлено, что не все разветвители выдерживают заявленную нагрузку. Поэтому лучше поставить в приоритет собственную безопасность и заряжать с их помощью только небольшую электронику. А конструкцию каждый владелец может подобрать по своему предпочтению, но самой надежной оказалась классическая монолитная модель.