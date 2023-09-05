Все оборвать и спину не надорвать: лайфхаки по сбору яблок и крыжовника на даче

Начало осени — самое время собирать урожай. Занятие трудоемкое и требует немало времени. Но не стоит спешить обзванивать всех родственников и звать на помощь соседей. Вполне можно справиться и самому, причем быстро и без особых финансовых вложений. «Самая полезная программа» собрала простые лайфхаки для дачников.

Как сорвать яблоки с самых верхних веток

Светлана Наумова из Рязанской области смастерила удобное устройство для сбора яблок и груш из обычной двухлитровый пластиковой бутылки. Дачница просто вырезала в центре тары овальное отверстие с небольшим зубцом и надела заготовку через горлышко на черенок, а для надежности зафиксировала скотчем.

«Плоды помещает внутрь бутылки. И одним движением вниз срывает яблоко. Таким плодосборником намного легче сорвать яблоко, и за один раз можно снять и два и три сразу. Теперь не придется лазить по дереву и бесконечно маневрировать на стремянке, чтобы снять яблоки с высоты», — гордится лайфхаком Светлана.

Лайфхак по сбору крыжовника

А Виктор Гладников из подмосковного Пушкина с помощью все той же пластиковой бутылки сделал устройство для сбора позднего крыжовника. Умелец сначала Сначала просверлил несколько отверстий в крышке, потом еще одно в форме сердца, но уже в верхней части тары и немного в нижней.

«Отверстия в бутылке я сделал для проветривания, но это необязательно делать. Нужно приподнять ветку крыжовника и пропустить ягоды через сердечко. Получился ягодосборник, сделанный своими руками. Очень быстро и удобно собирается ягода. И острые шипы крыжовника не колят руки», — доволен мастер.

Сушилка для лука из ящиков

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Виктор знает, как смастерить функциональную сушку для овощей из подручных материалов. Для этого ему понадобились три ящика из пластика. На двух из них умелец спилил ножки-поставки так, чтобы получились сквозные отверстия. Поставил эти ящики друг на друга и воткнул в отверстия арматуру по метровому куску.

Следующий шаг — взять пластиковые трубы диаметром немного больше арматуры и распилить их на 8 одинаковых частей примерно по 15 сантиметров в длину. В эти трубки нужно вставить арматуру между ящиками, чтобы образовалось пространство. Остается только установить третий ящик сверху — и готово.

«На каждый ярус конструкции выложить свежевыкопанный лук. Получилась самодельная сушилка для лука», —доволен дачник.

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