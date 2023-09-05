Все оборвать и спину не надорвать: лайфхаки по сбору яблок и крыжовника на даче

Анастасия Голубева
Анастасия Голубева Райтер редакции сайта Пятого канала 9 0

Собрать урожай осенью порой так же хлопотно, как ухаживать весной за рассадой и поливать и удобрять ростки летом. Но с проверенными лайфхаками этот процесс можно существенно ускорить.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann; 5-tv.ru

Начало осени — самое время собирать урожай. Занятие трудоемкое и требует немало времени. Но не стоит спешить обзванивать всех родственников и звать на помощь соседей. Вполне можно справиться и самому, причем быстро и без особых финансовых вложений. «Самая полезная программа» собрала простые лайфхаки для дачников.

Как сорвать яблоки с самых верхних веток

Светлана Наумова из Рязанской области смастерила удобное устройство для сбора яблок и груш из обычной двухлитровый пластиковой бутылки. Дачница просто вырезала в центре тары овальное отверстие с небольшим зубцом и надела заготовку через горлышко на черенок, а для надежности зафиксировала скотчем.

«Плоды помещает внутрь бутылки. И одним движением вниз срывает яблоко. Таким плодосборником намного легче сорвать яблоко, и за один раз можно снять и два и три сразу. Теперь не придется лазить по дереву и бесконечно маневрировать на стремянке, чтобы снять яблоки с высоты», — гордится лайфхаком Светлана.

Лайфхак по сбору крыжовника

А Виктор Гладников из подмосковного Пушкина с помощью все той же пластиковой бутылки сделал устройство для сбора позднего крыжовника. Умелец сначала Сначала просверлил несколько отверстий в крышке, потом еще одно в форме сердца, но уже в верхней части тары и немного в нижней.

«Отверстия в бутылке я сделал для проветривания, но это необязательно делать. Нужно приподнять ветку крыжовника и пропустить ягоды через сердечко. Получился ягодосборник, сделанный своими руками. Очень быстро и удобно собирается ягода. И острые шипы крыжовника не колят руки», — доволен мастер.

Сушилка для лука из ящиков

Читайте также

Без хозяина: как в РФ решат проблему заброшенных дачных участков

Виктор знает, как смастерить функциональную сушку для овощей из подручных материалов. Для этого ему понадобились три ящика из пластика. На двух из них умелец спилил ножки-поставки так, чтобы получились сквозные отверстия. Поставил эти ящики друг на друга и воткнул в отверстия арматуру по метровому куску.

Следующий шаг — взять пластиковые трубы диаметром немного больше арматуры и распилить их на 8 одинаковых частей примерно по 15 сантиметров в длину. В эти трубки нужно вставить арматуру между ящиками, чтобы образовалось пространство. Остается только установить третий ящик сверху — и готово.

«На каждый ярус конструкции выложить свежевыкопанный лук. Получилась самодельная сушилка для лука», —доволен дачник.

Как подготовить дачный участок к новому сезону, куда девать опавшую листву и как избавиться от сорняков, читайте в материале 5-tv.ru.

+14° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
96.62
0.28 104.42
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:33
«Начало политического шоу-сезона»: в дом и. о. мэра Чернигова вломились СБУ
9:21
«Во все стороны»: полковник Сайфуллин опроверг данные о прочности танков Leopard
9:10
Ответ всем недоброжелателям: Линдеманн сделал ход конем после громкого скандала
9:01
«Людям важен выбор»: медиаэксперт о том, почему телевидение не умрет
8:51
В Истре потушили пожар, возникший после падения обломков БПЛА
8:39
Модель Алена Шишкова с детства страдала от излишней худобы

Сейчас читают

Во всех аэропортах Москвы задержаны или отменены рейсы
На счету ОПГ «Северские» может быть около 30 убийств
«У меня будет много внуков»: Юта поделилась своими мечтами
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России