Осенний марафон: как подготовить землю на даче к новому сезону

Дачный сезон осенью лишь обманчиво кажется завершенным. В это время нужно подготовить почву и избавиться от проблем, которые могут возникнуть будущей весной.

До начала холодов у каждого дачника много работы. Если не заниматься участком в это время, результат в будущем сезоне будет печальным. Что нужно успеть сделать осенью, селькор, председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал эксклюзивно для Пятого канала.

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Большая ошибка для неопытного дачника — это оставить осенью после сбора урожая свой участок без ухода, так как в это время на нем могут развиться проблемы, с которыми придется бороться весной.

«Тот садовод, который считает, что осенью на даче ничего делать не нужно, будет делать на следующий год тройную работу. Потому что осень — это очень важный этап», — предупредил дачников эксперт.

В первую очередь, по словам садовода Андрея Туманова, до наступления холодов нужно освободить землю от растительных остатков и правильно переработать их. Эта мера поможет предотвратить распространение болезней в будущем сезоне. А также не нужно забывать о главной проблеме всех садоводов — борьбе с сорняками. Осенью проблема с этими культурами может усугубиться.

Как бороться с сорняками осенью

Каждый садовод все время, пока ждет урожай, борется с сорняками, но после сбора плодов часто перестает заниматься этим трудоемким процессом. Такая ошибка может стать фатальной. Когда почва свободна от полезных культур, сорняки активизируются и могут до наступления холодов успеть зацвести и дать семена, а потом прорасти весной и приобрести масштаб бедствия.

© РИА Новости / Михаил Мордасов

«Приезжает весной довольный садовод, а у него сорняков еще больше. И он жалуется: „Сорняки неистребимы!“ Это не сорняки неистребимы, это садовод неопытный. Так что сорняки до самих морозов мы по максимуму уничтожаем», — предостерег Андрей Туманов.

Существует множество способов борьбы с вредными культурами на участке. Вот главные методы, которыми можно воспользоваться осенью:

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Прополка. Такой способ не решает проблему полностью, но позволяет существенно замедлить развитие растений через постоянное угнетение.

Перекопка. Этот вариант борьбы с сорняками достаточно трудоемкий, но очень эффективный. Он позволяет удалить не только верхнюю часть растения, но и корень, особенно при использовании вил в качестве инструмента.

Мульчирование. Так называется способ укрывания поверхности земли каким-либо материалом (корой, опилками, мелкими камешками, соломой). При мульчировании ненужные культуры лишаются доступа к солнечному свету, из-за чего им намного труднее взойти.

Сидераты. После уборки урожая можно засеять почву другой культурой (для этого подойдут рожь, горчица, рапс, просо), которая не даст расти сорнякам. Но не нужно забывать, что если сидераты не убрать вовремя, то на будущий год они сами станут злостными вредителями.

Гербициды — это радикальное средство борьбы с сорняками при помощи химии, поэтому прибегать к нему стоит только в крайнем случае. Эти средства бывают сплошного и избирательного действия, то есть уничтожают всю растительность или какие-то определенные виды. Действовать с помощью гербицидов нужно аккуратно, внимательно соблюдая инструкцию.

Как использовать органические удобрения осенью

Осень благоприятна для внесения в почву органических удобрений, главным из которых является опавшая листва. Садовод Туманов рекомендует здоровые листья оставить на поверхности земли, чтобы они позволили полезным живым организмам пережить зиму, а имеющие признаки заболеваний можно закопать в теплицах.

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Если есть желание, можно удобрить почву навозом, однако здесь следует учитывать один важный момент: в свежем виде его использовать нельзя, так как там содержатся семена сорных растений. Перед внесением в почву нужно, чтобы навоз полежал два-три года. К этому времени культуры, которые в нем находятся, утратят способность прорастать.

По словам эксперта, общих рекомендаций для подготовки почвы осенью не существует, так как земля на каждом участке имеет собственные особенности. Андрей Туманов порекомендовал больше изучать свой огород и сад, чтобы знать, какие индивидуальные меры стоит применить.

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