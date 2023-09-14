«Смех и радость мы приносим людям»: как и где снимался ремейк советских «Бременских музыкантов»

Повышенное внимание старым успешным проектам в последнее время уделяют не только в России, но и за границей. Особенно большой ажиотаж вызвали ремейки компании Disney, выпускающей переделки «Алладина», «Короля льва», «Круэллы» и скандальной «Русалочки» одну за другой каждый год. Вот только отзывы зрителей и критиков на фильмы всемирно известной студии зачастую негативные — то посыл изуродован, то оригинальные герои изменены до неузнаваемости.

В России с ремейками дела обстоят куда лучше. Стоит хотя бы вспомнить крайне успешный фильм «Чебурашка» (2023), рассказывающий о знакомстве и дружбе крокодила Гены со сказочным большеухим зверьком. Новый фильм побил всевозможные рекорды в отечественном прокате, собрав около семи миллиардов рублей, и даже занял 46 место в списке самых кассовых премьер года по всему миру.

Похоже российским зрителям по душе ностальгические ремейки. Заметив это, наиболее известные российские кинокомпании приняли совместное решение о «ребрендинге» всеми любимых «Бременских музыкантов». В интернете первый трейлер грядущего фильма появился в ночь на 14 сентября 2023 года и тут же привлек всеобщее внимание. Пятый канал уже собрал главные подробности съемочного процесса.

Новые сюжетные линии и расширенная история

В новой версии создатели фильма пообещали серьезно усложнить и расширить историю жизни любимых киногероев. Связано это с тем, что в советском мультфильме общий хронометраж трех серий едва достигал 40 минут, а основной упор делался на красочные сцены с песнями и танцами. Что вполне логично, проект 1969 года был нацелен на исключительно детскую аудиторию, которой объяснение сложной любовной драмы между Принцессой и Трубадуром было абсолютно неинтересно. Теперь же фильм будет интересен как детям, так и ностальгирующим взрослым.

Кадр из фильма «Бременские музыканты», режиссер Алексей Нужный, 2023г

Судя по выпущенному трейлеру, российские зрители впервые увидят детство Трубадура, а также познакомятся с его семьей. Кроме того, наконец приоткроется тайна образования «разношерстной» музыкальной группы, в которую помимо главного героя входили Кот, Петух, Осел и Пес. Они же в новой интерпретации сыграют более значительную роль и, похоже, существенно повлияют на сюжет.

Кадр из фильма «Бременские музыканты», режиссер Алексей Нужный, 2023г

Но при написании сценария и подборе актерского состава не обошлось без трудностей. Стоит хотя бы вспомнить яркие образы разбойников, в которых явно угадывалась знаменитая комедийная троица Советского Союза — Трус, Балбес и Бывалый, сыгранные Георгием Вициным, Юрием Никулиным и Евгением Моргуновым. Сегодня им не найти достойной замены, поэтому киноделам пришлось серьезно постараться при отборе актеров на роли.

Сыщик — Хабенский, а король — Бурунов: кто сыграл любимых персонажей

Создатели ремейка не упустили возможности посмеяться и сделать несколько забавных отсылок к прошлым проектам приглашенных актеров. Например, на роль самоуверенного сыщика, посланного на поиски украденной Принцессы, утвердили Константина Хабенского, вероятно решив, что он прекрасно справится со своей задачей. Ранее он получил богатый опыт съемок в сериале «Метод», где ему ему представилась возможность сыграть Родиона Меглина, дотошного следователя, который с легкостью раскрывал самые сложные и запутанные дела.

Кадр из фильма «Бременские музыканты», режиссер Алексей Нужный, 2023 г; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Среди других знакомых широкой публике лиц, принявших участие в съемках, оказался Сергей Бурунов, уже не раз доказывавший свое мастерство в комедийном жанре (зрители помняет его по картинам «Полицейский с Рублевки» и «Последний богатырь»). В ремейке ему досталась роль простодушного короля, чьи нервы изрядно потрепал сначала приезд в город взбалмошных музыкантов, а затем кража единственной дочери.

Кадр из фильма «Бременские музыканты», режиссер Алексей Нужный, 2023 г; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Главные роли в фильме исполнили Тихон Жизневский (Трубадур), известный по серии фильмов «Майор Гром» и Валентина Ляпина (Принцесса), ранее участвовавшая в съемках телесериала «Мир! Дружба! Жвачка!» и фильма Ильи Найшуллера «Молодой человек».

Кадр из фильма «Бременские музыканты», режиссер Алексей Нужный, 2023 г; www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Кроме того, в проекте приняла участие Ирина Горбачева, сыгравшая Кошку (в советской версии был Кот). Необычные герои ей достаются не впервые. Ранее актриса принимала участие в создании «Внутри Лапенко-2» и озвучивала яркую Класс в мультфильме «Ральф против интернета».

Компанию ей составили небезызвестный Дмитрий Дюжев, а также Роман Курцын (фильм «Я худею») и Аскар Нигамедзянов (сериал «Колл-центр»), исполнившие роли Осла, Пса и Петуха.

Кадр из фильма «Бременские музыканты», режиссер Алексей Нужный, 2023г

Среди второстепенных персонажей появится мать Трубадура в исполнении Юлии Пересильд. А в роли эффектной разбойницы зрители увидят Марию Аронову. Она предстанет на экране в образе харизматичной атаманши в окружении свиты разбойников. Вот только судя по трейлеру, ей в этот раз предстоит помогать, а не противостоять главному герою. Более того, вполне возможно, что у нее завяжется роман с Королем — неспроста в ролик попало несколько кадров, где они вместе плавают в речке.

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Захватывающие дух виды и красочные локации

Над картинкой съемочная группа во главе с режиссером Алексеем Нужным особенно постаралась. Большая часть сцен грядущего фильма была снята на фоне красот Дагестана, а также известных природных достопримечательностей — Сулакского каньона и Салтинского водопада.

Посмотреть финальную версию нашумевшего фильма и сразу же оценить результат проделанной работы, по давней традиции, можно будет уже 1 января 2024 года.