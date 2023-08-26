«Чебурашка» сделал свое дело: россияне стали чаще смотреть отечественное кино

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Алина Крылова
Алина Крылова 21 0

Россияне стали чаще смотреть отечественное кино

«Чебурашка» сделал свое дело: россияне стали чаще смотреть отечественное кино

Фото: Кадр из к/ф «Чебурашка», реж. Дмитрий Дьяченко, 2023 г.

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Каждый третий посмотрел более пяти наших фильмов в этом году.

Громкий и затяжной триумф сразу нескольких отечественных картин поднял престиж кинематографа в глазах российских зрителей. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала Кино Mail.ru.

Издание «Газета.ру» пишет, что только за последнее время «Чебурашка» и «Вызов» привлекли к российским фильмам 23% зрителей. При этом 50% опрошенных признались, что стали смотреть кино чаще.

Каждый третий россиянин посмотрел более пяти отечественных фильмов в этом году. Больше половины респондентов отметили, что как минимум один из просмотренных за последнее время сюжетов им понравился.

Среди фаворитов, помимо уже названных — сказки про ушастого друга и космической саги, закрепились «Легенда № 17», «Т-34», «Движение вверх», «Последний богатырь» и «Дурак».

Впрочем, несмотря на позитивные тенденции, потребители подсветили и минусы родного кино. По их мнению, в прокате на сегодняшний день не хватает фильмов в жанре фантастики, зрелищных блокбастеров, семейных и детских фильмов, а также комедий.

Ранее 5-tv.ru называл фильмы, обязательные к просмотру в школе.

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