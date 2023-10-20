Вторая жизнь: что полезного смастерить из пустых консервных банок для дачи

В каждом доме периодически остаются пустые консервные банки из-под сгущенки, тушенки и других продуктов. Когда содержимое заканчивается, многие без раздумий отправляют упаковку в мусорный бачок. Но что если не выбрасывать тару, а дать ей новую жизнь и сэкономить семейный бюджет?

Для чего могут пригодиться пустые консервные банки и как дать им новую жизнь своими руками, выяснила «Самая полезная программа».

Органайзер для инструментов из консервных банок

Не обязательно искать удобный органайзер для инструментов на полках в магазине. Достаточно взять несколько жестяных банок, снять с них крышки и этикетки и в верхней части проделать шилом по одному отверстию.

Чтобы скрепить между собой емкости, понадобится простой брусок и саморезы, с помощью которых банки и будут зафиксированы на кусочке дерева. Для красоты готовое изделие можно покрасить. Так, за короткое время будет готов удобный органайзер, соответствующий ожиданиям.

Походная печь своими руками

Походная печь спасает любителей туризма в различных ситуациях. Чтобы не тратиться на это приспособление и самостоятельно смастерить его в нужный момент, достаточно двух консервных банок разного размера и острого ножа. Как правило, эти вещи всегда найдутся под рукой у любителя палаточных походов.

Для того чтобы смастерить походную печь, необходимо вырезать отверстие в нижней части тары большего размера и вставить туда второй жестяной цилиндр соответствующего размера. Такое приспособление поможет не только вскипятить чайник, но и приготовить еду или согреться.

Окопная свеча из консервной банки

Если планируются выходные на природе, то окопная свеча в рюкзаке путешественника будет не лишней. Однако если желания тратиться на нее нет, то можно сделать такой источник света из консервной банки всего за пару минут.

Для этого понадобится жестяная емкость, в которую нужно вставить скрученный кусок картона. После этого заготовка заливается расплавленным парафином. Такая свеча не только хорошо освещает и согревает, но еще и горит несколько суток.

Светильники из консервных банок

Изделия из жестяных банок могут стать не только полезной вещью, но и декором для садового участка. Так, бесполезная емкость может превратиться в необычный светильник. Для этого достаточно всего лишь проделать в банках отверстия, после чего поместить туда свечку.

Прорези можно расположить так, как захочется. В результате может получится какой-либо узор или надпись. Такие светильники можно повесить на ветки или расставить между деревьев.