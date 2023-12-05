Синдром Золушки: как детская сказка превращает женщин в неудачниц

Поклонницы сказки о Золушке часто сталкиваются с неудачами в любви, даже не догадываясь, почему им не везет повстречать принца.

Ученые США признали, что классические диснеевские мультфильмы вредят детской психике из-за того, что в них показаны нереалистичные персонажи с подчеркнутой худобой и возвышенными взглядами на жизнь. Девушкам, воспитанным на подобных сказках, как отмечается в исследовании, в более старшем возрасте сложно справиться с комплексами и создать семью.

Одним из самых опасных назвали «сценарий Золушки». Вообще, это распространенный сюжет в искусстве. Его до сих пор используют литераторы, сценаристы и режиссеры. Имя героини стало нарицательным. Так называют девушек, которые смогли вырваться из тяжелых жизненных условий, благодаря тому, что своей добротой, трудолюбием и честностью завоевали сердце перспективного избранника.

«Спасение прекрасным принцем», по задумке авторов, — награда за скромность и покорность судьбе. По подобной структуре строятся как «мыльные оперы», так и классика мирового кинематографа, например, в романтической комедии «Красотка» с Джулией Робертс в главной роли тоже использован такой прием. Многие зрительницы с малых лет считают историю Золушки проявлением истинной любви, рыдают над трогательными сценами и мечтают, что тоже станут похожими на любимого персонажа.

Чем же так опасна эта сказка и как на самом деле она влияет на психику маленьких принцесс, эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог, сексолог Лариса Никитина.

Как мультфильмы формируют мировоззрение ребенка

С первых дней жизни ребенок постигает, как устроен мир. Поскольку большая часть действительности человека связана с обществом, то одним из основных качеств, которому нужно научиться малышу, — правильно взаимодействовать с другими людьми. Как выстраивать эти отношения, чадо узнает в семье. Влияют на это и книги, фильмы, телепрограммы, интернет-контент.

Дети довольно восприимчивы к информации, поэтому нужно тщательно следить за тем, что смотрит или читает малыш. В возрасте пяти-семи лет у него еще формируется критическое мышление, поэтому чадо не способно контролировать, полезны или вредны те или иные сведения. Негативные модели поведения, усвоенные в данный момент, могут негативно отразиться в будущем.

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Девочки, восхищенные образами прекрасных принцесс, пытаются подражать им во всем. Казалось бы, что плохого может быть в том, что малышка начинает слушаться во всем взрослых, помогать по хозяйству и мечтать о долгожданной награде — встрече с прекрасным принцем, как Золушка? На самом деле, преследуя эту модель поведение, неосознанно может отказаться от собственной жизни в угоду транслируемых в обществе установок.

Что внушает сказка о Золушке

За экранизацию этой истории брались многие режиссеры разных стран. Наиболее популярными версиями считаются советская лента и несколько историй, воссозданных Disney. Однако везде героиня показана покорной и услужливой. Единственной ее мечтой было хоть когда-нибудь получить одобрение. Именно ее девушка воспринимала как проявление любви.

«Основной посыл: девочка должна сидеть, не высовываться, быть очень послушной, приличной, глазки опускать, слушаться взрослых и, что бы с ней ни происходило, голос не подавать», — прокомментировала психолог.

В советском фильме 1947-го года героиня выражает свою позицию только, когда находится одна. Золушка недовольна своим положением, ведь считает, что имеет множество талантов, но предпочитает их не показывать. Она считает, что окружающие сами должны разглядеть ее позитивные стороны, без напоминаний с ее стороны.

Будущая принцесса сказки также считает, что счастье — это внешняя сила, то есть прикладывать к ее достижению усилия не требуется. Тем самым она как бы отказывается от своей жизни и верит, что все процессы вокруг от нее не зависят, а счастье будет дано свыше.

Подобным образом ведет себя и героиня мультфильма Disney, вышедшего на экраны в 1950-м. Американская Золушка жалуется, что все ей помыкают, но сама ничего не предпринимает, чтобы хоть как-то изменить свою жизнь. Девушка только мечтает, что когда-нибудь встретит любовь, но этого момента нужно только дождаться и продолжать верить в сказку.

Интересный момент в мультфильме происходит, когда героиня спрашивает пса, охотился ли он опять за злым котом Люцифером во сне, и получает утвердительный ответ. Тогда девушка просит собаку выбросить из головы свои грезы и полюбить питомца, даже если тому это не нравится. Такая позиция тоже в корне не верна, поскольку внушает: женщина должна отказаться от своих чувств и интересов и раствориться в чужих увлечениях.

Образ мышления Золушки способен привести к зависимому расстройству личности. В таком случае люди стараются заслужить к себе любовь патологической покорностью и беспрекословным повиновением. Можно усмотреть в этом и признаки синдрома отложенной жизни, ведь девушка считает, что сейчас ей плохо, но когда-нибудь и в ее жизни будет все хорошо.

Почему поклонниц Золушки преследуют неудачи в любви

Многим родителям кажется, что эта история имеет правильный посыл, ведь все взрослые хотят, чтобы дети их слушались и исправно убирались по дому. Однако отказываясь от собственных целей в угоду тому, что постоянно требуют от них окружающие, малыши не способны научиться взаимодействовать со сверстниками.

Проводя большую часть свободного времени дома, они не знают, как проявить себя, чтобы наладить личную жизни, и ждут, когда кто-нибудь вместо них сделает первый шаг.

«Очень удобно, когда ребенок полностью слушается. Ему что сказали, то он и делает. Но он вырастает, и в 17 с половиной мама говорит дочери: „Сиди, делай так, сюда ходи, туда не ходи. С этим встречайся, с этим — нет“. А через несколько лет она заваливает вопросом: „А что ж ты не можешь познакомиться с хорошим парнем?“ <…> И совершенно не думает, что опыта-то у девушки нет», — предостерегла специалист.

Психолог уверена, что девочка не должна, как Золушка, постоянно проводить время за домашними делами, ей нужна разумная свобода, чтобы она сама могла на практике изучить какие-то вопросы.

Как прекрасный принц портит сказку о Золушке

Подкрепляет уверенность в правильности такой модели поведения «приз» в виде прекрасного принца, который с первого взгляда влюбляется в Золушку и женится на ней. Многие женщины с малых лет считают, что в жизни действительно так происходит: стрела Амура поражает сердца избранников в первую встречу и сражает наповал.

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Однако этот момент убеждает зрительниц, что другого пути развития, кроме как выйти замуж, у нее не будет, ведь создатели сказки не решили, что будет с героями после красивой свадьбы.

«В конце сказки, как все знают, появляется прекрасный принц. По идее, наверно, такие истории призваны воспитывать скромность, уважение к старшим <…> и совершенно плевать на себя. В конечном итоге хэппи-энд может кого-то и сподвигнуть продолжать вести себя так же», — объяснила психолог.

Утвердившись в установках, девушка зацикливается на идее замужества, но после регистрации может попасть в зависимое положение от мужа. Женщина считает, что брак с красивым молодым человеком сделает ее счастливой, а его любовь можно завоевать, взвалив на свои плечи львиную часть быта.

Интересно и то, что подобная модель учит выбирать вторую половинку всего по двум признакам: красоте и статусу. Ведь Золушка лишь один раз увидела принца и практически с ним не разговаривала. Героиня не знает, что нравится ее избраннику, есть ли у них общие интересы.

Нередко выросшие на этой сказке потом не обращают внимание на молодых людей, у которых есть какие-то изъяны во внешности или недостаточно высокий доход. В таком случае дамы забывают, что при выборе спутника следует ориентироваться именно на внутренние качества человека, а не внешние признаки. Именно так получается построить крепкую семью.

Как Золушка учит безответственности

Зарывшись в дела, Золушка на самом деле избегает ответственности. От нее ничего не зависит. Она делает только то, что ей скажут, ей не нужно самой ставить себе цели. Уже есть сценарий, по которому героиня живет, и менять его не нужно. Правда, сама она не задумывается, почему она живет так и что в нем можно изменить.

Подобным образом иногда ведут себя не только злые мачехи, но и обычные родители из благих побуждений. Расписывая ребенку его жизнь в ярких красках, они не дают ему возможность сделать выбор и нести ответственность за свои поступки.

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С ранних лет нужно давать малышу возможность проявлять себя, а не просто предупреждать, что чайник горячий, а иглы колючие. Важно дать ребенку потрогать чайник, температура которого чуть выше нормальной, чтобы чадо на личном опыте поняло, что прикасаться к нему нельзя.

Укрепляют веру в себя современные мультфильмы, где мальчики и девочки проявляют свои возможности по максимуму. Они смело и решительно берутся за решение любых вопросов, но при этом продолжают чтить традиции и уважать старших.